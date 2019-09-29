4 điều đàn ông tưởng chừng hiểu thấu vợ nhưng hóa ra lại ‘trớt quớt’

Phụ nữ yêu 29/09/2019 09:04

Dưới đây là những điều đàn ông cần biết về phụ nữ. Có vài điều bạn tưởng đúng nhưng thật ra đã hiểu lầm người vợ của mình.

Đàn ông thường nghĩ đàn bà chỉ cần tiền là thỏa mãn. Nhưng thực tế thứ mà vợ cần, các anh lại chưa bao giờ đáp ứng được. Đây là những điều đàn ông cần biết về phụ nữ, hãy đọc để hiểu.

Đàn ông nghĩ phụ nữ chỉ cần tiền

Ai chẳng cần tiền, không phải phụ nữ thích nhất và cần nhất là tiền sao? Đàn ông thường nghĩ vậy về vợ. Họ nghĩ chỉ cần đưa tiền cho vợ, tự dưng cô ấy sẽ ngoan và thôi càm ràm. Nhưng đàn ông ơi, thực tế phụ nữ cần tiền, nhưng thứ họ khao khát nhất là sự quan tâm của chồng.

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Những điều đàn ông cần biết về phụ nữ, ai cũng phải hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ lấy chồng, ai cũng muốn được bảo vệ, yêu thương. Vật chất chỉ giúp họ sung sướng thể xác nhưng về phần tâm hồn, chỉ có tình cảm mới lấp đầy được. Bởi vậy họ luôn cần một người chồng có tâm với mình. 

Đàn ông nghĩ đàn bà chỉ cần ăn ngon mặc đẹp

Có nhiều người đàn ông cho rằng phụ nữ sống thực dụng, chỉ biết ăn và làm đẹp. Thậm chí họ còn tỏ ra khinh thường vợ. Tuy phụ nữ thích ăn ngon, mặc đẹp nhưng họ không phải là kiểu người vô tâm, chỉ biết ăn và làm đẹp cho bản thân.

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Đàn ông đừng nghĩ phụ nữ thực dụng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ cũng biết lo cho chồng con, cũng biết kiếm tiền. Thậm chí, nhiều người còn mạnh mẽ và can đảm hơn cả đàn ông.

Đàn ông nghĩ phụ nữ càm ràm là do bản chất

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Phụ nữ vốn không muốn nhiều chuyện lắm lời - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ vốn không muốn nói nhiều. Bởi nói nhiều chỉ khiến bản thân của họ mệt mỏi hơn chứ chẳng bổ béo gì. Chẳng qua là vì yêu thương, quan tâm đến chồng nên họ mới lên tiếng nhắc nhở nhiều như vậy mà thôi. Chẳng ai muốn đang yên đang lành lại kiếm chuyện, gây sự. Không ai dại càm ràm suốt ngày để chồng chán chê rồi đi ngoại tình.

Đàn ông nghĩ phụ nữ chỉ thích đàn ông đẹp trai

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Phụ nữ thích cái đẹp nhưng sẽ chung thủy với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thích nhìn đàn ông đẹp. Nhưng khi đã quyết định chung chăn gối với một người, xấu đẹp với họ không còn quan trọng nữa. Theo nghiên cứu, phụ nữ chung thủy hơn đàn ông. Họ sẽ không bỏ chồng, bỏ con chỉ vì tình cờ gặp gỡ một anh chàng đẹp trai nào đó. 

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