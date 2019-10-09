Phụ nữ càng LƯỜI làm những việc này càng có phúc

Bạn nên nhớ những việc không đáng, cứ mặc kệ cho lòng nhẹ nhàng hơn. Khi não không còn chứa những chuyện phiền toái, bạn sẽ nhận được phúc báo. Đó là sống một đời an nhàn, đơn giản, tình tiền đều viên mãn.

Cách để phụ nữ sống hạnh phúc là lười tính toán, so đo với thiên hạ. Hãy để bộ não của mình chứa những điều tốt đẹp, đừng để những việc sân si khiến bản thân phiền muộn. Sống ở đời, có những chuyện nên buông bỏ, đừng tự mang đá đặt vào tâm mình.

Muốn hạnh phúc, đừng bắt ép bản thân phải hơn thua, tranh giành với người khác. Những gì là của mình chắc chắn sẽ là của mình. Nếu không là của mình, đừng nên giành giật để rồi phiền muộn, gặp nghiệp báo không yên.

Lười tranh luận

Có những chuyện tranh luận để giúp bản thân tiến bộ hơn thì tiếp tục tranh luận. Còn có những việc không đáng thì nên ít nói lại một chút. Bởi mọi sự xung đột, xích mích đều từ những lời bất hảo mà ra. Người phụ nữ khôn ngoan nên hạn chế việc nói xấu người khác, tốt nhất là tránh xa việc bàn chuyện thiên hạ.

Phụ nữ đừng tranh cãi quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Trong một mối quan hệ, việc lắng nghe nhiều sẽ tốt hơn là mở miệng tranh cãi. Hãy tập sống khiêm tốn, tiếp thu lời khuyên, ý kiến của người khác để được yêu quý nhiều hơn. Người nói ít, lắng nghe nhiều là người phụ nữ thông minh, sẽ gặp được nhiều phúc báo. Trong cuộc sống hãy biến thù thành bạn, đừng biến bạn thành thù.

Lười ra lệnh, chỉ đạo

Một trong những bí quyết để phụ nữ hạnh phúc là hãy làm tốt việc của bạn, đừng ra lệnh, chỉ đạo người khác phải làm theo ý mình. Bạn có thể giúp người khác hoàn thành tốt mọi việc, nhưng tuyệt đối đừng dùng giọng “đàn chị” để bắt người ta phục tùng mình. Đừng áp đặt quan điểm của mình lên người khác.

Phụ nữ khôn ngoan không ra lệnh cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi người có cách sống khác nhau, bạn chỉ cần sống tốt cuộc đời của bạn, chuyện của người khác cứ mặc kệ. Phụ nữ khôn ngoan phải biết cách làm cho người khác nể thay vì sợ.

Người đàn bà khôn ngoan đừng can thiệp vào cuộc sống của người khác. Hãy cứ sống tốt cuộc đời của mình thôi. Việc của thiên hạ cứ nhắm mắt làm ngơ, mắt không thấy tâm sẽ không sân si, phiền muộn.