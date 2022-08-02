Tự kỷ: Các dấu hiệu và triệu chứng ban đầu ở trẻ mà ba mẹ chớ nên lơ là

Tự kỷ (còn gọi là rối loạn phổ tự kỷ) là một rối loạn phát triển phức tạp ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp và tương tác của trẻ với người khác.

Tự kỷ là một dạng rối loạn phổ tự kỷ ASD xuất hiện trong thời thơ ấu, thường là trước ba tuổi. Khoảng 15 đến 20 trẻ em trong mỗi 10.000 trẻ em bị tự kỷ. Các bé trai có nguy cơ mắc chứng tự kỷ cao hơn 4 lần so với các bé gái. Tự kỷ được đặc trưng bởi sự suy giảm khả năng giao tiếp và tương tác xã hội, cũng như các vấn đề về hành vi.

Rối loạn phổ tự kỷ (ASD) là một rối loạn phức tạp của hệ thần kinh trung ương, thường xuất hiện đầu tiên dưới dạng chậm nói ở trẻ khoảng 18 tháng tuổi. Rối loạn tồn tại khi mới sinh và thường có thể được chẩn đoán một cách đáng tin cậy vào thời điểm đứa trẻ được ba tuổi.

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Giáo sư Ho Lai Yun, Chuyên gia tư vấn danh dự từ Khoa Y học sơ sinh và Phát triển tại Bệnh viện Đa khoa Singapore (SGH), đã giải thích: "Tự kỷ là một trong số các chứng rối loạn, bao gồm hội chứng Asperger và hội chứng Rett, được phân loại mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD)."

Trẻ em bị ASD phát triển bình thường thành người lớn. Tuy nhiên, họ tiếp tục bị suy giảm khả năng giao tiếp xã hội, tương tác và thích những hành động lặp đi lặp lại. Việc đứa trẻ trở nên như thế nào thường được xác định bởi khả năng nhận thức và xã hội của trẻ.

Khoảng 70% trẻ em mắc ASD bị chậm phát triển trí tuệ, với hầu hết trẻ cần được giám sát tại nhà và nơi làm việc. Họ được hưởng một tuổi thọ bình thường, mặc dù một số sẽ có các vấn đề tâm lý còn sót lại (lo lắng và trầm cảm) hoặc động kinh.

Chứng tự kỷ có thể cải thiện khi được giáo dục và điều trị thích hợp hoặc khi trẻ trưởng thành. Một số người cuối cùng có cuộc sống bình thường hoặc gần bình thường, mặc dù họ vẫn tiếp tục thể hiện một số lúng túng trong xã hội.

Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh tự kỷ

Một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ (rối loạn phổ tự kỷ) thể hiện một số đặc điểm hành vi nhất định trong một khoảng thời gian, bao gồm:

Suy giảm giao tiếp xã hội

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Chậm phát triển ngôn ngữ và lời nói

Khó thể hiện bản thân hoặc hiểu cảm xúc hoặc suy nghĩ của người khác

Gặp khó khăn khi sử dụng và đọc các cử chỉ, nét mặt và ngôn ngữ cơ thể

Có xu hướng phớt lờ mọi người. Hầu hết sẽ thể hiện sự gắn bó đơn giản với cha mẹ hoặc người chăm sóc mà thôi

Thường có hành động mặc dù xã hội cho là kỳ quặc

Không thể chơi theo trí tưởng tượng với các đồ vật, đồ chơi hoặc với trẻ em và người lớn khác

Hiển thị phạm vi giới hạn của các hoạt động giàu trí tưởng tượng. Chơi có xu hướng sao chép, lặp đi lặp lại và rập khuôn

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Các hoạt động khuôn mẫu đơn giản như búng ngón tay, tự quay bánh xe, xem màn hình điện tử đang chạy, bập bênh hoặc đập đầu

Các hoạt động theo khuôn mẫu phức tạp: xếp các đồ đạc, phát lại nhiều lần đĩa CD, sử dụng các vật cố định và cố định với các chủ đề cụ thể muốn quan tâm

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Không chịu được tiếng ồn hoặc một số kết cấu nhất định, không nhạy cảm rõ ràng hoặc phản ứng quá mức với đau, nóng hoặc lạnh

Các mô hình hoạt động trí tuệ không đồng đều: có thể có các kỹ năng độc đáo, ví dụ về âm nhạc, số và chữ cái nhưng chậm phát triển tổng thể hoặc chậm phát triển trí tuệ

Giáo sư Ho khuyên: "Nếu đứa trẻ không đạt được các mốc phát triển như bập bẹ hoặc biết cử chỉ khi được một tuổi thì việc đến gặp bác sĩ là điều bắt buộc. Chẩn đoán sớm có thể giúp cải thiện kết quả lâu dài cho các rối loạn phát triển như chứng tự kỷ."

Theo Healthxchange