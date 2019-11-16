Không hẳn đàn ông ngủ nhiều hơn bình thường đều ngoại tình. Có thể vì cơ thể anh ấy mệt mỏi, sắp bệnh, hoặc đang căng thẳng chuyện gì đó. Nhưng đàn ông ngoại tình cũng thường ngủ nhiều hơn bình thường. Đặc biệt là vào cuối ngày, họ có thể ngủ sớm hay nhiều hơn ngày trước. Đây là vì ngoài thời gian làm việc, họ còn phải dành thêm thời gian cho nhân tình.

Đặc biệt, đàn ông vụng trộm còn có xu hướng “trốn” chuyện gần gũi với vợ bằng cách ngủ sớm. Bởi họ đã “no xôi chán chè" ở bên ngoài nên không còn tâm sức dành cho vợ khi về nhà.

Dành nhiều thời gian một mình

Một người chồng ngoại tình có thể ngồi ở nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ để gọi điện hay nhắn tin tán gẫu với nhân tình. Hoặc có nhiều người đàn ông còn cao tay hơn khi để vợ thấy chồng đang chơi game giải trí, nhưng thật ra là đang chat với bồ trong phần trò chuyện của game. Vì nhiều người vợ chủ quan nghĩ rằng đó là thời gian riêng tư của chồng mà hoàn toàn không phát hiện những chiêu trò vụng trộm.

Phụ nữ không nên kiểm soát quá nhiều thời gian riêng tư của chồng nhưng nên để ý để chắc chắn chồng đang làm gì. Dù rằng có những chiêu trò ngoại tình bạn sẽ không ngờ tới, nhưng hãy cố gắng để ý đến chồng nhiều hơn. Hãy là một người vợ thông minh đủ để đàn ông không dám “làm trò” sau lưng.

Tìm cớ chê bai vợ

Đàn ông phản bội thường chê bai vợ - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, đàn ông ngoại tình sẽ giảm hứng thú với vợ, tệ hơn nữa chính là so sánh vợ và nhân tình. Và đương nhiên, nhân tình luôn mới mẻ và hấp dẫn hơn, và vợ thì không thể sánh bằng. Vì luôn có sự so sánh như thế mà đàn ông sẽ có lúc cảm thấy chán vợ, rồi tự hỏi vì sao vợ lại không thể như bồ? Cảm giác ấm ức, chán nản ấy đàn ông có lúc sẽ trút lên vợ bằng những lời chê bai, trách móc.

Bởi thế, nếu vợ bỗng nghe chồng chê bai mình nhiều, hay ngại ra ngoài cùng mình thì bạn nên cẩn thận. Bởi đây có thể là dấu hiệu đàn ông đang thay đổi.

Thay đổi mùi nước hoa hay phong cách ăn mặc

Cũng giống như phụ nữ khi ngoại tình có sự chăm chút trong ngoại hình thì đàn ông ngoại tình cũng thế. Họ như trở về thời thanh niên mới yêu, để ý đến ngoại hình, nước hoa thế nào để thu hút đối phương nhất. Bởi thế, đàn ông khi mới có bồ sẽ có những thay đổi về ngoại hình, ăn mặc, mùi hương nước hoa.

Đàn ông phản bội có sự thay đổi trong ngoại hình, phong cách ăn mặc - Ảnh minh họa: Internet

Thường ngày, bạn luôn là người chọn đồ cho chồng, và anh ấy vui vẻ vì điều đó. Nhưng bỗng nhiên chồng muốn tự đi mua đồ, hoặc thay đổi kiểu dáng tóc tai thì bạn nên cẩn thận. Vì rất có thể, anh ấy đang có bồ bên ngoài!

Viện lý do ra ngoài vào một khung giờ cố định

Có những ông chồng chọn thời gian tập thể dục mỗi buổi sáng, giờ nghỉ trưa ở cơ quan để ngoại tình, hay lấy lý do một khung thời gian cố định mỗi tháng đi công tác, gặp khách hàng để gặp nhân tình. Và nếu vợ không quan sát, để ý kỹ thì sẽ bị chồng lừa dối lúc nào không hay. Vì sự thật nếu biết chọn thời gian ngoại tình khôn khéo, rất nhiều người đàn ông có thể kéo dài cuộc tình vụng trộm suốt nhiều năm mà vợ không hề hay biết.

Một người vợ khôn ngoan không hẳn là sẽ ngăn được chồng ngoại tình, nhưng chắc chắn sẽ phát hiện sớm một người đàn ông phản bội đang ở bên cạnh mình. Phụ nữ tốt nhất là đừng quá ngây thơ và tin tưởng chồng tuyệt đối, bởi đàn ông nhiều người thật sự rất khó ngờ!