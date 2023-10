Top 15 phim hành động chiếu rạp hay nhất bạn nên xem

Diễn viên chính: Gong Yoo, Park Bo Gum, Jo Woo Jin, Jang Young Nam

Seobok - Người nhân bản

Đây là bộ phim hành động nói về hành trình của một đặc vụ đang tìm cách bảo vệ người nhân bản khỏi những thế lực tàn ác. Nhân vật chính của phim là đặc vụ Ki Hun (do Gong Yoo đóng), vì những cú sốc trong quá khứ nên anh đã lựa chọn sống tách biệt ra khỏi thế giới bên ngoài.

Vào một ngày, Ki Hun nhận được nhiệm vụ đặc biệt là phải bảo vệ Seo Bok (Park Bo Gum đóng) - một ảo thuật gia nổi tiếng thời cổ đại và đây cũng là người nhân bản đầu tiên trên thế giới.

Vì có trong tay bí kíp trường sinh bất lão nên Seo Bok đã trở thành đối tượng được nhiều người săn lùng. Liệu Ki Hun có vượt qua được khó khăn và thành công bảo vệ Seo Bok?

2. The Promised Neverland - Miền đất hứa

Thể loại: Hành động, Khoa học viễn tưởng, Kỳ ảo

Năm công chiếu: 15/1/2021 (Việt Nam)

Thời lượng: 119 phút

Đạo diễn: Mamoru Kanbe

Diễn viên: Itagaki Rihito, Hamabe Minami, Kitagawa Keiko, Naomi Watanabe

Điểm IMdB: 4.8/10

Nội dung phim được chuyển thể từ tác phẩm manga cùng tên. Nội dung xoay quanh cố gắng không ngừng nghỉ để tìm cách thoát khỏi vùng đất của các con thú ăn thịt của những đứa trẻ tội nghiệp.

Cô bé mồ côi cha mẹ 11 tuổi Emma (Hamabe Minami) đã làm quen và kết bạn với Norman (Itagaki Rihito) và Ray (Kairi Jō). Trong mắt những em nhỏ này thì cuộc sống tại trại mồ côi như một thiên đường với quần áo đẹp, thức ăn ngon và những chiếc giường thoải mái. Tuy nhiên, một nguyên tắc kì lạ mà các đứa trẻ phải tuân thủ chính là không được phép bước ra khỏi cánh cổng.

Emma và Norman trong một lần tình cờ đã phát hiện ra một bí mật động trời khi cả hai chứng kiến một thành viên trong trạng mồ côi tên Conny bị chính mẹ nuôi Isabelle (Kitagawa Keiko đóng) dâng hiến cho những con thú ăn thịt người? Liệu ba người bạn nhỏ có thành công trốn chạy khỏi miền đất quỷ quái này không?

3. Game Lah Torrachon - Trò Chơi Săn Lùng Kẻ Ác

Thể loại: Hành động

Năm công chiếu: mùa hè năm 2021

Thời lượng: 10 tập

Đạo diễn:Nok Chatchai Plengpanich

Diễn viên chính: Mark Prin Suparat, Taew Natapohn Tameeruks, Sorat Jaron, Toon Pimpawee Kograbin

Game Lah Torrachon - Trò Chơi Săn Lùng Kẻ Ác

Trò Chơi Săn Lùng Kẻ Ác là một bộ phim hành động hiếm hoi của Thái Lan trong năm 2021. Nội dung phim nói về hai cô bạn thân là Jennary (do Taew Natapohn Tameeruks) và Lalisa (Toon Pimpawee Kograbin).

Tuy nhiên, họ vô tình vướng vào rắc rối của một tổ chức xã hội đen khiến tình bạn của cả hai có khả năng bị rạn nứt. Liệu rằng Jennary cùng với Tont (Mark Prin) - một đàn anh của cô, có thành công trong việc lật đổ những âm mưu của tổ chức mà họ đang gặp hay không?

4. Sám hối

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu

Năm công chiếu: 2021

Thời lượng: 99 phút

Đạo diễn: Peter Hein

Diễn viên chính: Bình Minh, Anh Thư, Khả Ngân, Việt Hương

Đây là bộ phim nói về một võ sư, trên hành trình đi lên đỉnh vinh quang đã gặp những thất bại trong quá khứ. Phim xoay quanh nhân vật Minh Long (Bình Minh đóng) - một võ sĩ quyền anh với những chiến thắng bất bại liên tiếp nổi tiếng gần xa.

Poster phim Sám hối

Và chính sự nổi tiếng ấy đã tạo nên tính cách ngạo mạn, khinh thường người khác của Minh Long. Trong một biến cố đến với gia đình Minh Long bất ngờ khiến anh phải chấp nhận dẹp bỏ lòng tự trọng và cúi đầu trước những người anh từng khinh thường để cứu lấy gia đình mình.

5. Mortal Kombat - Cỗ máy tử thần

Thể loại: Hành động, Khoa học viễn tưởng

Năm công chiếu: dự kiến ngày 16/4/2021 (Mỹ)

Đạo diễn: Simon McQuoid

Diễn viên chính: Josh Lawson, Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada

Mortal Kombat - Cỗ máy tử thần

Nội dung phim kể về võ sĩ MMA Cole Young (Lewis Tan đóng), người đang bị Hoàng đế Shang Tsung (Chin Han đóng) của Outworld truy lùng. Sub-Zero (Joe Taslim đóng) - một trong những chiến binh giỏi nhất của ông ta đã được Shang Tsung cử đi săn lùng Cole Young.

Vì muốn bảo vệ cho sự an toàn cho gia đình, Cole đã tìm đến sự giúp đỡ của Sonya Blade (Jessica McNamee đóng). Và Cole đã rất nhanh chóng có mặt tại ngôi đền của chúa Raiden. Tại đây, anh đã gặp những chiến binh giàu kinh nghiệm khác như Kung Lao (Max Huang đóng), Liu Kang (Ludi Lin đóng), lính đánh thuê Kano (Josh Lawson đóng). Liệu Cole có thể vượt qua những thử thách đang chờ đón phía trước để bảo vệ gia đình mình?

6. Bond 25: No time to die - Không phải lúc chết

Thể loại: Hành động

Năm công chiếu: dự kiến ngày 8/11/2021

Thời lượng: 163 phút

Đạo diễn: Cary Joji Fukunaga

Diễn viên chính: Daniel Craig, Ana de Armas, Rami Malek

Đây là phần thứ 25 trong loạt phim về James Bond. Mở đầu phim là cảnh Bond vì sự kiện đau lòng xảy ra ở Spectre đã đưa ra quyết định một mình đi đến Jamaica với mong muốn có được cuộc sống yên bình, tĩnh lặng.

Bond 25: No time to die - Không phải lúc chết

Tuy nhiên, vào một ngày nọ, một đồng nghiệp cũ của anh trong CIA là Felix Leiter đã bất ngờ xuất hiện và cầu mong sự giúp đỡ từ Bond. Và James Bond đã phải tạm gác cuộc sống yên bình để bắt đầu cho một trận chiến mới mà chính anh cũng không biết mình phải đối đầu với những thế lực tàn ác nào. Với những pha hành động hoành tráng và táo bạo, bộ phim phim sẽ hứa hẹn rất đáng xem trong top 15 phim hành động chiếu rạp hay nhất 2021.

7. Taxi Driver

Thể loại: Hành động, Tội phạm

Năm công chiếu: dự kiến ngày 9/4/2021 (Hàn Quốc)

Đạo diễn: Park Joon-woo

Diễn viên chính: Lee Je Hoon, Esom, Kim Eui-Sung, Lee Na-Eun

Taxi Driver

Đây là bộ phim kể về Kim Do Ki (do Lee Je Hoon đóng) - người đã tốt nghiệp Học viện Hải Quân và tham gia vào Lực lượng đặc nhiệm hải quân Hàn Quốc. Một biến cố đã xảy ra bất ngờ khi mẹ của anh bị sát hại bởi một tên sát nhân hàng loạt. Và cuộc sống của Do Ki đã bước qua một trang mới từ đây.

Do Ki quyết định gia nhập vào công ty taxi tên là "Cầu vồng". Tại nơi này, anh đóng vai trò là một người tài xế. Cầu Vồng không phải là một công ty cung cấp dịch vụ tắc xi bình thường mà họ còn cung cấp một dịch vụ đặc biệt mà pháp luật không thể giải quyết được. Liệu Do Ki và các cộng sự của anh có thành công để mang sự việc ra ánh sáng?

8. The Marksman - Tay xạ thủ

Thể loại: Hành động

Năm công chiếu: 15/1/2021 (Mỹ)

Thời lượng: 108 phút

Đạo diễn:Robert Lorenz

Diễn viên chính: Katheryn Winnick, Liam Neeson, Teresa Ruiz

Điểm IMdB: 5.9/10

Poster phim The Marksman - Tay xạ thủ

Trong top 15 phim hành động chiếu rạp đáng xem nhất 2021, chắc chắn không thể thiếu vắng cái tên Tay xạ thủ. Phim lấy bối cảnh tội phạm ở vùng biên giới Mỹ - Mexico. Nhân vật chính của phim là cựu thủy quân lục quân biên giới bang Arizona tên Jim (Liam Neeson đóng). Trong một lần tình cờ, Jim quen được cậu bé tên Miguel. Và từ đây, nhiệm vụ mới của anh là phải thành công đưa Miguel trở về Chiago an toàn với gia đình cậu.

Đây là nhiệm vụ không hề đơn giản khi các băng đảng xã hội đen khét tiếng ở Mexico đang tìm mọi cách truy bắt hai người. Liệu Jim và Miguel có vượt qua được những thử thách nào?

9. Fast & Furious 9 - Quá nhanh quá nguy hiểm 9

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu

Năm công chiếu: dự kiến ngày 28/5/2021 (Mỹ)

Đạo diễn: Justin Lin

Diễn viên chính: Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Charlize Theron

Fast & Furious 9 - Quá nhanh quá nguy hiểm 9

Đây là phần tiếp theo của thành công Fast & Furious 8 được công chiếu năm 2017. Nhân vật lần này là tay đua xe chuyên nghiệp Dominic (do Vin Diesel đóng) quyết định nghỉ hưu để cùng vợ con sống một cuộc sống hạnh phúc.

Tuy nhiên, sự yên bình trong cuộc sống của gia đinh Dominic khi một biến cố bất ngờ ập đến. Đó chính là sự xuất hiện của tay đua mới cũng là một sát thủ chuyên nghiệp - Jacob (do John Cena). Dominic và gia đình anh còn phải chiến đấu với một thế lực thù địch khác là Cipher (do Charlize Theron đóng).

10. Black Widow - Góa phụ đen

Thể loại: Hành động

Năm công chiếu: dự kiến ngày 1/5/2021 (Mỹ)

Thời lượng: 133 phút

Đạo diễn: Cate Shortland

Diễn viên chính: Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O. T. Fagbenle

Black Widow - Góa phụ đen

Đây là bộ phim thứ 24 nằm trong loạt phim siêu anh hùng của Vũ trụ điện ảnh Marvel. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Natasha Romanoff (do Scarlett Johansson đóng) - người phụ nữ với tính cách mạnh mẽ của biệt đội anh hùng Avenger.

Lần đầu tiên Natasha có những thắc mắc về thân phận cũng như những gì đã diễn ra trong quá khứ mình kể từ sau khi kết thúc Captain American: Civil War. Và cô đã bắt đầu chặng đường đến Budapest để gặp lại những người bạn cũ của mình gồm Yelena (Florence Pugh đóng), Red Guardian (David Harbour đóng) và Alexei (Rachel Weisz đóng).

Liệu rằng tại nơi này, Natasha có thành công vượt qua khó khăn khi phải đối đầu với TaskMaster - một tên sát thủ có khả năng cải trang biến hóa?

11. Mission: Impossible 7 - Nhiệm vụ bất khả thi 7

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu

Năm công chiếu: dự kiến ngày 19/11/2021 (Mỹ)

Đạo diễn: Christopher McQuarrie

Diễn viên chính: Tom Cruise, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Pom Klementieff, Simon Pegg

Mission: Impossible 7 - Nhiệm vụ bất khả thi 7

Nhiệm vụ bất khả thi 7 là tác phẩm điện ảnh thứ bảy nằm trong loạt phim hành động điệp viên ăn khách của Mỹ. Đây cũng là lần thứ ba Christopher McQuarrie đạo diễn thành công sau hai phần Nhiệm vụ bất khả thi - Sụp đổ và Nhiệm vụ bất khả thi: Quốc gia bí ẩn.

Nội dung phim tiếp tục là cuộc hành trình của Ethan Hunt (Tom Cruise đóng), phải chiến đấu với những thành phần xấu. Diễn viên Tom Cruise đã tự mình thực hiện các pha hành động nguy hiểm để mang đến cho phim những cảnh quay đẹp mắt nhất.

12. The Suicide Squad - Biệt đội cảm tử

Thể loại: Hành động, Khoa học viễn tưởng

Năm công chiếu: dự kiến ngày 6/8/2021 (Mỹ)

Thời lượng: 123 phút

Đạo diễn: David Ayer

Diễn viên chính: Margot Robbie, Jared Leto, Viola Davis

The Suicide Squad - Biệt đội cảm tử

Đây là phần thứ tư được công chiếu trong Vũ trụ điện ảnh DC. Tiếp nối thành công rực rỡ của Biệt đội cảm tử phần 1, nội dung phim xoay quanh các thành viên Biệt đội cảm tử gồm những tên tội phạm khét tiếng do Amanda Waller lập nên.

Những nhân vật này phải lần lượt thực hiện các nhiệm vụ do chính phủ Mỹ yêu cầu dưới sự chỉ đạo của Rick Flag (do Joel Kinnaman đóng). Họ có thể bị giết bởi một thiết bị phát nổ được cài sẵn trong cổ nếu bỏ trốn hay nổi loạn.

13. Piphob Himmaparn - Bí ẩn vùng đất Himavanta

Thể loại: Hành động, Tình Cảm

Năm công chiếu: dự kiến ngày 26/2/2021 (Thái Lan)

Diễn viên chính: Louis Scott, Yam Matira Tantiprasut

Piphob Himmaparn - Bí ẩn vùng đất Himavanta

Bộ phim do điện ảnh Thái Lan sản xuất được nhận định sẽ bùng nổ vào năm 2021. Nhân vật chính của phim là Pim (Yam Matira Tantiprasut đóng) một cô gái trẻ đang cố gắng tìm cách đặt chân đến vùng đất Himavanta với vô số điều kì bí nhằm tìm kiếm bài thuốc bí ẩn để chữa bệnh cho cha mình.

Mặc dù vậy, việc đặt chân đến vùng đất Himavanta là điều không hề dễ dàng.Vì thế, Pim đã nhờ đến Krit (Louis Scott đóng) - người từng đến vùng đất này trợ giúp mình. Và từ đây, chặng đường đến với Himavanta của họ chính thức bắt đầu.

14. Keb Pandin - Gìn Giữ Mảnh Đất

Thể loại: Hành động, Quân đội, Tình cảm

Năm công chiếu: dự kiến công chiếu năm 2021

Diễn viên chính: Ice Panuwat, Oom Eisaya, Pon Nawasch

Keb Pandin - Gìn Giữ Mảnh Đất

Đây là bộ phim do Thái Lan remake lại từ tác phẩm cùng tên được sản xuất vào năm 2001. Nội dung phim xoay quanh nhân vật chính Mintanda (Ice Panuwat đóng) - một chàng trai trẻ đang sống trong một quốc gia mà chiến tranh xảy ra triền miên.

Vào một lần sang Thái học tập cùng người bạn, Mintada đã gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Punpasa (Oom Eisaya đóng).Tuy nhiên, cả hai lại bị chính gia đình Punpasa phản đối. Liệu rằng họ có thể vượt qua những thử thách để đến với nhau?

15. The Lost Tomb: Ultimate Note - Đạo mộ bút ký: Chung cực bút ký

Thể loại: Hành động, Mạo hiểm, Kỳ thú

Năm công chiếu: 2020

Thời lượng: 36 tập, 45 phút/ 1 tập

Đạo diễn: Châu Hi, Mã Tiểu Cương, Vệ Lập Châu

Diễn viên chính: Tằng Thuấn Hy, Tiêu Vũ Lương, Lưu Vũ Ninh, Cáp Ni Khắc Tư

Poster phim The Lost Tomb: Ultimate Note - Đạo mộ bút ký: Chung cực bút ký

Đạo mộ bút ký: Chung cực bút ký là phim hành động chiếu rạng của Trung Quốc được chuyển thể từ bộ truyện Đạo mộ bút ký: Nam phái tam thúc. Nhân vật chính của phim là Ngô Tà (Tằng Thuấn Hy đóng) - chàng trai có sự hứng thú với những kinh nghiệm của chú mình. Trong một lần vô tình xem một cuộn băng cassette, cậu đã bị cuốn vào một thế giới đầy bí ẩn, kỳ lạ.

Cậu đã gặp được những người bạn mới gồm Trương Khởi Linh (Tiêu Vũ Lương đóng), Giã Vũ Thần (Lưu Dục Hàm đóng) tại nơi đây. Trương Khởi Linh không may bị mất trí nhớ và để giải quyết vấn đề này họ cần đến nhà họ Trương. Liệu họ có thành công loại bỏ những thế lực tàn ác để đến với nhà họ Trương?

Hy vọng top 15 phim hành động chiếu rạp hay nhất 2021 sẽ là gợi ý tuyệt vời cho những “fan cứng” thuộc thể loại này. Đừng quên lưu vào danh sách để cùng tận hưởng với bạn bè và người thân khi có thời gian.