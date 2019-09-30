10 đặc điểm của phụ nữ ưu tú khiến đàn ông cứng đầu nhất cũng phải ‘đầu hàng’

Phụ nữ yêu 30/09/2019 17:13

Dưới đây là những đặc điểm của phụ nữ khiến đàn ông quy phục, nguyện chung thủy cả đời không dám tơ tưởng đến người khác.

Chị em thường hay rỉ tai nhau những bí quyết giữ chồng, cách khiến chồng say mê cả đời. Trên thực tế, điều này không khó như bạn tưởng. Đàn ông dù có cứng đầu, vô tâm đến mấy cũng sẽ phải "gục ngã" nếu bạn sở hữu những đặc điểm này.

Không lạm dụng son phấn

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Vẻ đẹp tự nhiên của phụ nữ khiến đàn ông đổ gục - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những đặc điểm của phụ nữ khiến đàn ông thích thú nhất đó là gương mặt tự nhiên. Ở bên ngoài, đàn ông đã tiếp xúc nhiều với những cô nàng tô son điểm phấn lòe loẹt rồi nên chỉ thích những gì mộc mạc, tự nhiên nhất. Vì thế, bạn không nên quá lạm dụng việc trang điểm kẻo khiến anh ấy phát ngán. 

Lương thiện

Nội tâm và cách đối nhân xử thế của phụ nữ luôn là điều mà đàn ông đánh giá cao. Họ thích người phụ nữ có tấm lòng lương thiện, luôn biết suy nghĩ cho người khác. Mặc dù người đó không quá xinh đẹp, đàn ông cũng nguyện ý thủy chung cả đời vì tính cách này. Bởi kiểu người đó khiến đàn ông có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh.

Hiền lành nhưng khôn ngoan

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Đàn ông thích kiểu người hiền lành nhưng khôn ngoan - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ hiền lành luôn thu hút được đấng mày râu. Tuy nhiên hiền lành phải đi liền với khôn ngoan mới khiến đàn ông tôn trọng, một lòng ở bên. Người hiền quá dễ bị xem thường, lợi dụng. Vì vậy phụ nữ phải vừa hiền lành vừa khôn ngoan để phân biệt điều gì đúng sai. Đừng trở thành con rối để người khác điều khiển.

Tự lập

Đàn ông thích phụ nữ tự chủ tài chính. Dù họ có thể nuôi được vợ nhưng vẫn thích người phụ nữ của mình đi làm, kiếm tiền. Vợ chồng phải cùng nhau bỏ vốn xây dựng mới mong hôn nhân bền vững. Còn một người ra sức làm việc, người kia lại ngồi không hưởng thụ, sớm muộn gì hôn nhân cũng đổ vỡ.

Tự trọng, không tham lam

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Phụ nữ phải có lòng tự trọng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đặc biệt bị thu hút bởi người phụ nữ có lòng tự trọng, không tham lam. Phụ nữ đừng quá đặt nặng vấn đề tiền bạc, địa vị. Cuộc sống này ngắn ngủi như vậy, hãy sống thật hạnh phúc chứ đừng mải chạy theo những ánh hào quang vô vị.

Chân thành

Phụ nữ chân thành luôn mang lại cho đàn ông cảm giác an toàn. Đây là kiểu người biết giữ chừng mực trong các mối quan hệ. Họ sẽ không làm gì quá mức cho phép. Họ sẽ không thả thính hay đùa cợt người khác giới khi đã có chồng con. Ở bên cạnh người này, đàn ông sẽ không sợ bị phản bội hay lừa gạt.

Có kiến thức

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Phụ nữ phải có kiến thức - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ phải có kiến thức, đàn ông mới tôn trọng. Dù không thông thái, uyên bác nhưng ít nhất bạn cũng phải biết được những kiến thức cơ bản. Đàn ông không bao giờ muốn cưới những cô nàng chỉ biết chăm chút nhan sắc mà thiếu kiến thức. Trên thực tế, họ luôn đánh giá cao phụ nữ thông minh.

Gu ăn mặc thanh lịch

Người phụ nữ thông minh luôn biết ưu điểm của mình để chọn trang phục phù hợp. Họ không ăn mặc quá hở hang hoặc lòe loẹt mà chỉ chọn gam màu đơn giản, phù hợp với mình. Kiểu phụ nữ này sẽ khiến đàn ông say mê mãi không thôi.

Yêu công việc

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Phụ nữ xinh đẹp nhất là khi yêu công việc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông rất đề cao kiểu người có đam mê và hoài bão. Vì vậy người phụ nữ có công việc, luôn sống hết mình với đam mê sẽ thu hút được đàn ông. Vả lại khi phụ nữ làm việc là khoảnh khắc họ trở nên xinh đẹp và quyến rũ nhất. Đây là một trong những điều khiến đàn ông mê mệt ở phụ nữ.

Trân trọng các mối quan hệ

Phụ nữ phải biết cư xử khôn khéo, trân trọng các mối quan hệ của chồng. Dù không thích đồng nghiệp hay bạn bè của chồng, họ cũng sẽ đối xử nhẹ nhàng, không sân si hay tỏ thái độ khó chịu. Đây là đặc điểm khiến đàn ông cảm thấy nể phục phụ nữ nhất.

Những câu nói của đàn ông, phụ nữ chỉ nên nghe rồi 'cười khẩy', làm lơ cho qua

Những câu nói của đàn ông, phụ nữ chỉ nên nghe rồi 'cười khẩy', làm lơ cho qua

Có những câu nói của đàn ông, phụ nữ chỉ nên nghe cho vui, mười phần thì chỉ nên tin hai, ba phần, đừng đặt niềm tin nhiều kẻo bị tổn thương.

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