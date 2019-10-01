10 điều phụ nữ chỉ tự NGỘ ra khi thoát khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ

Phụ nữ yêu 01/10/2019 14:19

Phụ nữ sau ly hôn khó thoát khỏi cảm giác chênh vênh lúc đầu nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Trong hành trang của cuộc đời bạn lại có thêm bài học về lòng người và sự trưởng thành.

Thay vì buồn rầu, ủ rũ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, bạn hãy thầm cảm ơn vì người đàn ông đó đã giúp bạn học được những điều này khiến bản thân trưởng thành, kiên cường hơn.

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Phụ nữ sau ly hôn hãy mạnh mẽ bước tiếp - Ảnh minh họa: Internet

1. Tình yêu không phải là yếu tố duy nhất để mối quan hệ tồn tại. Sau đổ vỡ, bạn nhận ra để hôn nhân lâu dài và bền vững thì phải có sự kết hợp giữa sự tôn trọng, thấu hiểu và nhiều điều khác nữa. Đừng bao giờ nghĩ cả hai chỉ cần yêu nhau thì có thể sống hạnh phúc suốt đời.

2. Nỗi đau của bản thân chỉ có bạn mới cảm nhận được. Những người ngoài cuộc sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau mà bạn đang phải chịu đựng. Vì vậy đừng oán trách không ai hiểu mình, bởi chỉ có bạn mới cứu được mình ra khỏi vũng lầy này mà thôi.

3. Hành động của một người thể hiện chân thật nhất tính cách, suy nghĩ của họ. Bạn đừng phán đoán họ qua lời nói. Chẳng hạn như đàn ông, hãy đợi đến khi anh ấy hành động, chứ đừng tin vào những gì anh ấy nói. Bài học cho phụ nữ sau ly hôn, hãy tin vào những gì mắt mình thấy, đừng chỉ dựa vào đôi tai.

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Sau đổ vỡ, phụ nữ sẽ rút ra nhiều bài học cho mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Mãi mãi là bao xa? Một năm, hai năm, mười năm... Tất cả chỉ là những con số có giới hạn, vì vậy đừng đặt quá nhiều niềm tin vào hai từ mãi mãi. Mọi thứ trên đời đều có hạn sử dụng, lòng người cũng vậy.

5. Hết yêu là hết yêu, đừng nghe lời giải thích dài dòng của đàn ông. Đừng nghĩ họ làm mọi việc đều tốt cho bạn. Nếu muốn tốt cho bạn, họ sẽ không dùng nhiều lý do để bỏ rơi bạn. Có câu khi yêu người ta sẽ tìm cách, khi không yêu sẽ tìm lý do và phụ nữ đừng tin vào những lý do đàn ông đưa ra.

6. Cuộc sống luôn thay đổi, cách để phụ nữ hạnh phúc là nên học cách chấp nhận, thích nghi. Dù chuyện đó có tệ đến mấy, bạn cũng phải đối mặt giải quyết chứ đừng chọn trốn tránh.

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Có những chuyện phụ nữ nên buông bỏ để bước tiếp - Ảnh minh họa: Internet

7. Biết rõ bản thân muốn gì và cần gì. Chẳng hạn như năm mười tám, đôi mươi, bạn cần một tình yêu đẹp. Năm 30 tuổi, bạn cần công việc, hôn nhân và tiền bạc. Năm 40 tuổi, bạn cần một cuộc sống yên bình. Cuộc đời mỗi người phải biết bản thân cần gì qua từng giai đoạn mới mong hạnh phúc.

8. Nỗi đau nào cũng sẽ nhanh chóng qua đi. Hôn nhân đổ vỡ giống như một phép thử của cuộc sống này. Người phụ nữ mạnh mẽ vượt qua thì sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện. Còn người yếu mềm, gục ngã tại chỗ, cuộc đời của bạn sẽ chỉ toàn những mảng đen u ám.

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Phụ nữ muốn hạnh phúc phải biết chấp nhận và thích nghi - Ảnh minh họa: Internet

9. Có một số người xuất hiện trong cuộc đời bạn, chỉ để nói với bạn rằng họ là tạm bợ. Vì vậy đừng tiếc nuối, chắc chắn sẽ có người khác đến và đồng hành cùng bạn đến cuối cuộc đời này. Đừng vội nản lòng mà hãy sống thật tốt, thật chăm chỉ.

10. Cuộc sống này thiếu đi một người, mọi thứ vẫn tiếp diễn và bạn vẫn phải xinh đẹp, tự tin để sống tiếp cuộc đời của mình.

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Một trong những bí quyết giữ lửa hôn nhân lâu dài, bền vững nhất là phụ nữ đừng bao giờ cố gắng tìm cách thay đổi những điều này của chồng.

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