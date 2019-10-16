Phụ nữ dại luôn muốn thay đổi những điều này của chồng

Phụ nữ dại mòn mỏi tìm cách thay đổi những điều này của chồng, còn phụ nữ khôn sẽ học cách "sống chung với lũ".
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Phụ nữ dại và khôn rất khác nhau. Với phụ nữ dại, họ luôn bắt ép chồng thay đổi những điều này.
Bản tính lăng nhăng
Phụ nữ dại nghĩ rằng đàn ông sẽ thay đổi tâm tính khi bạn ở bên nhắc nhở mỗi ngày. Tuy nhiên, bản tính lăng nhăng, trăng hoa vốn đã ở trong máu. Bạn càng cố thay đổi, họ càng muốn thoát ra.
Đàn ông có bản năng chiếm hữu cao. Chỉ có đàn bà dại mới nuôi hy vọng chồng một lòng ở bên vợ. Bạn có thể giữ chân được chồng ngày một ngày hai, chứ chẳng thể giữ được cả đời. Đừng nghĩ rằng người đàn ông đó sẽ vì mình mà thay đổi.
Cách tiêu tiền
Hầu hết đàn ông trọng sĩ diện, vì vậy họ tiêu tiền khá phóng khoáng. Họ thích thể hiện bản thân là người “sống có tình có nghĩa” với bạn bè. Thế nên những cuộc vui chơi của họ đều rất hoang phí. Nếu chồng bạn có thói quen này, hãy nhắc nhở chứ đừng ép chồng phải khác đi trong một sớm một chiều.
Tiền bạc được xem là bộ mặt của đàn ông. Họ nghĩ bản thân kiếm được tiền thì có quyền tiêu theo ý thích. Suy nghĩ của đàn ông vốn cứng nhắc, suốt đời bạn cũng không thể thay đổi được.
Sự vô tâm
Phụ nữ đừng mong thay đổi người đàn ông vô tâm. Đừng càm ràm về chuyện chồng không quan tâm, đoái hoài đến mình. Đừng nghĩ khóc lóc, cằn nhằn sẽ khiến chồng thay tâm đổi tính.
Đàn ông ít khi để tâm đến những việc nhỏ nhặt, hoặc đôi khi bỏ quên luôn người vợ bên cạnh. Nếu chồng bạn có tính cách này, đừng tìm cách thay đổi chồng mà hãy dành thời gian đó để chăm sóc bản thân sẽ tốt hơn.
Nói dối
Đàn ông có nhiều bí mật riêng. Họ không muốn cho vợ biết nên chọn cách nói dối. Họ không thích để vợ can thiệp quá sâu vào những chuyện mình làm nên sẽ tìm cách che giấu. Do đó, vợ đừng mất công tìm hiểu kẻo càng thêm đau lòng.