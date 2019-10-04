3 điểm trên gương mặt đàn ông tiết lộ mức độ chung thủy với vợ

Để đo được mức độ chung thủy của đàn ông, phụ nữ hãy để ý 3 điểm này trên gương mặt của họ.

Ví dụ khi đàn ông nóng giận, ánh mắt của họ sẽ trở nên đáng sợ. Còn khi hạnh phúc, ánh mắt của họ như biết cười. Hoặc khi một lòng một dạ với bạn, trong ánh mắt họ sẽ thể hiện sự chân thành.

Khi đàn ông thương vợ thật lòng, mọi cảm xúc sẽ ánh lên đôi mắt. Có câu ánh mắt sẽ không bao giờ biết nói dối. Con người thường thể hiện cảm giác hạnh phúc, vui vẻ hay tức giận của mình thông qua ánh mắt dành cho đối phương.

Khi còn nồng nhiệt, ánh mắt sẽ thể hiện rõ nhất tình cảm đó. Khi tình yêu không còn, ánh mắt sẽ dần lạnh nhạt. Vì vậy muốn biết chồng có thương vợ hay không, hãy nhìn ánh mắt của anh ấy là biết ngay.

Phụ nữ nên tinh tế để ý những đặc điểm này của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đôi tai

Đàn ông thương vợ sẽ biết lắng nghe và thấu hiểu những điều vợ nói. Phụ nữ trong hôn nhân vốn không đòi hỏi gì nhiều, thứ mà họ cần nhất chính là sự quan tâm của chồng. Họ chỉ cần một người chịu khó lắng nghe những tâm sự, nỗi lòng của mình. Họ cần một người đàn ông có “đôi tai ngọt ngào” chứ không phải người có cái miệng nói những lời hay ho.

Đàn ông chung thủy sẽ biết cách lắng nghe vợ - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông yêu vợ thật lòng, họ sẽ không ngại bỏ thời gian để tâm sự cùng vợ. Họ không xem những câu chuyện của vợ là tầm phào. Bởi vậy sự lắng nghe và thấu hiểu của đàn ông là thước đo chính xác nhất cho sự chung thủy của họ.

Sự lắng nghe và thấu hiểu của người đàn ông như nguồn động lực giúp phụ nữ tận tụy hơn. Phụ nữ chẳng cần một người chồng quá giàu có hay giỏi giang, họ chỉ cần người có thể ở bên cạnh khi họ cảm thấy cô đơn và tủi thân nhất.

Miệng

Không chỉ biết lắng nghe, đàn ông thương vợ còn biết mở miệng chia sẻ và động viên. Người thương vợ thật lòng sẽ không để cô ấy phải chịu cảnh cô đơn. Họ sẽ không tiếc những lời an ủi, ủng hộ những việc vợ làm. Trong hôn nhân, giao tiếp là yếu tố rất quan trọng. Đây là cách hóa giải hết những hiểu lầm cũng như khúc mắc trong lòng nhau.

Đàn ông thương vợ thật lòng sẽ biết nói những lời động viên, an ủi - Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ như khi giận hờn, cả hai đều im lặng, chắc chắn mối quan hệ này không thể hàn gắn được. Còn khi biết dùng lời lẽ nhẹ nhàng để giải thích cho đối phương hiểu, mọi hiểu lầm sẽ được hóa giải.

Suy cho cùng, đừng chỉ yêu nhau bằng trái tim. Hãy dùng đôi mắt để thể hiện tình cảm, đôi tai để lắng nghe và miệng để động viên, an ủi nhau.