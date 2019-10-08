Cái dại lớn nhất của phụ nữ là làm những điều này khiến chồng ngã vào vòng tay kẻ khác

Muốn hôn nhân hạnh phúc, phụ nữ không cần cách giữ chồng gì quá cao siêu. Trên thực tế, phụ nữ khôn ngoan chỉ cần hạn chế làm những chuyện này để chồng không cảm thấy ngột ngạt trong hôn nhân.

Vì vậy phụ nữ đừng phạm sai lầm này. Đừng để chồng cảm thấy chán chường mỗi khi chạm mặt vợ. Những việc chồng không đúng, bạn cứ nói một lần rồi thôi, đừng nhai đi nhai lại. Đàn ông không muốn người khác nhắc lại lỗi lầm của họ quá nhiều lần.

Sau một ngày làm việc, điều đàn ông cần là một không gian yên tĩnh, thoải mái mỗi khi trở về nhà. Họ không muốn vợ càm ràm đủ điều ở nhà.

Hay ra lệnh

Phụ nữ khôn muốn chồng làm gì thường dùng lời nhờ vả nhẹ nhàng. Còn phụ nữ dại bắt buộc chồng phải làm việc này, việc kia cho mình. Hãy để chồng làm việc trong vui vẻ chứ đừng để anh ấy phải bực dọc, chửi bới.

Thích tiêu hoang

Phụ nữ khôn ngoan hãy biết tiết kiệm - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang phải sống dựa vào tiền lương của chồng, hãy sửa ngay tính tiêu hoang của mình. Đừng biến chồng thành cái máy ATM muốn rút bao nhiêu thì rút. Đừng để chồng chạy dài mỗi khi nhìn đống đồ bạn mới khiêng về. Trong hôn nhân, có rất nhiều thứ phải lo, phụ nữ phải biết tiết kiệm, gia đình mới no ấm, đủ đầy.

Sống ích kỷ, không nghĩ đến gia đình chồng

Phụ nữ đừng sống quá ích kỷ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy chồng đừng chỉ lo lắng cho chồng con hoặc bố mẹ mình. Bạn cũng nên biết khôn khéo lấy lòng gia đình chồng. Có đám tiệc gì cũng nên phụ giúp một tay, anh chị em chồng có việc gì cũng nên hỏi thăm. Đây là cách cư xử của người đàn bà khôn ngoan.

Ghen tuông bất chấp

Đàn bà khôn ngoan không ghen tuông vô cớ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng để ghen tuông làm mờ mắt. Chỉ đàn bà dại mới để những cảm xúc tiêu cực đó trở thành áp lực cho người đàn ông. Người đàn bà bản lĩnh không ghen tuông một cách mù quáng, khiến chồng phải xấu hổ với thiên hạ.