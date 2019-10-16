Những việc vợ ‘thua xa’ nhân tình khiến chồng dễ ‘chán cơm thèm phở’

Phụ nữ yêu 16/10/2019 10:43

“Tôi yêu nhân tình hơn vợ, vì nhân tình biết chiều chuộng”, đây là lời thừa nhận của người đàn ông ngoại tình suốt 3 năm qua.

àn ông ngoại tình, người vợ cũng có lỗi một phần vì không cư xử khéo léo. Cánh mày râu vốn thích ngọt, nhưng nhiều người vợ lại khô khan, không biết chiều chuộng. Thế nên đàn ông mới tìm người thỏa mãn nỗi khao khát của mình.

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Đàn ông ngoại tình vì nhân tình cho những thứ họ cần - Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, đàn ông thường say đắm những việc làm này của nhân tình, vợ nên biết để tìm cách giữ chồng, giữ hôn nhân hạnh phúc của mình.

Biết khen ngợi

Vợ thường bận rộn với trăm công ngàn việc, như giặt giũ, cơm nước, con cái… Vì vậy nhiều người trở nên khô khan, chẳng bao giờ dành lời khen nào cho chồng. Điều này khiến đàn ông cảm thấy bản thân không được công nhận.

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Nhân tình biết khen ngợi còn vợ thì lại khô khan - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nhân tình thì lại khác. Cô ta luôn nói những lời ngọt ngào, dễ nghe. Cô ta không tiếc lời khen mỗi khi nhân tình làm được gì đó. Thế nên vợ hãy khen ngợi để chồng tự tin và hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh bạn.

Tạo niềm vui cho đàn ông

Cuộc sống hôn nhân vốn có nhiều áp lực. Vợ đừng để gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến mối quan hệ của mình dần bế tắc, mệt mỏi. Lâu lâu hãy dành cho chồng những niềm vui bất ngờ.

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Nhân tình biết tạo những niềm vui bất ngờ, còn vợ thì kém lãng mạn - Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ như nấu một bữa tiệc bất ngờ, hay đặt vé cho một chuyến du lịch nghỉ dưỡng chỉ có hai vợ chồng. Hãy làm mới bản thân mình để chồng cảm thấy thú vị mỗi khi ở bên cạnh.

Biết mè nheo, làm nũng

Các cô vợ đừng tỏ ra quá mạnh mẽ, không cần dựa vào chồng. Đôi khi bạn cũng nên tỏ ra yếu đuối và nép vào vòng tay của chồng. Đàn ông có bản năng bảo vệ phái yếu. Vì vậy họ muốn được che chở cho người phụ nữ bên cạnh.

Biết làm mới bản thân

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Vợ nên biết làm mới bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ nhan sắc có thể tồn tại khoảng 8 đến 10 năm. Nhưng sự mới mẻ chỉ tồn tại hơn 10 phút. Người đàn bà bản lĩnh phải duy trì được sự mới mẻ của bản thân đối với chồng. Mỗi ngày phải để anh ấy thấy được những mặt khác nhau của bạn.

Ví dụ khi đi làm thì ăn mặc nghiêm chỉnh, đi chơi thì cá tính, đi tiệc thì quý phái sang trọng, trên giường thì gợi cảm. Phụ nữ nên đổi mới mỗi ngày để không trở thành "món ăn" nhàm chán của chồng.

Biết làm đẹp

Nhiệm vụ bắt buộc của phụ nữ là phải làm đẹp. Dù có bận đến mấy cũng phải biết cách chăm sóc bản thân, chăm sóc da trước khi đi ngủ. Phụ nữ đừng tiếc với bản thân thỏi son hay bộ quần áo mà mình thích.

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Phụ nữ biết chăm sóc bản thân, đàn ông mới thương - Ảnh minh họa: Internet

Tiền làm ra là để phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu của bản thân. Đừng tiết kiệm để chồng con ăn ngon mặc đẹp còn bản thân thì lôi thôi, xấu xí. Người phụ nữ hạnh phúc và được chồng thương là khi biết tự chăm sóc bản thân mình.

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