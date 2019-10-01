Chỉ có đàn bà dại mới nuôi hy vọng thay đổi những điều này của đàn ông

Phụ nữ yêu 01/10/2019 10:52

Một trong những bí quyết giữ lửa hôn nhân lâu dài, bền vững nhất là phụ nữ đừng bao giờ cố gắng tìm cách thay đổi những điều này của chồng.

Người xưa có câu “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, phụ nữ đừng nghĩ sẽ thay đổi được những thói quen này của đàn ông, càng hy vọng nhiều chỉ càng thất vọng.

Thích phụ nữ đẹp

Bí quyết giữ lửa hôn nhân lâu dài nhất là học cách chấp nhận tính cách của nhau. Đàn ông thích phụ nữ đẹp giống như mèo thích cá rán, đó là chuyện "thiên kinh địa nghĩa". Có thể vợ không biết nhưng khi ngồi với bạn bè, đàn ông sẽ bộc lộ điều này rõ ràng nhất.

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Bí quyết giữ lửa hôn nhân lâu dài là đừng cố thay đổi thói quen của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Trong những câu chuyện của họ luôn có sự hiện diện của những người phụ nữ xinh đẹp. Vì vậy đàn bà đừng mong thay đổi được tính cách, thói quen này của chồng. Muốn giữ chồng, bạn cũng nên làm đẹp để chồng ngắm vợ thay vì ra đường ngắm gái xinh.

Tật bày bừa

Đàn ông ít người có tính tỉ mỉ, cẩn thận và gọn gàng như phụ nữ. Họ thường sống thoải mái, ít bận tâm những điều nhỏ nhặt. Vì vậy vợ nên thông cảm cho chồng về khoản này. Nếu chồng quá bày bừa thì bạn cũng nên nhắc nhở, chứ đừng mong anh ấy thay đổi.

Nổi giận khi đói

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Phụ nữ hãy tinh tế vun vén gia đình mình - Ảnh minh họa: Internet

Đi làm về chưa thấy cơm nước trên bàn, chắc chắn đàn ông nào cũng sẽ cáu giận, khó chịu. Nếu không muốn chồng nổi nóng, trút giận vô cớ lên mình, bạn hãy chuẩn bị chu đáo. Còn nếu hôm nào bận hoặc mệt thì nên gọi điện thoại bảo chồng ăn bên ngoài. 

Nói dối

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Phụ nữ đừng mong đàn ông sẽ chân thành 100% với mình - Ảnh minh họa: Internet

Vì nhiều lý do mà đàn ông nói dối vợ. Tuy nhiên có nhiều người nói dối không vì mục đích xấu. Họ chỉ nói dối vì không muốn vợ suy nghĩ lung tung. Bởi họ biết phụ nữ có rất nhiều thắc mắc, khi mà họ nói sự thật thì sẽ bị tra hỏi cho đến cùng. Mà đàn ông thì lười giải thích, vì vậy họ thường xuyên nói dối vợ.

Luôn nhiệt tình trong chuyện ấy

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Phụ nữ hãy vui vì chồng luôn nồng nhiệt trong chuyện ấy - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện chăn gối, đàn ông luôn cảm thấy hào hứng và phấn chấn. Đàn ông thường là người chủ động, gợi mở chuyện này với vợ. Vì vậy vợ đừng mong thay đổi sự nhiệt tình này của chồng. Trên thực tế, bạn phải cảm thấy vui mừng vì chồng còn hào hứng với chuyện ấy. Tình dục mặn nồng là một trong những cách giữ lửa hôn nhân hiệu quả nhất.

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