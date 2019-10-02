Làm những điều này mỗi ngày, sự say mê của chồng dành cho vợ càng tăng lên

Hôn nhân giống như một cái cây, mỗi ngày đều tưới nước, bón phân, cây mới phát triển, đơm hoa kết trái. Hôn nhân cũng cần vun đắp nhiều tình cảm vào mới mong có kết thúc viên mãn. Muốn chồng mỗi ngày đều say đắm mình, vợ nên làm những điều này.

Người khôn ngoan sẽ không áp đặt chồng phải làm theo ý mình thích. Không bắt buộc chồng phải làm cái này cái kia trong nhà. Họ chỉ nhờ đến khi thật sự cần và luôn dùng lời nói nhẹ nhàng, tôn trọng nhất để nói với chồng.

Đây là cách để chồng yêu nhiều hơn mỗi ngày, phụ nữ nào cũng nên biết. Đàn ông vốn hảo ngọt. Càng ngọt ngào, họ càng ngoan ngoãn nghe lời. Vì vậy đàn bà khôn ngoan cần gì nên nhờ vả chồng chứ đừng ra lệnh. Thay vì nói “anh phải làm điều này cho em” thì hãy đổi thành “anh có thể làm điều này giúp em được không?”. Có vậy chồng mới say mê.

Đàn ông vốn trọng sĩ diện. Khi vợ ra lệnh vô tình đã đụng đến lòng tự tôn của họ. Thế nên vợ hãy khéo léo dùng những câu từ thích hợp để chồng vui vẻ phụ giúp một tay, thay vì để anh ấy làm trong miễn cưỡng.

Biết ơn những việc chồng đã làm cho mình

Đừng quên bày tỏ lòng biết ơn với chồng. Trong hôn nhân phải nói được “xin lỗi” và “cảm ơn”. Khi làm sai chuyện gì, bạn nên thành thật xin lỗi và đừng bao giờ tái phạm nữa. Còn khi chồng làm điều gì cho mình, bạn hãy nói lời cảm ơn.

Đàn bà hãy tỏ lòng biết ơn về những việc chồng làm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn rất thích được đánh giá cao. Họ luôn muốn được vợ tôn trọng và muốn biết được giá trị của bản thân trong lòng vợ là như thế nào. Thế nên phụ nữ hãy khéo léo thể hiện tấm lòng của mình để chồng có động lực làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha. Đây là cách giữ chồng khôn ngoan và tinh tế nhất.

Làm lơ khi cần, đừng chăm chồng như chăm con

Phụ nữ phải biết lúc nóng lúc lạnh để đàn ông say mê cả đời. Cánh mày râu vốn thích ngọt nhưng đôi khi họ lại thích được “phũ”. Vì vậy, phụ nữ đừng chăm chăm nhắn tin điện thoại nhắc nhở chồng ăn uống đúng giờ. Bạn hãy giữ khoảng lặng để anh ấy cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó.

Phụ nữ khôn ngoan phải biết nóng lạnh đúng lúc - Ảnh minh họa: Internet

Khi đó, chồng mới cảm nhận được sự quan trọng của bạn. Đàn ông là vậy, khi có sẽ không biết trân trọng, thậm chí còn thấy phiền nhưng khi không có thì lại đi tìm và khao khát. Thế nên cách để phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân đó là phải biết “phũ” chồng đúng lúc.