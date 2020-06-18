Bà bầu ngủ nhiều có tốt không, khi có thai nên ngủ như thế nào là hợp lý?

Khi mang thai, đối với mẹ bầu , giấc ngủ là cực kỳ quan trọng, chúng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. Có nhiều chị em than phiền rằng họ thường xuyên mất ngủ, khó vào giấc ngủ, nhưng cũng không ít thai phụ rơi vào trường hợp lúc nào cũng buồn ngủ, ngủ bao nhiêu cũng không thấy đủ hoặc ngủ dậy cơ thể thường mệt mỏi, uể oải. Vậy câu hỏi được đặt ra là nếu mẹ bầu ngủ nhiều thì có tốt không?

Bà bầu ngủ nhiều có tốt không là câu hỏi được nhiều chị em đang mang thai quan tâm khi họ thường xuyên xuất hiện triệu chứng buồn ngủ dù đã ngủ trên 8 tiếng/ ngày.

Cơ thể phụ nữ mang thai trên thực tế chịu nhiều áp lực hơn chúng ta tưởng. Tim ở giai đoạn mang thai phải hoạt động hơn bình thường gấp 5 lần công suất, thận cũng phải vận động hết sức để thích nghi với áp lực của việc sự gia tăng lưu lượng máu còn các khớp xương phải chịu đựng trọng lượng cơ thể mỗi ngày một tăng của cả mẹ lẫn thai nhi. Do đó, cơ thể mẹ bầu rất cần được phục hồi. Và cách để phục hồi sức khỏe cho thai phụ hiệu quả nhất chính là duy trì giấc ngủ chất lượng trong suốt thai kỳ.

Dưới tác động của hormone progesterone khi mang thai nên mẹ bầu thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ và có giấc ngủ kéo dài hơn 8 tiếng mỗi ngày.

Giấc ngủ đủ, ngủ sâu giúp cơ thể phục hồi sau những ảnh hưởng đến từ việc mang thai. Chưa kể, một giấc ngủ chất lượng còn giúp cải thiện hiệu quả hệ miễn dịch của mẹ bầu.

Cách để phục hồi sức khỏe cho thai phụ hiệu quả nhất chính là duy trì giấc ngủ chất lượng trong suốt thai kỳ

Theo như nhiều nghiên cứu trên thế giới thì nguy cơ sinh mổ sẽ cao hơn 4,5 lần ở các mẹ bầu ngủ dưới 6 tiếng mỗi đêm cũng như thời gian chuyển dạ cũng sẽ kéo dài và gây đau đớn hơn so với các mẹ bầu ngủ đủ từ 7 tiếng mỗi đêm. Vì lý do đó nên việc ngủ đủ giấc sẽ là chiếc chìa khóa giúp chị em đang mang thai có một thai kỳ khỏe mạnh.

2. Bà bầu nghén ngủ có dễ mắc bệnh không?

Giấc ngủ hỗ trợ rất tốt trong việc giúp mẹ bầu phục hồi năng lượng nhưng nếu các mẹ ngủ quá 10 tiếng mỗi ngày sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của cả mẹ và bé.

Đầu tiên, việc bà bầu ngủ quá nhiều có thể phải đối mặt với nguy cơ phổi bị thuyên tắc trong quá trình ngủ. Lý do là việc nằm nhiều thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các huyết khối ở tĩnh mạch chân. Các huyết khối này sẽ di chuyển lên phổi và gây ra tình trạng tắc nghẽn.

Nếu các mẹ ngủ quá 10 tiếng mỗi ngày sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của cả mẹ và bé

Thứ hai, một vài các nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng khi mang bầu mà phụ nữ ngủ quá nhiều sẽ có xu hướng ít vận động hơn và dễ dẫn đến tình trạng cứng cơ, thậm chí gãy xương.

Thứ ba, việc ngủ quá nhiều, ít vận động cũng làm tăng đường huyết và dễ gây ra bệnh lý tiểu đường thai kỳ. Nguy cơ xuất hiện biến chứng tiền sản giật rất nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.

Tóm lại, khi mang thai, chị em nên cân bằng giữa thời gian ngủ phù hợp kết hợp tập luyện thể dục thể thao nhẹ nhàng đều đặn, thường xuyên để đảm bảo sức khỏe cũng như quá trình sinh nở diễn ra thuận lợi.

Việc ngủ quá nhiều, ít vận động cũng làm tăng đường huyết và dễ gây ra bệnh lý tiểu đường thai kỳ

3. Mẹ ngủ nhiều thai có tăng cân không?

Trong suốt thời kỳ mang thai, các mẹ bầu chỉ nên ngủ buổi tối từ 7 - 8 tiếng, nên duy trì thêm giấc ngủ buổi trưa từ 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày là hợp lý. Đồng thời, giấc ngủ chất lượng cũng có thể hỗ trợ tốt cho quá trình tăng cân của thai nhi, nhất là giai đoạn 3 tháng cuối thai kỳ.

Các tư thế ngủ tốt cho mẹ bầu và thai nhi:

Ngoài việc đảm bảo ngủ đủ giấc thì chị em mang thai cũng nên tìm hiểu thêm về những tư thế ngủ tốt cho sức khỏe cho mẹ bầu và không gây ảnh hưởng xấu đến thai nhi.

Ở giai đoạn 3 tháng đầu và 3 tháng giữa thai kỳ, lúc này thai nhi còn nhỏ về trọng lượng nên mẹ bầu có thể ngủ ở bất kể tư thế nào (trừ tư thế nằm sấp) miễn sao cơ thể cảm thấy thoải mái và có được giấc ngủ sâu.

Đối với thời gian 3 tháng cuối thai kỳ, các chị em nên nằm nghiêng người

Đối với thời gian 3 tháng cuối thai kỳ, các chị em nên nằm nghiêng người, vì đây được xem là tư thế ngủ dễ chịu và an toàn nhất. Việc nằm nghiêng có thể áp dụng ở cả hai bên, mặc dù vậy các mẹ bầu tốt nhất nên nằm nghiêng sang trái và kê thêm gối dưới phần bụng.

Điều này được lý giải là nằm như vậy sẽ làm cho hệ tuần hoàn của thai nhi vận động tốt hơn và đỡ gây tình trạng khó thở cho bà bầu. Bởi giai đoạn này, bụng bầu thường đã phát triển rất nhanh và to, nếu nằm ngửa thai sẽ bị dồn lên ngực gây tức ngực và khó thở, vì thế việc nằm nghiêng các mẹ bầu sẽ giúp các mẹ bầu thoải mái nhất.

4. Bí quyết giúp bà bầu ngủ ngon trong cả thai kỳ

- Nên lập ra thời gian biểu cho giấc ngủ mỗi ngày và cố gắng duy trì đồng hồ sinh học để cơ thể quen dần với việc ngủ đúng giờ, đủ giấc. Giờ nào làm việc nấy sẽ giúp mẹ bầu khi lên giường sẽ có giấc ngủ ngon hơn.

- Khi mang thai, phụ nữ nên giữ tinh thần thoải mái, thả lỏng, bớt suy nghĩ thì sẽ dễ dàng có được giấc ngủ ngon. Một lưu ý là các chị bầu chỉ nên làm những công việc nhẹ nhàng, tránh làm các việc nặng và căng thẳng đầu óc trước khi ngủ.

Khi mang thai, chị em nên ăn nhiều cá, các loại đậu, bổ sung sắt, vitamin nhóm B,…

- Tập thể dục nhẹ nhàng: Tốt nhất chị em nên dậy sớm vào buổi sáng hoặc dành một ít thời gian buổi tối để đi bộ và hít thở không khí trong lành xung quanh nhà ở để thổi bay những căng thẳng, lo âu, mệt mỏi.

- Chú ý chế độ dinh dưỡng: Khi mang thai, chị em nên ăn nhiều cá, các loại đậu, bổ sung sắt, vitamin nhóm B,… Những chất này được chứng minh giúp bổ sung năng lượng tốt cho mẹ đồng thời bảo vệ mô thần kinh, giúp giảm căng thẳng để mẹ bầu ngủ ngon hơn.

Uống đủ nước: 8 ly nước lọc mỗi ngày sẽ giúp giảm hiệu quả các cơn đau đầu và các triệu chứng khó chịu khác như ốm nghén trong thời kỳ mang thai.

Khi mang thai, phụ nữ nên giữ tinh thần thoải mái, thả lỏng, bớt suy nghĩ

- Ngủ trưa: Một giấc ngủ trưa ngắn từ 30 phút đến 1 giờ sẽ đưa cơ thể chúng ta về trạng thái nghỉ ngơi để tăng cường hiệu quả giấc ngủ vào cuối ngày. Chú ý không nên ngủ trưa quá nhiều.

- Massage nhẹ nhàng cơ thể trước khi ngủ: Để cơ thể được thả lỏng trước khi ngủ, mẹ bầu hãy nhờ ông xã của bạn xoa bóp, massage nhẹ nhàng để cả mẹ và bé cùng thư giãn. Một số thao tác massage có thể thực hiện dễ dàng như: nâng đầu,vuốt vùng chân mày, làm thư giãn phần cổ, xoa lưng,...

Để cơ thể được thả lỏng trước khi ngủ, mẹ bầu hãy nhờ ông xã của bạn xoa bóp, massage nhẹ nhàng để cả mẹ và bé cùng thư giãn

- Một chiếc giường êm ái: nên chọn loại giường có nệm cao su êm ái vừa phải, tránh chọn nệm nước, nệm hơi vì có thể gây đau lưng trong thai kỳ. Loại drap phủ giường cũng nên làm từ các loại chất liệu mềm mại, hút ẩm tốt nên cotton, lụa, satin và không gây nóng.

- Đảm bảo nhiệt độ phòng: Nhiệt độ cơ thể phụ nữ khi mang thai sẽ cao hơn người bình thường. Chị em có thể hạ nhiệt độ phòng thấp xuống để cảm thấy mát mẻ dễ chịu.

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- Mặc đồ ngủ thoải mái: Chị em có thể thấy nóng lạnh thất thường lúc đang ngủ. Vì thế, tốt nhất không nên mặc những trang phục quá mát mẻ, cũng không nên mặc quá dày hoặc trùm kín chăn từ đầu đến chân. Tốt nhất, các mẹ bầu nên chọn loại đồ ngủ với chất liệu cotton, linen thoải mái.

Nhìn chung, việc thai phụ ngủ nhiều vẫn sẽ có lợi cho mẹ và bé hơn là thiếu ngủ, ngủ không sâu giấc. Hy vọng, với những thông tin chúng tôi chia sẻ trên sẽ giúp chị em trả lời được câu hỏi: Bà bầu ngủ nhiều có tốt không? Ngoài ra, sức khỏe mẹ và thai nhi còn được quyết định bởi nhiều yếu tố khác như chế độ dinh dưỡng, vận động và tình trạng sức khỏe của mẹ trước khi mang thai.