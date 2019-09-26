Khi chồng ngoại tình: 3 điều cần làm và 3 điều không đụng đến của phụ nữ khôn ngoan

Phụ nữ yêu 26/09/2019 15:27

Đánh ghen giành chồng, hay làm những chuyện ảnh hưởng đến danh dự là những việc phụ nữ khôn ngoan tuyệt đối nói không khi biết chồng ngoại tình.

Phụ nữ khôn ngoan muốn sống an yên hãy học cách “coi nhẹ” mọi việc. Chẳng hạn khi chồng ngoại tình, bạn cần biết những điều nên làm, những điều không nên làm này để tránh thiệt thân.

3 điều cần làm

Giữ bình tĩnh

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Chồng ngoại tình, đàn bà đừng dại đánh ghen - Ảnh minh họa: Internet

Khi biết chồng phản bội, điều phụ nữ cần làm đầu tiên là giữ bình tĩnh. Bạn hãy cố bình tâm để xem xét mọi việc. Phụ nữ hơn nhau ở cách hành xử vào thời điểm sóng gió này. Người khôn ngoan sẽ bình tĩnh, biết địch biết ta. Người dại sẽ làm lớn chuyện hòng làm mất mặt chồng và ả nhân tình.

Kiểm kê lại tài sản

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Đàn bà khôn ngoan hãy kiểm kê lại tài sản - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dại lên kế hoạch đánh ghen, lao tâm khổ tứ theo dõi chồng. Người khôn ngoan chỉ ngồi ở nhà kiểm kê lại tài sản chung. Bên cạnh đó, phụ nữ nên tìm hiểu về luật hôn nhân để không chịu thiệt thòi. Bởi khi việc tồi tệ nhất diễn ra, bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chia tay và phân chia tài sản sòng phẳng.

Làm việc, kiếm tiền

Việc phụ nữ khôn ngoan cần làm là tiếp tục làm việc, kiếm tiền. Đừng bỏ thời gian, công sức để đánh ghen giữ chồng. Phụ nữ nên nhớ, không có đàn ông vẫn sống được, còn không tiền thì rất khổ.

3 điều tuyệt đối không đụng đến

Ngoại tình

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Phụ nữ đừng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ăn chả, đàn bà ăn nem là đàn bà dại. Thay vì ngoại tình để trả thù chồng thì hãy tập trung làm đẹp, đi du lịch, kiếm tiền. Chứ đừng dại dấn thân vào con đường ngoại tình bán rẻ nhân cách. Bạn đừng để gã đàn ông ngoại tình lợi dụng cơ hội mắng nhiếc, hạ thấp nhân phẩm của bạn.

Rêu rao khắp nơi việc chồng ngoại tình

Đàn bà khôn ngoan không kể lể khắp nơi việc chồng ngoại tình. Họ không mang chuyện xấu trong nhà ra nói cho thiên hạ biết. Bởi miệng lưỡi người đời rất độc địa. Khi đó người chịu nhiều chỉ trích chỉ là phụ nữ. Người ta sẽ mỉa mai bạn vô dụng mới không giữ được chồng.

Đánh ghen

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Phụ nữ khôn không được đánh ghen - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà dại nhất là đánh ghen giành chồng. Người khôn chỉ động não, không động thủ. Họ chỉ dùng đầu óc để giải quyết vấn đề. Việc dùng vũ lực để tổn hại đến thân xác của đối phương chỉ khiến bạn gặp rắc rối. 

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