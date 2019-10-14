Đàn ông vô tâm với 3 người phụ nữ này sẽ bị quả báo suốt đời

Phụ nữ yêu 14/10/2019 10:55

Đàn ông vô tâm với ai cũng được nhưng đừng bỏ rơi 3 người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình, bởi họ chính là nguồn động lực giúp bạn vượt qua khó khăn.

Trong cuộc đời chỉ có 3 người phụ nữ nguyện vì bạn mà đánh đổi, nếu vô tâm với họ chắc chắn sẽ nhận nghiệp báo nặng nề.

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Đàn ông vô tâm với ai cũng được nhưng phải trân trọng 3 người này - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ

Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất thế gian. Mẹ có thể ăn không no mặc không ấm, nhưng tuyệt đối sẽ không để con cái phải chịu khổ. Mẹ có thể hay càm ràm nhưng cuối cùng, mẹ vẫn là người ở bên bạn, dù bạn chẳng có gì trong tay. 

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Mẹ là người đã hy sinh vì bạn rất nhiều vì vậy đừng tàn nhẫn với mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Dù bạn có tệ hại, hư hỏng đến mấy, trong mắt mẹ, bạn vẫn là đứa con bé bỏng, ngây thơ. Vì vậy đàn ông vô tâm với ai cũng được, tuyệt đối đừng tàn nhẫn với mẹ.

Dù sau này bạn trở thành ông to, bà lớn đến đâu, đừng bao giờ quên mẹ. Đừng chê mẹ nói nhiều, đừng chê mẹ già cả toàn lo lắng những chuyện không đâu. Bởi không có mẹ, cuộc đời của bạn sẽ vô cùng chật vật. Còn mẹ là còn tất cả, vì vậy hãy trân trọng người đã mang nặng đẻ đau sinh ra mình.

Vợ

Vợ là người vĩ đại chỉ xếp sau mẹ. Mối quan hệ vợ chồng vốn rất thiêng liêng. Không phải tự dưng mà hai con người xa lạ quen biết nhau, nên duyên vợ chồng rồi cùng nhau gắn bó suốt đời.

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Vợ là người phụ nữ sẽ đồng hành với bạn qua mọi khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Vợ là người phụ nữ đã vì bạn mà đánh đổi thanh xuân. Cuộc đời đàn ông không có người phụ nữ này bên cạnh sẽ rất khổ. Bởi không có vợ, bạn sẽ chẳng thể nào trưởng thành được.

Nếu một ngày nào đó vợ chồng chán nhau, hãy nghĩ đến đối phương đã làm những gì cho mình. Hãy nghĩ đến chuyện vợ tần tảo sớm hôm, chăm lo cho chồng từng miếng cơm, manh áo. Hãy nghĩ đến vợ đã vất vả, lao tâm khổ tử vì mình như thế nào? Đừng trở thành người chồng vô tâm làm tổn thương vợ.

Con gái

Con gái là sợi dây liên kết vô hình mà đàn ông không thể nào đánh mất. Ngoài mẹ và vợ, con gái là người biết quan tâm, chăm lo cho bạn nhất. 

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Con gái là người luôn yêu thương, quan tâm đến bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuy còn nhỏ hay đã lớn, con gái vẫn luôn quan tâm đến ba, luôn nhắc nhở ba dành thời gian và có trách nhiệm hơn với gia đình. Vì vậy đàn ông đừng bao giờ vô tâm với 3 người phụ nữ quan trọng này trong cuộc đời mình.

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