Làm những điều này mỗi ngày, sự say mê của chồng dành cho vợ càng tăng lên

Phụ nữ yêu 02/10/2019 10:54

Dưới đây là cách để chồng yêu nhiều hơn mỗi ngày, phụ nữ nên biết để luôn tươi mới trong mắt chồng, kết hôn bao lâu cũng vẹn nguyên như ngày đầu.

Hôn nhân giống như một cái cây, mỗi ngày đều tưới nước, bón phân, cây mới phát triển, đơm hoa kết trái. Hôn nhân cũng cần vun đắp nhiều tình cảm vào mới mong có kết thúc viên mãn. Muốn chồng mỗi ngày đều say đắm mình, vợ nên làm những điều này.

cach de chong yeu nhieu hon 1
Cách để chồng yêu nhiều hơn mỗi ngày là nhờ vào những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ vả thay vì ra lệnh

Đây là cách để chồng yêu nhiều hơn mỗi ngày, phụ nữ nào cũng nên biết. Đàn ông vốn hảo ngọt. Càng ngọt ngào, họ càng ngoan ngoãn nghe lời. Vì vậy đàn bà khôn ngoan cần gì nên nhờ vả chồng chứ đừng ra lệnh. Thay vì nói “anh phải làm điều này cho em” thì hãy đổi thành “anh có thể làm điều này giúp em được không?”. Có vậy chồng mới say mê.

cach de chong yeu nhieu hon 2
Phụ nữ phải tinh tế đừng ra lệnh cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

Người khôn ngoan sẽ không áp đặt chồng phải làm theo ý mình thích. Không bắt buộc chồng phải làm cái này cái kia trong nhà. Họ chỉ nhờ đến khi thật sự cần và luôn dùng lời nói nhẹ nhàng, tôn trọng nhất để nói với chồng.

Đàn ông vốn trọng sĩ diện. Khi vợ ra lệnh vô tình đã đụng đến lòng tự tôn của họ. Thế nên vợ hãy khéo léo dùng những câu từ thích hợp để chồng vui vẻ phụ giúp một tay, thay vì để anh ấy làm trong miễn cưỡng.

Biết ơn những việc chồng đã làm cho mình

Đừng quên bày tỏ lòng biết ơn với chồng. Trong hôn nhân phải nói được “xin lỗi” và “cảm ơn”. Khi làm sai chuyện gì, bạn nên thành thật xin lỗi và đừng bao giờ tái phạm nữa. Còn khi chồng làm điều gì cho mình, bạn hãy nói lời cảm ơn.

cach de chong yeu nhieu hon 3
Đàn bà hãy tỏ lòng biết ơn về những việc chồng làm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn rất thích được đánh giá cao. Họ luôn muốn được vợ tôn trọng và muốn biết được giá trị của bản thân trong lòng vợ là như thế nào. Thế nên phụ nữ hãy khéo léo thể hiện tấm lòng của mình để chồng có động lực làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha. Đây là cách giữ chồng khôn ngoan và tinh tế nhất.

Làm lơ khi cần, đừng chăm chồng như chăm con

Phụ nữ phải biết lúc nóng lúc lạnh để đàn ông say mê cả đời. Cánh mày râu vốn thích ngọt nhưng đôi khi họ lại thích được “phũ”. Vì vậy, phụ nữ đừng chăm chăm nhắn tin điện thoại nhắc nhở chồng ăn uống đúng giờ. Bạn hãy giữ khoảng lặng để anh ấy cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó.

cach de chong yeu nhieu hon 4
Phụ nữ khôn ngoan phải biết nóng lạnh đúng lúc - Ảnh minh họa: Internet

Khi đó, chồng mới cảm nhận được sự quan trọng của bạn. Đàn ông là vậy, khi có sẽ không biết trân trọng, thậm chí còn thấy phiền nhưng khi không có thì lại đi tìm và khao khát. Thế nên cách để phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân đó là phải biết “phũ” chồng đúng lúc.

10 điều phụ nữ chỉ tự NGỘ ra khi thoát khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ

10 điều phụ nữ chỉ tự NGỘ ra khi thoát khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ

Phụ nữ sau ly hôn khó thoát khỏi cảm giác chênh vênh lúc đầu nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Trong hành trang của cuộc đời bạn lại có thêm bài học về lòng người và sự trưởng thành.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn ngoan cách để phụ nữ hạnh phúc cách giữ chồng

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 33 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 33 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 6 giờ 33 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này