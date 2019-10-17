Những câu nói khiến phụ nữ rơi vào bể khổ, giật mình nhận ra toàn là lời của đàn ông

Phụ nữ yêu 17/10/2019 14:43

Nhiều phụ nữ khổ cả đời chỉ vì tin vào những lời nói này của đàn ông, đến khi giật mình nhận ra thì quá muộn và không còn cách nào thoát ra được.

Dưới đây là những lời nói của đàn ông khiến phụ nữ khổ cả đời, chị em nên đề phòng chứ đừng dại tin ngay.

“Anh và em đã là vợ chồng, anh nuôi em là chuyện bình thường”

Đàn ông khi còn “cơm lành canh ngọt” thì ai cũng ngọt ngào, bảo sẽ nuôi vợ cả đời, không để vợ phải chịu khổ. Nhưng khi đã hết yêu, họ sẽ quay sang chỉ trích, phê bình vợ chỉ biết ăn và đẻ. 

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Phụ nữ khổ cả đời vì nghe lời chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khi đó, họ cảm thấy mệt mỏi vì phải nuôi nhiều miệng ăn ở nhà. Họ nghĩ vợ chỉ ở nhà nấu ăn, dọn dẹp, chăm con... sung sướng biết bao. Tuy nhiên đàn ông ơi, việc nhà chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Đàn ông đừng nghĩ bản thân kiếm được tiền rồi có thể lên mặt với vợ. Thử nghĩ đi, nếu không có vợ chăm lo cho anh mỗi ngày, anh có được như bây giờ không?

“Dù sau này có chuyện gì, anh vẫn sẽ không phản bội em”

Đàn ông thích đóng vai "soái ca", còn phụ nữ lại thích biến mình trở thành nữ chính. Phụ nữ yêu bằng tai nên họ thích nghe đàn ông "rót mật vào tai". 

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Đàn bà đừng mơ mộng về độ chung thủy của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ không có đàn ông chung thủy tuyệt đối. Bây giờ đàn ông thề thốt không bao giờ phản bội bạn nhưng tương lai không nói trước được điều gì. Muốn không bị tổn thương, cách tốt nhất là đừng tin tưởng vào những lời mật ngọt của đàn ông.

“Sau này con cái sẽ do anh và em cùng nuôi dưỡng, không để em phải chịu khổ một mình”

Đàn ông nói rất hay nhưng mấy ai có thể thực hiện được lời hứa của mình. Họ nghĩ đàn ông làm việc kiếm tiền, còn trọng trách nuôi dạy con là của phụ nữ. 

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Phụ nữ đừng để những lời ngọt ngào của đàn ông làm mụ mị khiến bản thân khổ cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy mà đàn ông dần quên đi vai trò, trách nhiệm thật sự của mình trong gia đình. Họ mải miết kiếm tiền, trong khi con cái rất cần tình thương và sự dạy dỗ của cha để trưởng thành.

“Anh chưa bao giờ lừa dối em”

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Đàn ông nói dối là chuyện thường tình - Ảnh minh họa: Internet

Không ít thì nhiều, đàn ông ai cũng đã từng nói dối và làm những chuyện mà vợ không biết. Phụ nữ nên nhớ chẳng có người đàn ông nào thành thật 100%. Họ luôn có những bí mật riêng không thể nói với vợ. Vì vậy đừng tin tưởng quá nhiều mà khiến bản thân thất vọng.

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