10 điều giúp phụ nữ ‘xem nhẹ’ ĐƯỢC MẤT để xinh đẹp và yêu đời hơn mỗi ngày

Phụ nữ yêu 17/10/2019 15:50

Phụ nữ hạnh phúc và xinh đẹp là khi biết yêu thương, quan tâm đến bản thân và gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, không đắn đo được mất trong cuộc đời này.

Phụ nữ hạnh phúc phải biết xem nhẹ được và mất ở đời, không níu kéo những gì đã qua, không tiếc nuối những thứ đã mất và luôn trân trọng những gì bản thân có được. Nếu chưa làm được điều đó, hãy đọc bài viết này để giúp bản thân buông bỏ những điều tiêu cực.

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Phụ nữ hạnh phúc là khi biết buông bỏ những điều tiêu cực - Ảnh minh họa: Internet

1. Để có một mối tình khắc cốt ghi tâm, nhất định bạn phải đánh đổi thanh xuân, thời gian và tiền bạc. Vì vậy hãy dành hết tâm trí cho người đàn ông tốt mà bạn cảm thấy xứng đáng. 

2. Những gì bản thân cho đi, đừng mong sẽ nhận lại hết thảy. Hãy cứ gieo hạt từ từ, sau này bạn sẽ gặt hái kết quả tốt đẹp.

3. Khi giúp đỡ người nào đó, đừng mong họ sẽ trả ơn bạn bằng tiền bạc. Đôi khi nhận được lời cảm ơn cũng đủ khiến bạn có động lực để tiếp tục làm người lương thiện.

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Phụ nữ càng lạc quan càng xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

4. Khi kết thúc một mối tình, đừng đặt nặng chuyện ai được, ai mất. Đừng so đo ngày đó bạn đã hy sinh nhiều như thế nào. Cũng đừng tính toán về việc ai đã làm ai tổn thương. Hết duyên là hết duyên, có cưỡng cầu cũng không được.

5. Cuộc đời này, bạn không đối xử tốt với người khác thì đừng mong người khác sẽ tốt với mình. Luật nhân quả đã chỉ rõ, gieo nhân nào gặt quả nấy. Bạn tốt chắc chắn ông trời sẽ không để bạn phải khổ cực.

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Phụ nữ đừng nhớ mãi những chuyện trong quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

6. Một trong những cách để phụ nữ hạnh phúc là lãng quên quá khứ. Hôm nay có thể khóc, ngày mai nhất định phải đứng dậy và sống thật tốt cuộc đời của mình. Đừng oán trách ông trời bất công để bạn gặp bất hạnh mà hãy thầm cảm ơn vì đã giúp bạn trưởng thành hơn mỗi ngày.

7. Khi có người rời bỏ bạn, đừng tính toán về những gì bạn đã cho người đó. Hãy xem đó là một món nợ tiền kiếp, kiếp này trả đủ rồi hãy để họ rời đi một cách vui vẻ. Xem như bạn đã hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.

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Những gì tốt cho bản thân, đừng tiếc tiền - Ảnh minh họa: Internet

8. Nuôi dưỡng con cái là điều ý nghĩa nhất. Bạn đừng quan trọng việc sau này chúng có nuôi mình hay không. Mà hãy suy nghĩ rằng những thứ mình đã mất là điều tốt đẹp nhất dành cho những đứa con thân yêu.

9. Đừng tiếc nuối khi mua chiếc đầm đẹp hay mỹ phẩm đắt tiền cho mình. Thứ bạn mất đi là tiền, chắc chắn sẽ kiếm lại được. Còn thứ bạn nhận được là một làn da đẹp, lời khen ngợi, sự chú ý của mọi người, không phải lời hơn nhiều sao?

10. Hôm nay bạn mất tiền vào những chuyện không đâu, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ kiếm lại được số tiền lớn hơn. Vì vậy đừng tiếc mãi những gì đã qua, cuộc đời không có được mất thật sự rất vô vị.

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