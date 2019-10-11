Hôn nhân có ‘kẻ khóc người cười’ nhưng người sống như thế này chắc chắn sẽ khổ

Phụ nữ yêu 11/10/2019 14:52

Phụ nữ khổ cả đời khi làm những điều này. Nếu không thay đổi, mỗi ngày bạn sẽ sống trong nước mắt, đến cuối đời cũng day dứt mãi không thôi.

Trong cuộc sống hôn nhân, có kẻ khóc người cười, có người may mắn nhưng cũng có người bất hạnh. Tuy nhiên, những người phụ nữ sống theo kiểu này chắc chắn muôn đời khổ.

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Phụ nữ khổ cả đời vì thường làm những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện gì cũng ôm đồm

Nhiều người vợ nnghĩ chỉ cần chăm chỉ, tận tụy hết lòng thì chồng sẽ thương. Nhưng thực tế người càng ôm đồm nhiều việc, người càng giỏi giang thì muôn đời khổ. Bởi họ luôn muốn mọi thứ hoàn hảo, phải chính bản thân làm mới thật sự yên tâm.

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Phụ nữ ôm đồm nhiều chuyện không thể hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, điều này chỉ khiến họ khổ tâm, bởi chuyện gì cũng đến tay, chuyện gì cũng cáng đáng. Kiểu người này thường cảm thấy cô đơn vì không ai ở bên cùng gánh vác. Họ không cảm thấy hạnh phúc vì lúc nào cũng phải đứng ra giải quyết đống hỗn độn của chồng con.

Kiểu người này luôn bị ám ảnh bởi hai chữ tận tụy, hy sinh. Mà những người luôn sống vì chồng con thì không thể nào được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Trong hôn nhân, người quá giỏi giang chưa chắc đã hạnh phúc. Còn người “không biết gì” đôi khi lại sống vui.

Quá quan tâm đến lời nói của người khác

Đây là kiểu phụ nữ khổ cả đời, không trật đi đâu được. Nếu bạn luôn để ý và quan tâm đến những lời nói của người khác, bạn sẽ mãi muộn phiền. Kiểu người này khá nhạy cảm, đôi khi chỉ vì một lời nói cũng khiến họ đau đáu suy nghĩ.

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Phụ nữ quá quan tâm đến lời nói của người khác thường gặp nhiều buồn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Những người phụ nữ bị lời nói của thiên hạ làm dao động thường không thể bình yên. Họ luôn muốn biết người khác nói gì về mình và luôn phân tích chuyện đó xấu hay tốt. Người luôn đặt những chuyện không vui trong lòng chẳng thể nào có cuộc sống bình yên được.

Người lúc nào cũng giao phó cảm xúc của mình cho người khác sẽ không thể nào có được hạnh phúc. Do đó, đừng mang những lời nói của người khác đặt vào tâm, đừng để những cảm xúc tiêu cực khiến mình không vui.

Quá hiền lành

Có hai điều khiến đàn bà khổ trong hôn nhân là quá hiền lành và tận tụy. Người càng hiền lành càng dễ gặp bất hạnh. Nếu bạn không có khả năng bảo vệ mình thì làm sao có thể sống yên ổn? Người không có đủ sức phản kháng lại những người làm tổn thương mình, làm sao có thể hạnh phúc?

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Phụ nữ càng hiền lành càng không hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Những người phụ nữ ngoan hiền rất dễ bị tổn thương. Bạn càng hiền lành những người khác càng có cơ hội chà đạp và điều khiển cuộc đời của bạn. 

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