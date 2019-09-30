Những câu nói của đàn ông, phụ nữ chỉ nên nghe rồi 'cười khẩy', làm lơ cho qua

Phụ nữ yêu 30/09/2019 11:08

Có những câu nói của đàn ông, phụ nữ chỉ nên nghe cho vui, mười phần thì chỉ nên tin hai, ba phần, đừng đặt niềm tin nhiều kẻo bị tổn thương.

Đàn ông hay hứa, phụ nữ hay tin. Đàn ông hay thề thốt, phụ nữ lại xem đó là những lời chân thành. Khi yêu, đàn ông nào cũng hẹn thề nhiều nhưng có thực hiện được không, còn tùy vào sau này anh ấy có còn thương bạn hay không? Thế nên phụ nữ hãy làm lơ những câu nói của đàn ông để tâm không phiền.

“Anh sẽ không phản bội em”

Đàn ông dễ bị sa ngã. Bởi họ thường bị những điều mới lạ thu hút. Phụ nữ nên nhớ không có đàn ông chung thủy tuyệt đối, chỉ có đàn ông chưa bị phát hiện ngoại tình.

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Có những câu nói của đàn ông, phụ nữ nên làm lơ cho qua - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy lời hứa chung thủy của chồng, bạn chỉ nên làm lơ cho qua. Thái độ và hành động của đàn ông sẽ chứng minh rõ nhất việc anh ấy phản bội hay thủy chung với bạn.

“Anh hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em”

Trong một mối quan hệ, có rất nhiều điều không thể nói trước được. Đàn ông càng ngọt ngào càng dễ làm những điều tổn thương bạn. Có khi chính bản thân họ cũng không biết được điều đó ảnh hưởng đến bạn như thế nào.

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Đàn ông vô tâm dễ làm tổn thương bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vô tâm, phụ nữ lại để tâm. Mà càng để tâm thì lại càng tổn thương. Đàn ông không ai ngọt ngào mãi, đến một lúc nào đó họ sẽ thay đổi. Chắc chắn sẽ có lúc họ làm những điều khiến bạn tổn thương.

“Anh hứa sẽ xem cha mẹ em như cha mẹ của mình”

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Đàn ông thường khá ích kỷ, vì vậy bạn đừng trông mong nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông hứa điều này, bạn cũng nên nghe cho vui. Bởi họ thường lo cho gia đình của mình, gia đình vợ chỉ là thứ yếu. Có trường hợp đàn ông còn cảm thấy gia đình vợ là một gánh nặng. Họ không thích gánh thêm bất cứ chuyện gì từ nhà vợ nữa.

Thế nên khi đàn ông nói sẽ lo cho bạn và gia đình bạn một cuộc sống đủ đầy, bạn nên biết ơn, tuy nhiên đừng trông chờ nhiều. Hãy đợi đến khi anh ấy làm rồi hãy tin, đừng để những lời ngọt ngào đó đánh lừa.

“Anh thề anh chỉ xem cô ấy là bạn”

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Đàn ông ai rồi cũng sẽ có một lần lạc lòng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thề thốt lời này, chắc chắn anh ấy đang "có tật giật mình". Người không làm gì có lỗi sẽ không giải thích hay phân bua quá nhiều. Đặc biệt họ sẽ hạn chế tiếp xúc với những mối quan hệ khác giới vì luôn ý thức được bản thân đã có vợ. Phụ nữ nên nhớ, đàn ông không có ý định "thả thính", chẳng ai có thể đến gần được.

4 điều đàn ông tưởng chừng hiểu thấu vợ nhưng hóa ra lại ‘trớt quớt’

4 điều đàn ông tưởng chừng hiểu thấu vợ nhưng hóa ra lại ‘trớt quớt’

Dưới đây là những điều đàn ông cần biết về phụ nữ. Có vài điều bạn tưởng đúng nhưng thật ra đã hiểu lầm người vợ của mình.

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