Trẻ sinh ra có những đặc điểm này chứng tỏ tương lai sẽ có 1 chiều cao vượt trội

Chiều dài lúc mới sinh của một đứa trẻ có ý nghĩa rất quan trọng. Thông thường, trẻ sinh đủ tháng có chiều dài trung bình là 50cm. Nhưng chiều dài của các bé thường dao động trong khoảng 45,7 – 60cm.

Suốt 6 tháng đầu đời, trẻ sẽ cao thêm 4-5cm nữa. Nếu bố mẹ thấy con mình có chiều dài nhỉnh hơn trung bình ngay từ khi ra đời thì sau này con có khả năng sở hữu chiều cao mơ ước.

Kích thước bàn chân và chiều cao sẽ có mối liên hệ nhất định. Mỗi người đều có chiều cao tương thích với kích thước của bàn chân. Vì thế trong khoa học, từ việc đo đạc kích thước bàn chân, người ta có thể đưa ra dự đoán về chiều cao, cân nặng của một người.

Những người có bàn chân lớn, đủ vững chải thường có chiều cao tốt. Tất nhiên, trẻ có bàn chân nhỏ vẫn có thể sở hữu chiều cao lý tưởng nếu có chế độ ăn uống và rèn luyện sức khỏe hợp lý.



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Bắp chân thon

Bắp chân có tỷ lệ thuận với đùi. Khi bắp chân dài thon thì đùi cũng dài hơn và gọn hơn. Những đứa trẻ sở hữu đặc điểm bắp chân thon thường có đôi chân dài, về tổng thể sẽ cao lớn.

Cổ

Ngoài bàn chân, cổ cũng phản ánh chiều cao tương lai của trẻ. Nhiều người mẫu, hoa hậu sở hữu chiếc cổ rất dài. Thông thường người cao sẽ không có cổ ngắn và ngược lại.

Trẻ cao hơn bạn đồng trang lứa

Trong giai đoạn bé chập chững biết đi, nếu trẻ cao hơn những bạn đồng trang lứa thì sau này có thể bé sẽ cao lớn. Tuy nhiên, nếu trẻ thấp hơn các bạn, cha mẹ cũng không cần phải buồn. Vì chiều cao của trẻ sẽ còn tiếp tục phát triển. Quan trọng là cha mẹ phải chú ý đến chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, kết hợp với vận động và nghỉ ngơi hợp lý để trẻ có điều kiện phát triển chiều cao tối ưu.

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Cách cải thiện chiều cao của trẻ

Dinh dưỡng

Trẻ cần được ăn đa dạng thực phẩm, đủ các nhóm chất cần thiết cho sự phát triển chiều cao như protein, carbohydrate, vitamin và khoáng chất. Trong đó, canxi và protein là các chất quan trọng đối với sự phát triển của xương.

Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển chiều cao của trẻ. Khi ngủ đủ giấc, cơ thể trẻ sẽ tiết ra nhiều hormone tăng trưởng chiều cao. Đặc biệt, trẻ ngủ sâu giấc trong khoảng thời gian từ 23h-1h thì tuyến yên sẽ sản xuất ra lượng hormone tăng trưởng đạt đỉnh. Càng nhiều nội tiết tố tăng trưởng, chiều cao của trẻ càng phát triển tốt.

Tập luyện

Vận động là cách giúp cơ thể sản xuất hiều hormone tăng trưởng, kích thích sự phát triển của xương và cơ, từ đó giúp trẻ cao lớn hơn.

Tập luyện thể dục thể thao còn dục máu lưu thông tốt. Khi đó, các hormone tăng trưởng cũng được cung cấp nhiều và đầy đủ cho tất cả các bộ phận của cơ thể.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.