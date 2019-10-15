Cần gì tiền bạc, địa vị cao sang, năm 60 tuổi vẫn còn những thứ này bên cạnh đã là diễm phúc

Cần gì tiền bạc, địa vị cao sang, đến năm 60 tuổi những thứ này còn ở bên cạnh thì bạn đã là người phụ nữ hạnh phúc nhất đời.

Hãy mặc kệ những lời chỉ trích của thiên hạ, chỉ cần bản thân sống vui vẻ là được. Hãy biết yêu thương chính mình, chăm sóc sức khỏe thật tốt, ăn uống, ngủ nghỉ điều độ, bạn sẽ có cuộc sống vui vẻ hơn khi về già.

Phụ nữ hạnh phúc nhất là khi giữ được sức khỏe lúc về già. Được nhìn con cháu của mình lớn lên là niềm an ủi lớn lao nhất cuộc đời này. Muốn có được sức khỏe dẻo dai, tinh thần minh mẫn, thời trẻ hãy biết yêu thương bản thân nhiều hơn.

Khi còn trẻ đừng thức quá khuya, đừng lười biếng tập thể dục. Hãy hạn chế những thức ăn nhiều dầu mỡ, có hại cho sức khỏe, về già bạn sẽ không phải chịu sự giày vò đau đớn của bệnh tật. Người đàn bà hạnh phúc nhất là khi có sức khỏe dẻo dai chứ không phải tiền bạc, địa vị.

Một người hiểu mình

Phụ nữ chỉ cần có một người hiểu mình - Ảnh minh họa: Internet

Sống ở đời tìm được bạn bè rất dễ, nhưng tìm được một người thật sự hiểu mình rất khó. Không phải ai cũng có thể xoa dịu và thông cảm cho những sai lầm hay nỗi đau của bạn. Không phải ai cũng đủ thiện lương để bao dung cho những lỗi lầm của người khác.

Đến 60 tuổi, phụ nữ chỉ cần có người ở lại bên cạnh cùng nhau tâm sự, cùng nhau trải qua những chuỗi ngày bình thản, an nhàn.

Nụ cười

Phụ nữ hạnh phúc phải nở nụ cười thật tươi - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, chỉ mong dù đi qua bao sóng gió thời son trẻ, bản thân vẫn giữ được nụ cười tươi tắn và hạnh phúc. Dù bão tố có cướp đi bao nhiêu thứ, chỉ mong còn lại một nụ cười an nhiên khi về già chứ chẳng cầu mong điều gì xa xôi.

Sự tôn trọng

Khi 60 tuổi, bạn nhất định phải có được sự tôn trọng của mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Sống ở đời mà không có được sự tôn trọng của người khác quả thật rất đáng thương. Vì vậy khi về già, phụ nữ chỉ mong được người xung quanh tôn trọng. Điều đó giống như nguồn động lực giúp bạn nhìn lại một thời son trẻ đã huy hoàng như thế nào.