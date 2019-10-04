3 điểm trên gương mặt đàn ông tiết lộ mức độ chung thủy với vợ

Phụ nữ yêu 04/10/2019 10:56

Muốn biết người phụ nữ có tận tâm vì chồng hay không, chỉ cần nhìn cách họ hy sinh. Còn muốn biết đàn ông thương vợ đến dường nào, chỉ cần dựa vào 3 điểm này trên gương mặt.

Để đo được mức độ chung thủy của đàn ông, phụ nữ hãy để ý 3 điểm này trên gương mặt của họ.

Đôi mắt

Khi đàn ông thương vợ thật lòng, mọi cảm xúc sẽ ánh lên đôi mắt. Có câu ánh mắt sẽ không bao giờ biết nói dối. Con người thường thể hiện cảm giác hạnh phúc, vui vẻ hay tức giận của mình thông qua ánh mắt dành cho đối phương.

dan ong thuong vo 1
Đàn ông thương vợ sẽ thể hiện chân thành nhất qua ánh mắt - Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ khi đàn ông nóng giận, ánh mắt của họ sẽ trở nên đáng sợ. Còn khi hạnh phúc, ánh mắt của họ như biết cười. Hoặc khi một lòng một dạ với bạn, trong ánh mắt họ sẽ thể hiện sự chân thành.

Khi còn nồng nhiệt, ánh mắt sẽ thể hiện rõ nhất tình cảm đó. Khi tình yêu không còn, ánh mắt sẽ dần lạnh nhạt. Vì vậy muốn biết chồng có thương vợ hay không, hãy nhìn ánh mắt của anh ấy là biết ngay.

dan ong thuong vo 2
Phụ nữ nên tinh tế để ý những đặc điểm này của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đôi tai

Đàn ông thương vợ sẽ biết lắng nghe và thấu hiểu những điều vợ nói. Phụ nữ trong hôn nhân vốn không đòi hỏi gì nhiều, thứ mà họ cần nhất chính là sự quan tâm của chồng. Họ chỉ cần một người chịu khó lắng nghe những tâm sự, nỗi lòng của mình. Họ cần một người đàn ông có “đôi tai ngọt ngào” chứ không phải người có cái miệng nói những lời hay ho.

dan ong thuong vo 3
Đàn ông chung thủy sẽ biết cách lắng nghe vợ - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông yêu vợ thật lòng, họ sẽ không ngại bỏ thời gian để tâm sự cùng vợ. Họ không xem những câu chuyện của vợ là tầm phào. Bởi vậy sự lắng nghe và thấu hiểu của đàn ông là thước đo chính xác nhất cho sự chung thủy của họ.

Sự lắng nghe và thấu hiểu của người đàn ông như nguồn động lực giúp phụ nữ tận tụy hơn. Phụ nữ chẳng cần một người chồng quá giàu có hay giỏi giang, họ chỉ cần người có thể ở bên cạnh khi họ cảm thấy cô đơn và tủi thân nhất.

Miệng

Không chỉ biết lắng nghe, đàn ông thương vợ còn biết mở miệng chia sẻ và động viên. Người thương vợ thật lòng sẽ không để cô ấy phải chịu cảnh cô đơn. Họ sẽ không tiếc những lời an ủi, ủng hộ những việc vợ làm. Trong hôn nhân, giao tiếp là yếu tố rất quan trọng. Đây là cách hóa giải hết những hiểu lầm cũng như khúc mắc trong lòng nhau.

dan ong thuong vo 4
Đàn ông thương vợ thật lòng sẽ biết nói những lời động viên, an ủi - Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ như khi giận hờn, cả hai đều im lặng, chắc chắn mối quan hệ này không thể hàn gắn được. Còn khi biết dùng lời lẽ nhẹ nhàng để giải thích cho đối phương hiểu, mọi hiểu lầm sẽ được hóa giải.

Suy cho cùng, đừng chỉ yêu nhau bằng trái tim. Hãy dùng đôi mắt để thể hiện tình cảm, đôi tai để lắng nghe và miệng để động viên, an ủi nhau.

3 sai lầm của phụ nữ khiến chồng chán chê, hôn nhân rơi vào ngõ cụt

3 sai lầm của phụ nữ khiến chồng chán chê, hôn nhân rơi vào ngõ cụt

Dưới đây là những sai lầm của phụ nữ trong hôn nhân khiến mối quan hệ rạn nứt, vợ chồng thường xuyên cãi vã, bất đồng quan điểm và tệ nhất là đường ai nấy đi.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông chung thủy dấu hiệu đàn ông yêu thật lòng đàn ông yêu vợ

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 31 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 31 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 6 giờ 31 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này