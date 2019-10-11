Những kiểu phụ nữ có khả năng làm kẻ thứ ba, vợ chính chuyên phải cảnh giác tránh 'rước hổ về nhà'

Kẻ thứ ba đôi khi không phải ở đâu xa xôi mà chính là những người luôn ở bên cạnh bạn. Phụ nữ khôn ngoan nên biết đề phòng để giữ gìn hôn nhân của mình.

Nếu thấy dấu hiệu đáng ngờ, người phụ nữ thông minh nên biết cách giữ chồng hoặc dùng lời đe dọa nhẹ nhàng để cô ấy biết khó mà lui. Đặc biệt nhất định phải xinh đẹp hơn cô ấy, bạn mới có đủ sức giành chồng.

"Em gái mưa" của chồng có thể trở thành người thứ ba , vì vậy phụ nữ hãy cẩn thận. Nếu chồng thường dẫn cô em gái nào đó về nhà chơi và giới thiệu đó là em kết nghĩa, bạn nên đề phòng. Bởi có thể cô ta sẽ biến thành bồ nhí của chồng bạn lúc nào không hay.

Đồng nghiệp của chồng

Nếu có cô nàng đồng nghiệp nào đó của chồng thường đến nhà chơi, bạn nên cẩn thận. Hoặc hãy tìm hiểu rõ mối quan hệ này là gì, đừng tin tưởng tuyệt đối rằng đó chỉ là đồng nghiệp đơn thuần.

Phụ nữ khôn ngoan nên đề phòng mối quan hệ đồng nghiệp mờ ám của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Bởi bây giờ có rất nhiều chuyện tình công sở. Chồng bạn ở nơi làm việc đã làm những gì, bạn không hề biết được. Thế nên lúc nào bạn cũng phải có tinh thần đề cao cảnh giác để không bị cắm sừng đau đớn.

Bạn thân thanh mai trúc mã của chồng

Mối quan hệ này mập mờ không khác gì "em gái mưa". Nếu chồng bạn thường xuyên gặp gỡ cô bạn thân thanh mai trúc mã nào đó, hãy lên dây cót đề phòng ngay.

Bởi mối quan hệ này có thể không đơn giản như những gì bạn nhìn thấy. Giữa nam và nữ vốn không tồn tại tình bạn bình thường. Có thể cả hai đang tìm cách nối lại tình xưa mà bạn không hay biết.

Bạn bè khác giới của chồng, vợ cũng nên để mắt đến - Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều phụ nữ vì quá tin tưởng chồng, đến khi chuyện vỡ lở mới ân hận. Đừng có chồng nói gì cũng tin sái cổ, bạn cần đề cao cảnh giác bởi cuộc sống có rất nhiều thứ cám dỗ, mà đàn ông thì dễ sa ngã.