Từ 'thần đồng diễn xuất' nổi tiếng khắp châu Á, netizen không khỏi xót xa trước bi kịch sao nhí bị ép thành 'máy in tiền' từ năm 2 tuổi

Showbiz thế giới từng xuất hiện rất nhiều sao nhí tài năng. Dù còn nhỏ tuổi nhưng những đứa trẻ này đã có thể ca hát, nhảy múa và đóng phim xuất sắc. Nhờ vậy mà các sao nhí kiếm được số tiền khủng, tên tuổi được nhiều người biết tới khi còn rất nhỏ.

Tiểu Tiểu Bân sinh năm 2004 ở Đài Loan, tên thật là Ôn Huyền Diệp. Cậu bé là con trai của nam diễn viên Ôn Triệu Vũ (nghệ danh Tiểu Bân Bân). Thuở nhỏ, Tiểu Tiểu Bân có ngoại hình cực đáng yêu. Cậu bé sở hữu đôi mắt đen láy tinh nghịch, cùng đôi má trắng hồng, phúng phính như bánh bao. Nhận thấy tiềm năng của con, Ôn Triệu Vũ quyết định đưa Tiểu Tiểu Bân vào làng giải trí từ sớm.

Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang, không phải sao nhí nào cũng có cuộc sống hạnh phúc. Có những đứa trẻ phải "bán" tuổi thơ, còng lưng kiếm tiền vì lòng tham của cha mẹ. Trường hợp của diễn viên nhí Tiểu Tiểu Bân ở Đài Loan chính là một ví dụ điển hình.

Mới 2 tuổi, cậu nhóc đã được bố đưa đi đóng phim. 5 tuổi, Tiểu Tiểu Bân nổi tiếng cả châu Á nhờ tham gia loạt bộ phim nổi tiếng như: Trạm kế tiếp của hạnh phúc, Trời sinh một cặp,...

Diễn xuất của sao nhí nhận được nhiều lời ngợi khen bởi sự tự nhiên. Trong các cảnh khóc, Tiểu Tiểu Bân lấy đi nhiều nước mắt của khán giả vì quá chân thật và xúc động. Nữ diễn viên nổi tiếng Dương Mịch thậm chí còn tự nhận xét khả năng diễn xuất của mình không bằng Tiểu Tiểu Bân. Cô nói: “Thôi tôi chẳng diễn nữa đâu, tôi diễn không bì được với cậu bé này”.

Tuy nhiên, chính tài năng đã đẩy cuộc đời cậu bé rơi vào bi kịch. Ôn Triệu Vũ thấy con trai kiếm ra tiền nên cho con nghỉ học liên tục để tập trung đóng phim. Cũng vì vậy mà gia đình lục đục, bất đồng. Năm Tiểu Tiểu Bân lên 3 thì bố mẹ ly hôn. Từ đó, cậu bé bị bố biến thành "cây ATM di động".

Thời kỳ nổi tiếng, Tiểu Tiểu Bân từng kiếm được hàng chục triệu NDT/năm. Đây là khoản thu nhập mà rất nhiều người trưởng thành khao khát có được. Đổi lại, Tiểu Tiểu Bân mất đi tuổi thơ, những giờ học trên lớp cùng bạn bè đồng trang lứa. Thậm chí, cậu bé từng mệt đến mức phải vào viện nhưng bố lại tỏ ra không hài lòng.

Quá quắt hơn, Ôn Triệu Vũ ngày càng lười lao động, mà sống dựa vào sức lao động của con. Ông bố này còn định đưa tiếp đứa con trai thứ 2 vào showbiz khiến dư luận Trung Quốc khi ấy vô cùng phẫn nộ. Họ gọi Ôn Triệu Vũ là “kẻ ăn bánh bao tẩm máu con trai”.

Được biết, Ôn Triệu Vũ từng dùng số tiền con trai vất vả kiếm được để mua xe hơi, biệt thự sang trọng, sống một đời xa hoa lãng phí. Còn mẹ kế của Tiểu Tiểu Bân thì vui vẻ lấy tiền của cậu bé đi thẩm mỹ, làm đẹp.

Không chỉ vậy, sao nhí còn phải nai lưng gánh vác những khoản tiền ăn chơi sa đoạ của bố và mẹ kế. Trong lần ghi hình cho một chương trình truyền hình, cậu nhóc còn được nhắc: “Mai đến hạn trả nợ rồi”. Sau này, dư luận chỉ trích quá nhiều nên Ôn Triệu Vũ mới phải giảm bớt công việc, cho con trai đi học trở lại.

Trước đó, Tiểu Tiểu Bân từng chia sẻ mong ước được đi học bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa. Được biết, sự nghiệp diễn viên của Tiểu Tiểu Bân không kéo dài lâu. Càng trưởng thành, ngoại hình của cậu bé càng mất dần những nét đáng yêu hồi nhỏ. Đó cũng là lý do Tiểu Tiểu Bân không còn được mời đi đóng phim nữa. Không chỉ vậy, cậu bé còn mắc bệnh về da, cần phải tiêm thuốc và điều trị.

Điều này cũng ảnh hưởng nhiều đến ngoại hình. Vì không được điều trị đúng cách nên các vùng da trên người cậu bé bị lở loét nghiêm trọng, ảnh hưởng cả sức khoẻ và thẩm mỹ. Năm 2016, sao nhí một thời quyết định rời showbiz. Những năm sau này, cậu bé tập trung vào việc học. Đến lúc này, Tiểu Tiểu Bân mới thực sự có tuổi thơ.

Sau nhiều năm, Tiểu Tiểu Bân cuối cùng cũng được trả lại tuổi thơ

Hiện tại Tiểu Tiểu Bân đã 17 tuổi. Những năm qua, cậu bé phụ giúp quán ăn của bố để trang trải thêm thu nhập cho gia đình. Không còn là sao nhí, Tiểu Tiểu Bân lăng xăng bê đồ, chạy bàn ăn như bao người bình thường khác. Hai năm trước, cư dân mạng từng chia sẻ một số hình ảnh của Tiểu Tiểu Bân.

Có thể thấy, đường nét đáng yêu của sao nhí một thời đã không còn. Cậu để râu, trông già dặn hơn nhiều so với tuổi. Về phía Ôn Triệu Vũ, người cha này cuối cùng cũng nhìn ra sai lầm của mình và mong được dư luận tha thứ để làm lại từ đầu.