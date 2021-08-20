Top 6 bộ phim Mr Bean hài hước đáng xem nhất mới 2022

Phim hài Mr.Bean là một cái tên rất thích hợp để giải khuây và quên đi những muộn phiền từ cuộc sống thường nhật sẽ không làm bạn thất vọng. Trước khi khám phá những bộ phim hài hước đáng xem nhất của Mr.Bean, hãy cùng Phụ nữ và Gia đình khám phá ngay tiểu sử về diễn viên "tượng đài" về thể loại phim hài kịch trong lòng khán giả này nhé !!!

Phim hài có nói chung và những bộ phim Mr Bean nói riêng thực sự là một liều thuốc tinh thần vô cùng hữu hiệu có thể mang đến tiếng cười sảng khoái giải tỏa những căng thẳng, áp lực của cuộc sống bộn bề thường ngày.

Mr Bean tạo nên những tràng cười sảng khoái cho khán giả bởi nét diễn ngây ngô, tự nhiên, "diễn mà như không diễn", cùng những phân cảnh phim "éo le" đến nỗi cười ra nước mắt trong mỗi lần xuất hiện.

Tên gọi Mr. Bean được gọi xuất phát từ bộ phim ăn khách Mr. Bean của Rowan Sebastian Atkinson - diễn viên hài kịch nổi tiếng đời đầu của nền điện ảnh Anh quốc.

Ít ai ngờ rằng nhân vật nổi tiếng Mr.Bean do diễn viên người Anh Rowan Atkinson thủ đã có đến 99 triệu người theo dõi trên Facebook, trở thành hiện tượng mạng xã hội. Đồng thời bỏ xa những cái tên đình đám như Justin Bieber, Rihanna.

Cũng chính nhờ sự hài hước, hành động ngớ ngẩn mà Mr.Bean đã được biết đến là một trong những nhân vật mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử truyền hình, trở thành ngôi sao trên toàn thế giới.

Một Mr.Bean cực hài được Rowan Atkinson tạo nên bởi lối diễn ít thoại nhưng cường điệu về biểu cảm "rất đặc trưng, rất Mr.Bean".

Một Mr.Bean cực hài được Rowan Atkinson tạo nên bởi lối diễn ít thoại nhưng cường điệu về biểu cảm

Tiếng cười "bể bụng" được xây nên bởi sự lố bịch, những cách giải quyết tình huống có "1-0-2" trong hành động của nhân vật. Bên cạnh nhiều người xem Mr.Bean là nguồn vui, thì cũng có không ít ý kiến cho rằng chất hài của Mr.Bean ảnh hưởng xấu tới người xem, nhất là trẻ em.

Mr.Bean 'phủ sóng' hơn 200 quốc gia với loạt phim và chương trình tham gia. Đã được chiếu trên máy bay của 50 hãng hàng không.

Hơn 14 triệu video của Mr.Bean được lưu hành trên toàn cầu. Cùng đó là vô số những sản phẩm "ăn theo" như phim hoạt hình, game, sách, truyện...Cũng bởi dành tình cảm yêu mến đặc biệt của Mr.Bean, tại một số nước, mọi thứ liên quan đến nhân vật này đều được bảo vệ.

Chẳng hạn báo The Guardian đưa tin năm 2001, 2 thành viên của một nhóm Hồi giáo cực đoan đã bị một tòa án tại Iran kết án và bắt giam vì tội gây rối tại một nhà hát mang tên Mr.Bean. Nghe thì có vẻ lạ đời nhưng lại là sự thật 100% nhé. Bởi vậy mới thấy, sức ảnh hưởng của nhân vật "Mr.Bean" này thật là không tưởng mà !

Thông tin

Tên thật Rowan Sebastian Atkinson, nghệ danh: Rowan Atkinson

Quốc tịch: Anh

Chiều cao: 1,81 m

Vai diễn ấn tượng: Mr. Bean trong Mr. Bean's Holiday (2007), Mr. Bean trong Huan Le Xi Ju Ren (2017)...

Giải thưởng Mr. Bean đạt được: Giải Truyền hình Viện Hàn lâm Anh quốc cho Trình diễn giải trí xuất sắc nhất (1990, 1981), Giải thưởng Laurence Olivier cho diễn viên hài xuất sắc nhất (1981)...

II. Danh sách phim Mr. Bean hay nhất

1. Ngài bean - Mr.Bean (1990 - 1995)

Thể loại: Hài kịch

Thời gian công chiếu: 01/01/1990

Thời lượng: 15 tập, 25 phút/tập

Đạo diễn: John Howard Davies, John Birkin, Paul Weiland

Diễn viên chính: Rowan Atkinson

Điểm IMDb: 8.5/10

Với các fan của Mr.Bean, đây là bộ phim quá đỗi quen thuộc và góp phần mang đến tên tuổi "lừng danh" của danh hài nổi tiếng này.

Cái tên Mr.Bean phổ biến đến mức dường như gắn luôn với con người và tên tuổi của ông trong điện ảnh cũng như cuộc sống thường ngày. Thậm chí nhiều người còn nghĩ tên thật của nam diễn viên này là là Mr.Bean như bộ serie ăn khách toàn thế giới mà ông đã đóng.

Ngài Bean là tuyển tập những phim hài xoay quanh câu chuyện về nhân vật kỳ lạ tên Bean (Rowan Atkinson). Vốn là một người đàn ông có tính cách kỳ quái, lập dị, sống cô độc và chỉ làm bạn với một chú gấu bông nhỏ. Thân xác thì đã là một người đàn ông trưởng thành nhưng tâm hồn lại là của một đứa trẻ tinh nghịch, ngây ngô, yêu đời và mãi không chịu lớn. Điều thành công của bộ phim này chính bởi cá tính nhân vật "lập dị" rất riêng, với lối hành xử "không giống người thường" cùng lối diễn xuất "diễn như không diễn" của Rowan Atkinson.

Loạt phim truyền hình hài kịch Anh Mr Bean gồm 14 tập dài nửa tiếng.

Nội dung phim được Rowan Atkinson, Robin Driscoll, Richard Curtis và Ben Elton chấp bút. Tập phim đầu tiên đã được phát sóng ngày 1 tháng 1 năm 1990. Tập cuối "Goodnight, Mr. Bean" được phát sóng vào ngày 31 tháng 10 năm 1995.

Các tập phim:

Mr. Bean

The Return of Mr. Bean

The Curse of Mr. Bean

Mr. Bean Goes to Town

The Trouble with Mr. Bean

Mr. Bean Rides Again

Merry Christmas, Mr. Bean

Mr. Bean in Room 426

Mind the Baby, Mr. Bean

Do-It-Yourself, Mr. Bean

Back to School, Mr. Bean

Tee Off, Mr. Bean

Goodnight, Mr. Bean

Hair by Mr. Bean of London

Xuyên suốt loạt phim là những tình huống dở khóc dở cười cùng cách giải quyết vấn đề rất riêng, rất "dị" của Ngài Bean. Một Ngài Bean rất "dị" rất tinh nghịch, hơi ngốc nghếch, có hơi xấu tính nhưng lại rất đáng yêu. "Cười không nhặt được miệng" là thế, nhưng đôi khi cũng có những phân cảnh khiến người xem rất đồng cảm và càng yêu thương nhân vật này nhiều hơn.

Loạt phim này sau thời gian trình chiếu kéo dài 5 năm đã giành được một số lượng khán giả lớn ở Anh quốc. Nhận được một số giải thưởng quốc tế, bao gồm giải Hoa hồng Vàng (Rose d'Or).

Loạt phim này cũng đã truyền cảm hứng cho hai bộ phim truyện và một sản phẩm phụ phim hoạt hình sau này.

Bằng việc thổi phồng những điều vụn vặt trong phim, Rowan Atkinson đã tái hiện cuộc sống vui nhộn của nhân vật chính

Mr Bean trở thành "thương hiệu" không thể có bản sao thứ 2 được bởi vẻ ngây ngô, khuôn mặt ngốc nghếch.

Bằng việc thổi phồng những điều vụn vặt trong phim, Rowan Atkinson đã tái hiện cuộc sống "có phần đầy drama và hơi ngớ ngẩn" của nhân vật chính. Từ những điều quá đỗi quen thuộc quanh Bean lại biến thành thứ bất bình thường nhất vũ trụ.

Nghệ danh Mr. Bean - người đàn ông luôn làm quá mọi thứ trong những tình huống bình thường được Rowan Atkinson sáng tạo nên và là bệ đỡ giúp đánh bóng tên tuổi của nam diễn viên này, đồng thời cũng tạo nên một tượng đài nhân vật, không thể thay thế trong lòng người hâm mộ trên khắp thế giới.

2. Điệp viên không không thấy - Johnny English

Thể loại: Hài hước, Hành động

Thời gian công chiếu: 06/04/2003

Thời lượng: 88 phút

Đạo diễn: Peter Howitt

Diễn viên chính: Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia, Ben Miller

Điểm IMDb: 6.2/10

Bên cạnh thể loại phim sitcom giành được nhiều thành công, Mr.Bean ở lĩnh vực điện ảnh cũng đạt được những thành tựu đáng kể. Johnny English là một trong những bộ phim kinh điển nhất trong sự nghiệp điện ảnh của nam diễn viên Rowan Atkinso.

Với sự kết hợp giữa hai thể loại có vẻ không liên quan gì đến nhau là hành động và hài hước, Johnny English đã khiến người xem mãn nhãn với những thước phim vừa có phần kỹ xảo khá đẹp mắt vừa rất "chất" với các pha hành động gay cấn.

Cùng với đó là nội dung kịch tính, lôi cuốn. Và tất nhiên là không thể thiếu những phân cảnh hài hước, "cười ra nước mắt" được.

Lấy bối cảnh là một trung tâm tình báo của nước Anh, nơi hội tụ những nhân tài xuất chúng nhất của đất nước. Rồi bỗng một ngày nọ, xuất hiện một thảm họa khiến cho tất cả các điệp viên tài giỏi nhất đều lần lượt ra đi, ngoại trừ Johnny English - một điệp vụ làm bàn giấy với nghĩa vụ chuẩn bị giấy tờ và tài liệu cho các điệp viên đi tham gia hành động.

Johnny English đã khiến người xem mãn nhãn với những thước phim vừa có phần kỹ xảo khá đẹp mắt, rất "chất" ở các pha hành động gay cấn !

Mở đầu bộ phim là cảnh các thành viên của đội MI7 thuộc cơ quan tình báo Anh đang có mặt tại tang lễ của điệp viên 001 (Agent One).

Johnny English vốn vụng về nên đã để lọt một quả bom hẹn giờ trong tang lễ. Tất cả thành viên đội MI7 đã vô tình bị thiệt mạng. Chính vì lý do này mà không ai khác ngoài Johnny English trở thành một điệp viên điều tra "bất đắc dĩ"!

Vốn Johnny English không am hiểu bất cứ điều gì liên quan đến việc tham mưu hay chiến đấu, do đó liên tục diễn ra những tình huống tréo ngoe đến hài hước khi anh bỗng dưng gánh vác trọng trách nặng nề là điều tra viên chính cho một phi vụ thế kỷ.

Tuy nhiên, bên cạnh việc gây ra hàng loạt những sai lầm dở khóc dở cười, trong họa có may, cũng có những sai lầm lại hóa thành điều may mắn giúp Johnny English khám phá ra những sự thật bất ngờ. Từ đó, anh chàng có thể giải quyết tình huống một cách ngoạn mục. Đúng kiểu "mèo mù vớ phải cá rán", nhưng độ giải trí thì "vui miễn bàn" nhé.

3. Điệp viên không không thấy tái xuất - Johnny English Reborn

Thể loại: Hài hước, Hành động, Phiêu lưu

Thời gian công chiếu: 07/10/2011

Thời lượng: 101 phút

Đạo diễn: Oliver Parker

Diễn viên chính: Rowan Atkinson, Gillian Anderson, Rosamund Pike, Dominic West

Điểm IMDb: 6.3/10

Johnny English Reborn là phần tiếp theo của Johnny English với sự cải tiến về chất lượng kịch bản.

Các fan trung thành của phần 1 sẽ có thể hoàn toàn mãn nhãn với những phân cảnh kịch tính hơn, hài hước hơn. Ở phần này, nhân vật chính Johnny English cũng đã trưởng thành và thông minh hơn, và tất nhiên, độ hài hước cũng tỉ lệ thuận với sự trưởng thành. Và hệ quả là xuất hiện hàng loạt tình huống dí dỏm, hài hước, "cười bể bụng" từ đầu tới cuối phim.

Biên kịch và đạo diễn đã khéo léo lồng ghép sự hài hước của nhân vật này vào ngay cả những pha hành động gay cấn nhất.

Tuy vậy, điểm trừ của các cảnh hành động trong phim đó là không giữ được sự chân thực mà có phần hơi "kỹ xảo", hời hợt. Sở dĩ có điều này là bởi ở phần này không có sự trau chuốt đủ về phần hành động.

Johnny English Reborn là phần tiếp theo của Johnny English với sự cải tiến về chất lượng kịch bản, mang đến các fan trung thành của phần 1 sự mãn nhãn với những phân cảnh kịch tính hơn, hài hước hơn

Tuy nhiên, đây chỉ là điểm trừ nho nhỏ mà thôi, nếu bạn đang cần một bộ phim có tính giải trí khiến bạn cười một cách sảng khoái và thậm chí là không dừng lại được thì Johnny English Reborn chắc chắn sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Hứa hẹn sẽ mang đến gia đình, bạn bè bạn những phút giây giải trí thư giãn tuyệt nhất.

4. Dead on Time

Thể loại: Hài hước

Thời gian công chiếu: Tháng 2/1983

Thời lượng: 31 phút

Đạo diễn: Lyndall Hobbs

Diễn viên chính: Rowan Atkinson, Peter Bull, Jo Kendall, Nigel Hawthorne, Nell Campbell

Điểm IMDb: 6.5/10

Dead on Time

Sau khi được bác sĩ chẩn đoán là mắc chứng bệnh lạ và chỉ còn sống trong 30 phút, Bernard Fripp (Rowan Atkinson) đã vội vã đi hoàn thành tâm nguyện của đời mình.

Trong phim ngắn Dead on Time, vai chính Rowan Atkinson với khả năng diễn xuất "đỉnh cao" của mình đã mang đến cho khán giả những tràng cười sảng khoái bằng những tình huống bình thường nhất.

Cố gắng làm hòa với Chúa, hay cố tiêu xài hết số tiền tiết kiệm,... đều được Rowan Atkinson lột tả với lối diễn xuất tài hoa, khiến khán giả không khỏi bật cười thành tiếng.

5. Kỳ nghỉ của ngài Bean - Mr. Bean's holiday

Thể loại: Hài hước, Gia đình

Thời gian công chiếu: 24/03/2007

Thời lượng: 85 phút

Đạo diễn: Steve Bendelack

Diễn viên chính: Rowan Atkinson, Emma de Caunes, Willem Dafoe

Điểm IMDb: 6.4/10

Mr.Bean's Holiday là bộ phim đánh dấu sự kết thúc của loạt seri Mr.Bean đình đám. Đồng thời, đây là lần cuối cùng Rowan xuất hiện trong vai Ngài Bean.

Bối cảnh bộ phim bắt đầu bằng việc Ngài Bean đã may mắn trúng thưởng một chuyến du lịch tới miền Nam nước Pháp, Ngài Bean vui mừng bởi sẽ có cơ hội trốn khỏi thời tiết ẩm ướt của London. Phần thưởng đi kèm của Bean là chiếc máy quay du lịch.

Hào hứng lên đường nhưng chẳng mấy chốc mà chuyến du lịch biến thành một cuộc phiêu lưu (bất đắc dĩ) đầy bất ngờ bởi sự hậu đậu của Bean.

Rowan với nét duyên dáng vốn có và cách diễn hài hình thể đặc trưng đã xây dựng hình tượng ngài Mr.Bean ngô nghê, mang đến những trận cười lăn cười bò đến người xem.

Hào hứng lên đường nhưng chẳng mấy chốc mà chuyến du lịch biến thành một cuộc phiêu lưu (bất đắc dĩ) đầy bất ngờ bởi sự hậu đậu của Bean

6. Rắc rối với ngài Bean - The Trouble with Mr. Bean

Thể loại: Hài hước

Thời gian công chiếu: 01/01/1992

Thời lượng: 5 tập, 5 phút/tập

Đạo diễn: Paul Weiland

Diễn viên chính: Rowan Atkinson, Richard Wilson, Caroline Quentin, Sam Mead

Điểm IMDb: 8.7/10

Nằm trong loạt phim truyền hình hài kịch Mr Bean, Rắc rối với ngài Bean xoay quanh cuộc sống hằng ngày với những câu chuyện đời thường của Bean (Rowan Atkinson). Với tính cách kỳ quặc, chàng trai này đã lâm vào vô số những tình huống khó đỡ và lắm chuyện xui xẻo.

Tuy thân xác của một người đàn ông trưởng thành, nhưng Bean lại mang tâm hồn của một đứa trẻ. Những sự cố mà Bean gặp phải đã mang đến khán giả xem phim những giây phút thư giãn đến cười lăn cười bò.

Với tính cách kỳ quặc, Bean (Rowan Atkinson) lâm vào vô số những tình huống khó đỡ cùng lắm chuyện xui xẻo

Từ lần đầu tiên công chiếu, bộ phim đã tạo nên một kỉ lục cho tác phẩm. Bộ phim này đã đạt được lượt xem cao ngất ngưỡng với con số 18.74 triệu lượt xem. Xuất hiện nhiều nhất trong phim đó là hình ảnh chú gấu bông thân thiết duy nhất của Bean.

Chú gấu có màu nâu, mắt được tạo bởi nút áo kì dị. Bean rất nâng niu và chăm sóc chú gấu. Anh thường để con gấu nằm cạnh khi đi ngủ. Chú gấu Teddy trong nhiều tập phim bị biến dạng như bị làm chiếc chổi quét sơn, đầu và thân bị rời nhau. Nếu tinh ý thì khán giả có thể nhận ra được điểm khác biệt về sự thay đổi kích thước của chú gấu.

Mr.Bean là vai diễn để đời mà Rowan Atkinson để lại. Hình ảnh một Ngài Bean với bộ vest quen thuộc cùng đó là những dáng điệu, cử chỉ hóm hỉnh, tếu táo nhưng không kém phần duyên dáng đã hằn in mãi trong tâm hồn khán giả.

Trên đây là tổng hợp TOP 6 những bộ phim "để đời của nam diễn viên nổi tiếng Rowan Atkinson. Hiện tại dù nam diễn viên tài năng này đã nói lời tạm biệt với vai diễn tượng đài "Mr.Bean", nhưng chắc chắn trong mỗi trái tim người hâm mộ trên toàn thế giới, Mr.Bean là một nhân vậtt có chỗ đứng riêng và chỉ có Rowan Atkinson mới có thể là "Mr.Bean" của người hâm mộ.