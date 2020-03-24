Mẹo khắc phục tình trạng trẻ sơ sinh quấy khóc không chịu ngủ

Trẻ sơ sinh quấy khóc không chịu ngủ là nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của bé và còn khiến cho các mẹ cảm thấy mệt mỏi và stress, thậm chí có thể dẫn đến trầm cảm sau sinh. Vậy đâu là nguyên nhân khiến trẻ quấy khóc không chịu ngủ? hay làm thế nào để giúp bé không quấy khóc và ngủ ngon hơn? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây để giúp mẹ hiểu rõ hơn về nguyên nhân cũng như cách khắc phục tình trạng trẻ quấy khóc không chịu ngủ sau khi sinh.

Tùy vào mỗi giai đoạn phát triển, giấc ngủ của bé sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài lẫn bên trong khác nhau.

Trong tháng đầu tiên sau khi sinh, hầu hết các bé đều chỉ ăn và ngủ, đôi khi bé sẽ khóc chút ít rồi lại ngủ tiếp. Tuy nhiên, sang tuần thứ hai, trẻ bắt đầu ngủ ít hơn và hay quấy khóc cả đêm không chịu ngủ.

Giai đoạn 0 – 3 tháng đầu đời: Trẻ sơ sinh thường sẽ ngủ khoảng 12-18 tiếng một ngày. Sau 6 tuần mới có thể vào nếp.

Giai đoạn 3 – 6 tháng tuổi: Trong giai đoạn này, chu kỳ ngủ của bé dần tuân theo quy luật nhất định. Quy luật này do thói quen mẹ tạo ra.

Trẻ khóc quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh quấy khóc là tình trạng chung và thường gặp sau khi sinh, tuy nhiên nếu trẻ khóc quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ. Dưới đây là một số nguyên nhân khiến bé quấy khóc không chịu ngủ mẹ cần lưu ý:

Trẻ được tạo thói quen phải dỗ mới chịu đi ngủ

Bé đói hoặc khát.

Ướt tã.

Trẻ không chịu đi ngủ đúng giờ.

Trẻ quá mệt do mẹ bỏ lỡ tín hiệu ngủ của trẻ.

Trẻ không ngủ đủ giấc vào ban ngày.

Gặp ác mộng hoặc sợ ban đêm.

Dị ứng.

Hen suyễn.

Trẻ quấy khóc khi mọc răng hoặc bị ốm.

Trẻ sơ sinh quấy khóc không chịu ngủ phải làm sao?

Cho bé tắm nắng vào mỗi sáng sớm

Tắm nắng không chỉ giúp bé khỏe mạnh và tăng cường sức đề kháng mà còn giúp cơ thể sản sinh ra hormone melatonin. Loại hormone này có vai trò rất quan trọng trong việc điều hòa nhịp sinh học ngủ và thức của cơ thể, nhờ vậy bé sẽ dễ dàng vào giấc ngủ đêm và ngủ sâu hơn.

Cho bé tắm nắng vào mỗi sáng sớm giúp bé ngủ ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thiết lập chế độ ngủ cho trẻ theo trình tự cụ thể

Khi trẻ còn ít tháng tuổi, mẹ nên đặt ra trình tự ngủ sẽ giúp bé dần thích nghi tốt hơn. Tuy nhiên, mẹ cần cần phải thực hiện trình tự này mỗi ngày và không xáo trộn để bé biết khi mẹ làm những việc này có nghĩa là đã đến giờ đi ngủ. Mẹ có thể tham khảo trình tự ngủ ban ngày cho trẻ sơ sinh dưới đây:

Khi thấy bé có tín hiệu buồn ngủ, mẹ đưa con vào môi trường ngủ.

Kéo rèm hoặc đóng cửa lại để phòng tối.

Quấn khăn cho bé rồi bế và đặt bé nằm xuống giường, vỗ về cho bé vào giấc ngủ. Mẹ có thể cho bé nằm nghiêng khi mới ngủ sẽ giúp bé ngủ ngon hơn rồi sau đó để trẻ nằm ngửa ra khi đã ngủ say.

Đặt ra trình tự ngủ sẽ giúp bé dần thích nghi tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tập cho bé phân biệt ngày đêm

Trong khoảng thời gian đầu sau khi sinh, một số trẻ sơ sinh thường khó ngủ vào ban đêm và thay vào đó sẽ ngủ bù vào ban ngày. Tình trạng ngủ này khiến lịch sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn và trẻ sẽ càng ngày càng khó chịu hơn khi đi ngủ.

Để khắc phục tình trạng này, mẹ không nên cho con ngủ quá 8 giờ sáng, bên cạnh đó nên cho bé ăn và chơi trong môi trường nhiều ánh sáng.

Dạy bé phân biệt ngày đêm giúp bé dễ ngủ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, ban đêm mẹ nên con nằm ngủ ở nơi ít ánh sáng và không gian yên tĩnh. Các hoạt động về đêm như thay bỉm hoặc cho bé ăn cũng nên diễn ra trong yên lặng và không nên bật đèn sáng lên. Điều này sẽ giúp bé phân được ngày và đêm, đồng thời bé sẽ dễ ngủ hơn vào ban đêm mà không khó chịu hay quấy khóc trước khi ngủ.

Tắm bé vào lúc chiều tối giúp bé ngủ ngon hơn

Nhiều mẹ nghĩ rằng tắm chiều tối dễ khiến bé bị cảm lạnh. Tuy nhiên, nếu mẹ tắm bé vào lúc chiều tối trong phòng kín gió và nhiệt độ ấm thì sẽ mang lại nhiều lợi ích cho trẻ, đặc biệt sẽ giúp trẻ ngủ ngon hơn. Vì sau khi tắm, nhiệt độ cơ thể của bé hạ xuống, nhờ đó mà cơ thể sẽ bắt được tín hiệu và khiến bé trở nên buồn ngủ hơn.

Tắm bé vào lúc chiều tối giúp bé ngủ ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

Một số mẹo để bé ngủ không giật mình

Trẻ sơ sinh hay giật mình hoảng hốt là tình trạng xảy ra phổ biến ở trẻ. Phản xạ giật mình này chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng có thể khiến không ngủ được hoặc quấy khóc không chịu ngủ.

Dưới đây là một số mẹo hay giúp mẹ khắc phục tình trạng trẻ hay giật mình khi ngủ:

Cho bé bú no trước khi đi ngủ

Trẻ sơ sinh thông thường phải ăn thành nhiều bữa do dạ dày còn non. Thời gian giữa 2 bữa ăn của trẻ thường là khoảng 2 tiếng. Vì vậy, nếu mẹ để bé đi ngủ khi đói, bé sẽ giật mình tỉnh dậy giữa đêm làm cho giấc ngủ bị gián đoạn.

Quấn khăn cho bé

Mẹ nên quấn một chiếc khăn quanh người bé sẽ giúp bé có cảm giác được bao bọc và yêu thương như khi còn trong bụng mẹ. Điều này sẽ giúp bé ngủ ngon hơn và không bị giật mình, hoặc nếu có giật mình thì chân tay bé sẽ không bị vung quá mạnh.

Đây là một trong những một mẹo chữa giật mình cho trẻ sơ sinh được nhiều mẹ áp dụng và mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, các mẹ cần lưu ý không nên quấn bé quá chặt, sẽ khiến bé bị nóng và ảnh hưởng đến việc hô hấp của bé.

Quấn khăn giúp bé cảm thấy an toàn khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Không nô đùa với bé trước khi đi ngủ

Mẹ lưu ý không nên nô đùa với bé trước khi ngủ, điều này sẽ khiến hệ thần kinh của bé bị kích thích và dẫn đến phản xạ giật mình khi ngủ. Vì vậy, bố mẹ nên dành thời gian chơi với bé nhiều hơn vào ban ngày và buổi tối thì hạn chế nô đùa để giúp bé có được giấc ngủ sâu và ngon hơn.

Như vậy, việc trẻ sơ sinh quấy khóc không chịu ngủ là tình trạng phổ biến thường gặp ở nhiều bé sau khi sinh. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xảy ra quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của bé. Hy vọng qua một số thông tin chia sẻ ở bài viết trên, sẽ giúp mẹ hiểu rõ được nguyên nhân cũng như cách khắc phục tình trạng bé quấy khóc không chịu ngủ, để bé có thể ngủ ngon và phát triển một cách toàn diện.