Trẻ 2 tháng tuổi ngủ bao nhiêu là đủ và phát triển tốt?

Trẻ 2 tháng tuổi ngủ bao nhiêu là đủ ? Đó là băn khoăn chung của nhiều người lần đầu tiên làm mẹ và vật lộn với cuộc chiến chăm con. Đừng lo, bài viết sau đây sẽ giúp giảm bớt gánh nặng và những băn khoăn của mẹ trong quá trình chăm sóc bé yêu. Từ đó giúp bé yêu phát triển khỏe mạnh và bình thường nhất có thể.

Đối với trẻ 2 tháng tuổi thì thời gian ngủ cần thiết là trung bình từ 15.5 đến 17 giờ mỗi ngày. Trong đó có khoảng 8.5 đến 10 tiếng là ngủ vào ban đêm và 6 đến 7 tiếng để ngủ vào ban ngày, chia làm 3-4 giấc ngủ ngắn.

Từ giữa tuần thứ 6 đến tuần thứ 8, các mẹ nếu để ý sẽ thấy thời gian của bé đang thay đổi từ từ. Bé bắt đầu ngủ ít hơn so với trước, đặc biệt ngủ đêm nhiều hơn ngày. Nhờ đó, mẹ cũng được ngủ nhiều hơn. Khoảng cách giữa các lần ngủ của bé sẽ tăng lên. Nếu trước đó, bé sẽ ngủ lại sau 2 tiếng thức dậy thì giờ đây thời gian đó sẽ tăng lên là 3 tiếng đồng hồ. Khi đến 2 tháng tuổi, bé bắt đầu ngủ sâu hơn so với tháng đầu.

Trẻ 2 tháng tuổi nên ngủ trung bình từ 15.5 - 17 giờ mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ 2 tháng tuổi ngủ nhiều có tốt không?

Với trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ 2 tháng tuổi, giấc ngủ chiếm thời gian lớn trong ngày và đóng vai trò cực kỳ quan trọng, tác động đến sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần, trí não của bé về sau này. Trung bình, trẻ dưới 1 tháng tuổi sẽ có giấc ngủ dài, đặc biệt là vào ban đêm. Còn trẻ 2 tháng tuổi thì sao? Bé ngủ nhiều có tốt không?

Đáp án ở đây là trẻ sơ sinh ngủ sâu giấc, ngủ nhiều là hoàn toàn tốt cho trẻ. Nếu thấy trẻ vẫn tăng cân đều đều, bú tốt thì mẹ cứ để bé ngủ thêm vài tiếng. Có như vậy, bé mới cảm thấy thoải mái và tự mình thức dậy, làm quen với đồng hồ sinh học mới.

Các mẹ cũng không nên làm gián đoạn đến giấc ngủ của bé, ví dụ bắt bé tỉnh dậy để cho bú thêm vì sợ bé đói chẳng hạn.

Ngủ nhiều, bú ít có sao không?

Trẻ ngủ nhiều, bú ít cũng khiến mẹ lo lắng. Trẻ ăn không ngon trong khi lại ngủ quá nhiều sẽ khiến tinh thần bé kém tỉnh táo, mệt mỏi, sức đề kháng kém và dễ mắc các bệnh.

Trẻ ngủ nhiều bú ít có thể khiến trẻ ốm yếu - Ảnh minh họa: Internet

Việc trẻ 2 tháng tuổi ngủ nhiều, bú ít kéo dài có thể khiến trẻ ốm yếu, hệ miễn dịch bị suy giảm chức năng. Nguyên nhân là có thể là do:

Bé đã mắc bệnh lý nào đó như sốt, cảm cúm, bệnh đường hô hấp,... làm bé uể oải, mệt mỏi và không muốn thức dậy.

Tiêu chảy, gây mất nước, khiến bé ngủ liên tục, mệt mỏi.

Bé bị viêm màng não, luôn trong tình trạng hôn mê, bú ít, ngủ li bì.

Để giải quyết vấn đề này, các bố mẹ hãy thử tập cho bé thói quen ngủ đúng giờ và bú điều độ từ lúc bé được 3 tuần tuổi.

Trẻ 2 tháng tuổi ngủ không sâu giấc phải làm sao?

Nếu trẻ ngủ không sâu giấc, ngon giấc hay thiếu ngủ sẽ khiến bé dễ cáu gắt, mệt mỏi, mất tập trung và hay quấy khóc. Nhất là những bé thường xuyên mất ngủ sẽ chậm phát triển về trí tuệ hơn so với các đứa trẻ khác.

Trẻ 2 tháng tuổi ngủ không sâu giấc phải làm sao? - Ảnh minh họa: Internet

Nếu thấy bé 2 tháng tuổi không ngủ ngày hoặc 1 ngày không ngủ đủ số giờ đề cập trên, các mẹ nên áp dụng các biện pháp sau:

Thường xuyên cho bé bú

Khi bé được bú no thì sẽ khỏe mạnh và ngủ ngon hơn. Do đó, mẹ nên cho bé bú nhiều lần và đầy đủ. Đặc biệt là vào ban đêm, các mẹ nên chủ động thức bé dậy để cho bé bú bởi có thể bé quên mất mình đang đói và ngủ quên mất.

Tương tác với bé

Các mẹ nên tập tương tác với con yêu ngay từ giai đoạn đầu. Mặc dù bé không hề hiểu mẹ nói gì những điều này sẽ giúp sự giao tiếp của mẹ và bé được tăng lên, đặt nền móng tốt nhất cho sau này. Bên cạnh đó, điều này cũng giúp bé nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa ban ngày và ban đêm. Bởi ban ngày, bố mẹ sẽ trò chuyện với con nhiều hơn. Cách này sẽ giúp bé xác định được thời gian nào cần đi ngủ, từ đó thiết lập được thói quen ngủ đúng giờ.

Mẹ hãy tăng tương tác với bé - Ảnh minh họa: Internet

Tập thói quen ngủ thay vì áp đặt lịch ngủ cho bé

Đa phần trẻ 2 tháng tuổi sẽ không sẵn sàng với lịch ngủ cố định. Bé sẽ cảm thấy khó chịu nếu mẹ cứ cố gượng ép bé làm ảnh hưởng tới tinh thần của bé. Tuy nhiên, mẹ có thể cải thiện bằng việc tập cho bé thói quen ngủ đúng giờ để bé quen dần với lịch ăn, chơi, ngủ nghỉ. Sau khi bé đã bú no được một lúc, mẹ hãy cho bé nằm xuống giường, vỗ nhẹ nhàng và dỗ cho bé ngủ.

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Tạo ra môi trường thoải mái

Thời gian đầu, bé có thể ngủ bất cứ nơi đâu. Tuy nhiên, từ tháng thứ 2 thì mẹ nên chuẩn bị cho bé một phòng ngủ thoáng mát, yên tĩnh.

Hãy tạo cho bé một phòng ngủ yên tĩnh, thoáng mát - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng qua bài viết, mẹ đã biết được trẻ 2 tháng tuổi ngủ bao nhiêu là đủ và tốt cho sự phát triển của trẻ. Từ bây giờ, hãy quan tâm tới giấc ngủ của trẻ, giúp trẻ khỏe mạnh nhất.