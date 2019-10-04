‘Sáng mắt chưa’, đây là những lý do KHÔNG ĐÁNG khiến phụ nữ khổ cả đời

Phụ nữ yêu 04/10/2019 17:27

Đây là những lý do khiến phụ nữ khổ cả đời. Nếu không nhận ra và khắc phục, bạn sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc đích thực.

Đừng than khổ, đừng than mệt, đừng than chồng không quan tâm vì nếu chính bạn cũng không thương mình thì đòi hỏi ai thương? Hãy đọc bài viết này để biết vì sao mình khổ.

Xem chồng con luôn là số một

Nhiều phụ nữ khổ cả đời vì xem chồng con là mối quan tâm duy nhất của mình. Tuy nhiên, dường như sự tận tâm đó chẳng bao giờ được đền đáp xứng đáng. Bởi vậy phụ nữ càng hy sinh càng khổ tâm. Càng hy sinh càng không thể nào tìm được hạnh phúc cho mình.

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Phụ nữ khổ cả đời vì quá tận tụy - Ảnh minh họa: Internet

Ngày xưa, phụ nữ thường đặt nặng vấn đề chăm lo cho chồng con. Chồng con phải no trước rồi mới đến bản thân mình. Tuy nhiên, với phụ nữ hiện đại, tất cả đều bình đẳng.

Người đàn bà khôn ngoan đừng tận tâm quá mức, đừng hy sinh quá nhiều. Chồng không phải là mối bận tâm duy nhất của phụ nữ. Cuộc đời bạn còn rất nhiều thứ khác phải lo như kiếm tiền, làm đẹp, bạn bè và người thân. Vì vậy đừng để gánh nặng chồng con khiến bản thân phải khổ sở cả đời.

Phụ nữ là phải đoan chính, hiền lành

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Phụ nữ đừng để tâm quá nhiều đến miệng lưỡi thế gian - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ từ xưa đến nay được cho phải công dung ngôn hạnh, hiền lành, nết na, không được mắng chồng, chửi con. Phụ nữ về làm dâu phải một lòng vì nhà chồng. Phải biết nấu ăn, quán xuyến nhà cửa, yêu thương chồng con hơn bản thân mình. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, những điều đó có khiến bạn hạnh phúc? Bạn có bao giờ nghĩ sự tận tụy của mình sẽ được đền đáp xứng đáng?

Phụ nữ nên nhớ, "hư" chưa chắc đã không tốt. Hiền lành chưa hẳn đã có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Hãy sống theo cách mình muốn miễn hạnh phúc, không hại ai, không thẹn với lòng là được.

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Phụ nữ muốn hạnh phúc phải biết yêu thương chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Muốn hạnh phúc hãy buông bỏ những điều khiến mình không vui và tìm cách giúp bản thân xinh đẹp hơn. Kiếm tiền mua chiếc túi mình thích, thỏi son mình yêu chứ đừng hà tiện từng đồng từng cắc lo cho chồng con mà bỏ bê bản thân.

Phụ nữ dù có chuyện gì cũng phải tha thứ

Tha thứ hay không là do bản thân bạn, không thể cứ dựa theo miệng lưỡi thiên hạ. Nếu không muốn tha thứ, cứ buông bỏ. Đừng cam chịu ở bên người chỉ mang lại toàn đắng cay cho mình.

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Phụ nữ không thể tha thứ được thì hãy buông bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Đừng sống theo sự áp đặt của người khác. Hạnh phúc của bạn chỉ có bạn mới quyết định được, không ai có thể sống giùm cuộc đời của bạn. Đôi khi ích kỷ một chút cũng không sao, miễn quãng thời gian còn lại sống bình yên là được.

3 điểm trên gương mặt đàn ông tiết lộ mức độ chung thủy với vợ

3 điểm trên gương mặt đàn ông tiết lộ mức độ chung thủy với vợ

Muốn biết người phụ nữ có tận tâm vì chồng hay không, chỉ cần nhìn cách họ hy sinh. Còn muốn biết đàn ông thương vợ đến dường nào, chỉ cần dựa vào 3 điểm này trên gương mặt.

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