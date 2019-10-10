Không phải giàu sang hay địa vị xã hội, đây mới là 4 điều tạo nên người phụ nữ khí chất ngút trời           

Phụ nữ yêu 10/10/2019 15:08

Không phải giàu nghèo hay địa vị xã hội, chính những điều này mới thể hiện bạn có phải là kiểu phụ nữ khí chất được nhiều người ngưỡng mộ hay không.

Dưới đây là những điều tạo nên người phụ nữ khí chất, khiến ai cũng phải nể phục. 

Tự trọng

Người phụ nữ có lòng tự trọng sẽ được thiên hạ kính nể. Ở bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng phải giữ được lòng tự trọng của mình. Tiền bạc, địa vị mất đi có thể kiếm lại nhưng lòng tự trọng mất rồi, không thể nào tạo dựng lại được.

phu nu khi chat 1
Phụ nữ khí chất phải có lòng tự trọng - Ảnh minh họa: Internet

Sống ở đời, bạn cần xem trọng vấn đề nhân phẩm. Nghèo tiền nghèo bạc còn có thể phấn đấu kiếm được, còn nghèo về nhân phẩm thì khó có thể thành công.

Phụ nữ nên nhớ khi nghèo đừng hạ mình để người khác chà đạp. Khi giàu đừng quá kiêu căng khiến người khác chán ghét. Dù trong bất cứ trường hợp nào cũng phải giữ cái tâm trong sạch. Nghèo cho sạch rách cho thơm, đừng đánh mất lòng tự tôn của mình. 

Lương thiện

phu nu khi chat 2
Phụ nữ có trái tim lương thiện sẽ được nhiều người yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành nhưng chỉ cần có trái tim lương thiện, bạn đã nắm giữ được chìa khóa của hạnh phúc. Người có trái tim thiện lương, chắc chắn sẽ được nhiều người ngưỡng mộ. Có câu “tâm sinh tướng”, chỉ cần tâm hồn bạn đẹp, người ta sẽ yêu mến bạn tự đáy lòng. Hãy đối xử với mọi người bằng trái tim hồn hậu, bạn sẽ nhận lại được nhiều điều tốt đẹp. 

Tri thức

Phụ nữ dù nghèo khổ hay sang giàu cũng phải có tri thức. Hãy tự trau dồi thêm kiến thức. Sự giàu có về mặt vật chất không bao giờ sánh bằng sự giàu sang về mặt tri thức.

phu nu khi chat 3
Đàn bà phải có tri thức mới hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những cách để phụ nữ hạnh phúc đó là có tri thức trong đầu, tiền trong tay và tình trong tim. Khi sở hữu những điều này, cuộc sống của bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tự tin

phu nu khi chat 4
Phụ nữ tự tin mới có thần thái khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Sự tự tin sẽ giúp bạn chiếm được cảm tình của người khác. Nếu thiếu tự tin, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Khi tự tin vào bản thân, người ta sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt khác. Bạn sẽ trở thành người đàn bà khí chất khiến thiên hạ nể phục. 

Đàn bà làm đẹp không chỉ để chồng ngắm mà còn để hạ gục những người này

Đàn bà làm đẹp không chỉ để chồng ngắm mà còn để hạ gục những người này

Phụ nữ xinh đẹp không chỉ để chồng ngắm và tự hào mỗi khi đi bên cạnh mà còn để hạ gục những kiểu người này trong cuộc sống của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khí chất cách để phụ nữ hạnh phúc những điều phụ nữ nên có

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 53 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 53 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 53 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này