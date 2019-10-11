Người đàn ông tốt sẽ luôn dành cho vợ 3 điều biết ơn, 4 điều tôn trọng và 5 điều khen ngợi

Cha mẹ, con cái, bạn bè sẽ có lúc không còn ở bên cạnh bạn nữa, nhưng vợ sẽ mãi sát cánh cùng bạn đến cuối đời. Vì vậy hãy luôn dành cho cô ấy những điều tốt đẹp này.

Vợ là người dù có nghèo khó hay giàu sang vẫn không thay lòng. Vì vậy đàn ông hãy biết ơn vợ đã vất vả, chịu khổ để cùng chồng vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.

Đàn ông tốt luôn biết ơn vợ vì đã bước vào cuộc đời của mình. Họ biết ơn người chăm lo từng miếng cơm giấc ngủ và là người không màng nguy hiểm sinh cho mình những đứa con kháu khỉnh.

Hãy biết ơn vợ vì đã vứt bỏ những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp để đến bên bạn. Sau những mệt mỏi ngoài đời, khi bạn quay về nhà có người đang đợi mình bên mâm cơm nóng, vậy là đủ hạnh phúc.

4 điều tôn trọng

Tôn trọng những suy nghĩ, hành động của vợ. Trong hôn nhân, quan trọng nhất là bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Dù vợ có ở nhà nội trợ, đàn ông cũng phải dành cho vợ sự tôn trọng đúng mực.

Đàn ông tử tế luôn tôn trọng vợ - Ảnh minh họa: Internet

Tôn trọng người đã sinh ra vợ mình. Không có công ơn dưỡng dục của cha mẹ, bạn đã không có người vợ hiền lành, xinh đẹp như vậy. Đàn ông nên nhớ tôn trọng những mối quan hệ xung quanh vợ cũng giống như tôn trọng chính người vợ của mình.

Tôn trọng sự tận tụy của vợ. Đàn ông thường nghĩ trách nhiệm của phụ nữ là phải hy sinh, tận tụy. Nhưng thực tế chỉ vì thương bạn, cô ấy mới lao tâm khổ tứ như vậy thôi. Thế nên làm gì thì làm, hãy luôn trân trọng những điều vợ đã hy sinh vì mình.

Phụ nữ hạnh phúc nhất là khi được chồng đối xử tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tôn trọng cuộc sống riêng của vợ. Người đàn ông thương vợ thật lòng sẽ luôn tôn trọng đời sống riêng tư của vợ. Luôn cho vợ không gian riêng để cô ấy làm những điều mình thích. Và việc của bạn là đứng sau ủng hộ những việc vợ làm.

5 điều khen ngợi

Khen ngợi cách ăn mặc của vợ. Khi vợ diện chiếc đầm mới, bạn hãy dành lời khen để vợ có động lực tiếp tục làm đẹp.

Phụ nữ rất cần những lời khen từ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khen ngợi tài nấu nướng. Gian bếp được xem là giang sơn của phụ nữ. Ở đó họ sáng tạo những món ăn ngon để phục vụ chồng con. Vì vậy đừng tiếc với vợ một lời khen. Khi được chồng khen ngợi về tài nấu nướng, chắc chắn người phụ nữ nào cũng sẽ muốn vào bếp thường xuyên hơn.

Đàn ông hãy dành cho vợ những lời khen khi cần - Ảnh minh họa: Internet

Khen ngợi thành quả mà vợ đạt được. Người đàn ông tốt luôn đứng sau ủng hộ, cổ vũ những việc vợ làm. Đặc biệt khi vợ thành công, bạn nên khen để động viên.

Khen ngợi về nhà cửa. Phụ nữ đã bỏ công sức dọn dẹp, quán xuyến nhà cửa. Họ rất cần một lời động viên từ chồng để có thể tiếp tục làm tốt công việc của mình.

Khen ngợi về tài ăn nói. Người đàn ông tử tế sẽ không suốt ngày chê bai vợ lắm lời. Thay vào đó, họ sẽ khen ngợi tài ăn nói, cách đối nhân xử thế của vợ.