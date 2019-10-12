‘Phúc đức tại mẫu’, phụ nữ càng tránh xa 2 việc này con cái càng có lộc

Phụ nữ yêu 12/10/2019 18:04

Dưới đây là những điều phụ nữ không nên làm để tích phúc cho con cái có cuộc sống an nhàn, muốn lộc có lộc, muốn danh có danh.

Phật dạy “phúc đức tại mẫu”, mẹ càng sống lương thiện, con cái càng an nhàn, làm việc gì cũng thành công vang dội, danh lợi không thiếu. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy tránh những điều này để không làm khổ con cái.

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Những điều phụ nữ không nên làm là sân si, đố kỵ với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đặt điều nói xấu người khác

Đây là một trong những điều phụ nữ không nên làm để tích đức cho con cái sau này. Bởi tội đặt điều, vu khống nói xấu người khác rất nặng. Không chỉ bản thân bạn gánh nghiệp mà còn khiến cuộc sống của con cái sau này gặp khó khăn trăm bề.

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Phụ nữ đừng nên nói xấu hãm hại ai - Ảnh minh họa: Internet

Ở đời có luật nhân quả. Khi nói xấu hay hãm hại ai đó, chắc chắn bạn sẽ nhận lại nghiệp báo. Vì vậy hãy ăn ngay nói thật, đừng chuyện không nói có, chuyện có nói không mà mang nghiệp suốt đời.

Trước khi nói hãy nghĩ đến hậu quả. Trước khi đặt điều nói xấu ai, hãy tự vấn bản thân đã là người hoàn hảo hay chưa. Nếu chưa thì đừng phán xét người khác. Cuộc đời này vốn không ai hoàn hảo, bạn cũng không tốt tuyệt đối. Vì vậy đừng lấy khuyết điểm của người khác ra công kích.

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Phụ nữ muốn hạnh phúc đừng gieo họa - Ảnh minh họa: Internet

Sống ở đời nói ít, làm nhiều là tốt nhất. Chuyện của thiên hạ đừng xen vào mà hãy làm tốt chuyện của mình trước đã. Đừng mang khuyết điểm của người khác ra để hạ nhục. Hạ thấp danh dự của người khác không giúp bạn tốt hơn mà chỉ chứng minh rằng bạn là người hèn nhát.

Rắp tâm trả thù ai đó

Cuộc đời phụ nữ đừng nên sân si, đố kỵ với người khác. Mang những sân hận, oán trách trong lòng khiến cuộc sống của bạn luôn nặng nề. Chưa kể bạn còn làm gương xấu cho con cái.

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Sống ở đời đừng quá đặt nặng hận thù - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những cách để phụ nữ hạnh phúc và tích công đức cho con cháu là tránh xa những sân si, hiềm khích. Hãy buông bỏ những chuyện khiến mình buồn phiền. Không làm những chuyện hại mình, hại người. Như vậy bạn mới mong có được hạnh phúc trọn vẹn. Cuộc sống của con cái sau này cũng không phải chịu nhiều khổ đau.

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