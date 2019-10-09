Đàn bà làm đẹp không chỉ để chồng ngắm mà còn để hạ gục những người này

Phụ nữ yêu 09/10/2019 14:51

Phụ nữ xinh đẹp không chỉ để chồng ngắm và tự hào mỗi khi đi bên cạnh mà còn để hạ gục những kiểu người này trong cuộc sống của mình.

Cuộc đời phụ nữ đừng bao giờ bỏ bê bản thân. Đừng để chồng ngoại tình chỉ vì vợ xấu xí. Hãy làm đẹp để tự tin, để chồng ngắm và để những người này nể phục.

Kẻ thứ ba

Phụ nữ phải xinh đẹp mọi lúc mọi nơi để khi đối diện với kẻ thứ ba, bạn cũng có đủ tự tin. Hãy để những kẻ cướp chồng cảm thấy hổ thẹn khi là đối thủ của một người xinh đẹp như bạn. Hãy để họ thấy được thần thái, khí chất của bạn mà xấu hổ nhanh chóng kiếm đường lui.

phu nu xinh dep 1
Phụ nữ xinh đẹp để tự tin hơn khi đối diện với con giáp thứ 13 - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ xinh đẹp không chỉ để đàn ông ngắm mà còn là thứ vũ khí lợi hại để chiến thắng kẻ thứ ba. Ngày nay việc làm đẹp không khó, chẳng qua là bạn có chịu bỏ công đầu tư không mà thôi. Nên nhớ không có người phụ nữ xấu, chỉ có người viện lý do không có thời gian mà bỏ rơi bản thân.

Những người phụ nữ khác

Phụ nữ được đàn ông yêu thương là chuyện bình thường, được những người phụ nữ khác tôn trọng mới là đáng quý. Là phụ nữ đừng để bản thân thua thiệt người khác về khoản làm đẹp. Đừng vì bất cứ lý do gì mà bỏ bê bản thân không chăm sóc.

phu nu xinh dep 2
Phụ nữ đừng để bản thân thua thiệt ai - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ngày nay chẳng cần hơn nhau tấm chồng, chỉ cần hơn nhau ở cách kiếm tiền và nhan sắc. Vì vậy khi bước ra đường, hãy tươm tất, xinh đẹp một chút để gây ấn tượng trong mắt người khác. Không chỉ để thu hút đàn ông mà còn để những người phụ nữ khác nhìn vào ngưỡng mộ.

phu nu xinh dep 3
Hãy trở thành người phụ nữ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ, đừng nghĩ bản thân có chồng rồi muốn làm gì cũng được. Đừng nghĩ bản thân có con rồi xuề xòa một chút cũng không sao. Người ta sẽ không vì bạn có chồng con mà thông cảm cho bạn. Người ta chỉ đợi dịp chê bai bạn bê bối mà thôi.

Những người ghét bạn

Nếu có ai ghét bạn cũng đừng chấp nhất làm gì. Việc của bạn là phải thật xinh đẹp và sống tốt. Hãy để cho những kẻ ghét bạn phải ghen tỵ vì không bao giời đuổi kịp vẻ đẹp cũng như cuộc sống hạnh phúc mà bạn đang có.

phu nu xinh dep 4
Phụ nữ hãy sống sao để những kẻ ghét bạn phải hổ thẹn - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, phụ nữ làm đẹp không chỉ để đàn ông ngắm mà còn để chứng minh bản lĩnh của mình. Chỉ cần xinh đẹp, bạn đã có nhiều cơ hội hơn so với người khác. Chỉ cần xinh đẹp, bạn đã có thể sống hạnh phúc hơn. Vì vậy hãy luôn chăm sóc bản thân, đừng vì bất cứ lý do gì mà bỏ rơi chính mình.

Phụ nữ càng LƯỜI làm những việc này càng có phúc

Phụ nữ càng LƯỜI làm những việc này càng có phúc

Cách để phụ nữ sống hạnh phúc là phải biết lười làm những điều này để tâm an yên, không vì những chuyện nhỏ nhặt mà phiền muộn, u sầu.

Xem thêm
Từ khóa:   cách để phụ nữ hạnh phúc chồng ngoại tình kẻ thứ ba

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 52 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 52 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 52 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này