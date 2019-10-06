Đặc điểm của đàn ông ‘giỏi nói lười làm’, phụ nữ lấy nhầm khổ cả đời

Phụ nữ yêu 06/10/2019 08:57

Dưới đây là những đặc điểm của đàn ông thiếu bản lĩnh, chỉ giỏi ngọt ngào miệng lưỡi chứ không thể mang lại hạnh phúc hay cuộc sống đủ đầy cho vợ con.

Phụ nữ đừng lấy chồng theo phong trào mà hãy mở to mắt để chọn đúng người phù hợp với mình. Tuyệt đối phải tránh xa những kiểu đàn ông này để cuộc đời bớt sầu muộn.

Người không bao giờ nghe lời khuyên của người khác

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Đàn ông thiếu bản lĩnh, phụ nữ đừng nên yêu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông quá tự cao tự đại sẽ mang lại nhiều khổ đau cho phụ nữ. Kiểu người này thường có sĩ diện cao, chuyện nhỏ cũng khiến anh ấy nổi giận và sống chết bảo vệ lòng tự trọng của mình. Làm vợ của người như thế này, bạn sẽ phải nuông chiều theo ý chồng. Và phải chấp nhận một điều, anh ấy sẽ không bao giờ lắng nghe những lời khuyên của bạn.

Nóng tính

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Phụ nữ đừng yêu kiểu đàn ông nóng tính - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nóng tính thường đi kèm với bảo thủ. Chỉ với một chuyện nhỏ cũng khiến họ mất kiểm soát cảm xúc, điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc cũng như cơ hội thăng tiến. Nếu sống bên kiểu người như thế này, bạn sẽ bị tra tấn về tinh thần lẫn thể xác. Bởi khi nóng giận, anh ấy sẽ biến thành con người hoàn toàn khác, thậm chí có thể dùng bạo lực để đối xử với bạn. Người phụ nữ thông minh đừng dính líu đến kiểu đàn ông vũ phu này.

Không quan tâm đến cảm xúc của người khác

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Phụ nữ đừng yêu người ích kỷ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu đàn ông thiếu bản lĩnh, không thể mang lại hạnh phúc cho phụ nữ. Họ không có tình thương nên thường sẽ không biết quan tâm, lo lắng cho người khác. Họ không quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Nói đúng hơn đây là kiểu người sống ích kỷ, ngoài bản thân, họ sẽ không bao giờ nghĩ đến ai.

Thích phàn nàn

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Đàn ông thích phàn nàn sẽ làm khổ phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu đàn ông không nên yêu. Người thích phàn nàn không bao giờ nghĩ bản thân mình không tốt mà luôn đổ lỗi cho số phận, cho những người xung quanh. Họ luôn tìm lý do để chống chế, phàn nàn về những khó khăn của mình. Ở ngoài xã hội có thể họ nín nhịn, nhưng về nhà lại luôn mang sự bực dọc trút hết lên vợ con. Nếu sống chung với người như thế này, phụ nữ sẽ tổn thương nặng về mặt tinh thần.

Không tôn trọng bạn

Đặc điểm của đàn ông ‘giỏi nói lười làm’, phụ nữ lấy nhầm khổ cả đời - Ảnh 5
Hãy chọn người tôn trọng mình làm chồng - Ảnh minh họa: Internet

Trong một mối quan hệ, tôn trọng là yếu tố cần được đề cao. Tình yêu quan trọng nhưng phải có sự tôn trọng nhau, mối quan hệ mới tồn tại lâu dài. Nếu người ấy thường xuyên phớt lờ, khinh thường những gì bạn nói, tốt nhất là nên suy nghĩ lại. Phụ nữ chọn chồng nhất định phải lựa người yêu thương và trân trọng mình. Đừng chọn gắn bó cả đời với người không xem mình ra gì.

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