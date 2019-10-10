Những điều phụ nữ càng làm càng vô ích đối với đàn ông vô tâm

Phụ nữ làm những điều này với đàn ông vô tâm giống như “dã tràng xe cát", càng làm càng uổng phí công sức.
- Đàn bà làm đẹp không chỉ để chồng ngắm mà còn để hạ gục những người này
- Phụ nữ càng LƯỜI làm những việc này càng có phúc
Đàn ông vô tâm thì cả đời vô tâm. Đàn bà đừng dại nghĩ rằng cứ tận tụy hết lòng thì sẽ thay đổi được tính cách của chồng. Do đó, bạn đừng phí công làm những điều này.
Chiều chuộng theo ý chồng tuyệt đối
Phụ nữ đừng nghĩ cứ chiều theo ý chồng sẽ được chồng thương. Đừng cho rằng đàn ông sẽ trân trọng sự nỗ lực, tận tâm của vợ mà không còn vô tâm nữa.
Với đàn ông, bạn càng chiều chuộng, anh ấy sẽ càng cảm thấy nhàm chán. Khi đó bản tính vô tâm của đàn ông sẽ càng mạnh mẽ hơn.
Ưu tiên việc của chồng
Người phụ nữ dại luôn xem chồng là tất cả, chuyện gì cũng phải ưu tiên chồng. Từ nay hãy bỏ suy nghĩ đó. Đàn ông lạ lắm, bạn càng tận tụy, họ càng muốn rời khỏi vòng tay bạn. Họ giống như một đứa trẻ to xác không chịu được sự quản thúc của người lớn nên luôn tìm cách thoát ra.
Chị dâu của tôi là người phụ nữ của gia đình, tận tụy vì chồng hết mực. Dù công việc của mình chưa xong mà chồng bảo đói là chị sẽ bỏ ngay việc của mình để nấu nướng. Chồng bảo muốn tắm, chị sẽ pha nước, chuẩn bị quần áo ngay ngắn cho chồng.
Hầu như chuyện gì của chồng cũng là mối quan tâm hàng đầu của chị. Nhưng chồng chị lại không biết quý trọng sự tận tụy của vợ mà chỉ coi đó là điều hiển nhiên. Vì thế, phụ nữ đừng chăm bẵm chồng mà hãy để anh ấy tự lo khi cần.
Quá ngoan ngoãn, nghe lời
Đàn ông thích ngọt nhưng thỉnh thoảng vẫn thích vị đắng. Vì vậy phụ nữ càng ngoan hiền càng không thể trị được chồng vô tâm. Người phụ nữ ngoan hiền chỉ khiến đàn ông muốn nổi loạn mà thôi.
Thế nên từ nay phụ nữ hãy ngoan đúng lúc, hư đúng chỗ, đừng để bản thân phải tiếp tục khổ như vậy nữa.