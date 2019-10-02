3 sai lầm của phụ nữ khiến chồng chán chê, hôn nhân rơi vào ngõ cụt

Phụ nữ yêu 02/10/2019 16:40

Dưới đây là những sai lầm của phụ nữ trong hôn nhân khiến mối quan hệ rạn nứt, vợ chồng thường xuyên cãi vã, bất đồng quan điểm và tệ nhất là đường ai nấy đi.

Trong gia đình, phụ nữ luôn giữ vai trò quan trọng. Một cuộc hôn nhân thành bại đều dựa vào cách cư xử và vun vén của người vợ. Do đó, chị em đừng làm những điều này khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, hôn nhân đổ vỡ.

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Đây là những sai lầm của phụ nữ trong hôn nhân, ai cũng phải tránh - Ảnh minh họa: Internet

Nhắc lại chuyện cũ

Đàn ông rất ghét tính “nhai đi nhai lại” chuyện cũ của phụ nữ. Vì vậy vợ chồng thường xuyên cãi vã, bất đồng quan điểm. Phụ nữ khôn ngoan đừng mãi "đào mộ" quá khứ.

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Phụ nữ đừng nhắc hoài chuyện cũ - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện gì đã qua thì cho qua, đừng mang ra đay nghiến nhau. Ai cũng mắc sai lầm, do đó vợ chồng phải thông cảm, cùng nhau hoàn thiện bản thân. Đừng mang những chuyện cũ ra để giày vò khiến đôi bên mệt mỏi.

Phụ nữ đừng lặp đi lặp lại hoài một việc kẻo chồng chán vợ. Đừng để chồng một khi đã rời khỏi nhà thì không muốn quay về nữa. Đừng để anh ấy có cơ hội tìm đến người phụ nữ khác ít nói hơn, biết chiều chuộng hơn.

Quản lý chồng quá chặt

Đây là một trong những sai lầm của phụ nữ trong hôn nhân. Biết rằng ai thương chồng cũng muốn ở bên, chăm chồng từng chút một. Nhưng điều đó vô tình lại trở thành áp lực và gánh nặng khiến chồng cảm thấy mệt mỏi.

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Phụ nữ khôn không quản lý chồng quá chặt - Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ, thỉnh thoảng nhận được tin nhắn nhắc nhở ăn uống điều độ của vợ, anh ấy sẽ vui, cảm thấy được quan tâm. Nhưng nhắc hoài nhắc mãi thì anh ấy lại cảm thấy phiền phức.

Có câu phụ nữ ngại yêu đàn ông bận, đàn ông sợ yêu người phụ nữ rảnh. Thế nên phụ nữ hãy kiếm việc gì đó để làm, đừng suốt ngày nhắn tin, gọi điện quản lý lịch trình của chồng.

Hãy để anh ấy tự do, bạn cũng phải dành thời gian riêng chăm sóc bản thân. Trong hôn nhân dù yêu thương đến mấy cũng phải dành cho nhau khoảng không gian riêng tư. Đó là bí quyết giữ hôn nhân hạnh phúc.

Mang bộ mặt ủ dột

Phụ nữ là sinh khí giúp ngôi nhà trở nên tràn đầy sức sống. Bước vào nhà, nụ cười và vẻ mặt tươi tắn của người vợ sẽ giúp chồng có cảm giác an toàn, bình yên và yêu đời.

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Phụ nữ phải lạc quan yêu đời để chồng cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn rất cần người phụ nữ hiểu chuyện, luôn suy nghĩ tích cực. Bởi bận rộn một ngày dài bên ngoài, khi về nhà, họ chỉ muốn nhìn thấy gương mặt vui vẻ của vợ. Không ai muốn nhìn bộ mặt ủ dột, cau có.

Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy suy nghĩ lạc quan, nở nụ cười mỗi ngày. Không chỉ để chồng cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh mà còn giúp bản thân bạn trẻ trung, xinh đẹp hơn.

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