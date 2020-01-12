Làm thế nào với bé 3 tuổi trằn trọc khó ngủ?

Nuôi dạy con 12/01/2020 13:35

Với trẻ em, giấc ngủ vô cùng quan trọng  đặc biệt là các bé dưới 5 tuổi. Nhiều phụ huynh rất lo lắng vì sao bé 3 tuổi trằn trọc khó ngủ. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ chi tiết hơn đến các bạn về vấn đề này. 

Nhiều phụ huynh rất quan tâm về vấn đề vì sao các bé 3 tuổi trằn trọc khó ngủ. Bởi lẽ, giấc ngủ đối với các bé là vô cùng quan trọng, nếu không ngủ đủ sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ về sức khỏe. Nhắc đến điều này, không ít gia đình có con nhỏ cũng rất lo lắng vì các bé cũng gặp phải tình trạng này. Để giúp các bạn giải đáp rõ hơn, bài viết sẽ chia sẻ những nguyên nhân vì sao bé 3 tuổi thường trằn trọc khó ngủ. 

Be 3 tuoi tran troc kho ngu 1
Bé 3 tuổi trằn trọc khó ngủ khiến các mẹ lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Điểm danh những nguyên nhân khiến các bé 3 tuổi thường trằn trọc khó ngủ

Khó ngủ ở trẻ em là một dạng biểu hiện của rối loạn giấc ngủ, có các biểu hiện khác nhau. Việc ngủ không đủ giấc, tỉnh giấc giữa đêm, trằn trọc khó ngủ ở trẻ nhỏ đặc biệt là đối với các bé 3 tuổi có thể gây ra nhiều ảnh hưởng về sức khỏe đổi với các bé. Vậy nguyên nhân gì khiến các bé bị trằn trọc khó ngủ hay vì sao trẻ ngủ hay trở mình?

  • Vấn đề về kích thích thần kinh: Vì hệ thần kinh của của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện như người lớn nên thường bị kích thích khi gặp các tác động từ bên ngoài môi trường như nhiệt độ phòng, ánh sáng,... khiến các bé có thể giật mình, trằn trọc hay thậm chí là quấy khóc. 
  • Vấn đề về thiếu dinh dưỡng ở trẻ em: Bố mẹ của các bé thường nghĩ rằng thiếu canxi chỉ gây ra bệnh còi xương. Tuy nhiên, không chỉ có vậy, thiếu canxi sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương của trẻ, làm cho dây thần kinh bị cản trở, hoạt động kém, từ đó giấc ngủ của trẻ trở nên khó khăn hơn. 
Be 3 tuoi tran troc kho ngu 2
Thiếu chất có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé - Ảnh minh họa: Internet
  • Các bệnh về đường hô hấp: Hệ miễn dịch của trẻ nhỏ thường rất yếu, đặc biệt là với các bé có sức đề kháng thấp thường có vấn đề về hệ hô hấp khi gặp các tác động từ bên ngoài như thời tiết,  khói bụi, không khí bẩn,... Từ đó sẽ gây ra nhiều bệnh cho trẻ như ho, sổ mũi, viêm đường hô hấp làm gián đoạn giấc ngủ của các bé, đặc biệt là về rạng sáng hay nửa đêm với thời tiết se lạnh. 
Be 3 tuoi tran troc kho ngu 3
Các bệnh về đường hô hấp là nguyên nhân của việc khó ngủ ở trẻ 3 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Trị chứng khó ngủ ở trẻ sơ sinh như thế nào?

Với các bé dưới 5 tuổi thì việc đảm bảo cho các bé có một giấc ngủ tốt là vô cùng quan trọng. Cho nên với các gia đình có trẻ nhỏ dưới 5 tuổi đặc biệt là các bé từ 3 tuổi trở xuống cần đáng chú ý hơn đến giấc ngủ của các bé. Các cặp bố mẹ nên làm những gì để giúp bé yêu của mình có giấc ngủ tốt hơn?

Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ

Với cái bé với 1,2 tuổi việc vận động sẽ khó khăn nên bổ sung canxi bằng các thực phẩm chứa nhiều canxi là cách làm tốt hơn cả. Với các bé 3 tuổi, các bạn có thể để cho bé vận động nhẹ nhàng ngoài trời để hấp thụ vitamin D, canxi tự nhiên để phát triển hệ xương và tăng cường chức năng dẫn truyền hệ thần kinh. Như vậy, bé sẽ có thể ngủ ngon hơn sau một ngày hoạt động vui vẻ và thoải mái. 

Be 3 tuoi tran troc kho ngu 4
Bổ sung đủ chất cho bé yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tránh các tác động có hại đến giấc ngủ của bé 

Bạn cần chú ý đến các tác động hàng ngày gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé. Ví dụ như vệ sinh môi trường sinh hoạt của bé sạch sẽ, tránh để bé tiếp xúc với không khí bẩn hay bật điều hòa với nhiệt độ quá lớn hoặc quá nhỏ trong phòng của bé. Tránh những tiếng ồn lớn, những tác động mạnh đến hệ thần kinh của bé giúp con của các bạn có giấc ngủ tốt hơn.

Be 3 tuoi tran troc kho ngu 5
Hạn chế các tác động có hại đến giấc ngủ của bé - Ảnh minh họa: Internet

Xây dựng một thời gian biểu sinh hoạt khoa học với bé

Bạn cần chú ý đến giấc ngủ của các bé như buổi trưa không nên cho bé ngủ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh và tim mạch của trẻ. Theo nghiên cứu của các bác sĩ, nếu cho trẻ ngủ khoảng 30 phút buổi trưa sẽ tốt cho hệ tim mạch. Ngoài ra cũng cần chú ý không cho bé ngủ sau 5 hay 6h. Nếu ngủ vào thời gian này sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ chính của các bé vào buổi tối, khiến trẻ trằn trọc không yên. Nên tạo thói quen ngủ đúng giờ cho bé hàng ngày. 

Be 3 tuoi tran troc kho ngu 6
Lập thời gian biểu hợp lý cho giấc ngủ của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Gần gũi với bé trước khi ngủ mỗi ngày

Trước khi ngủ, các bạn có thể trò chuyện, hát ru, kể chuyện nhẹ nhàng cho các bé, tạo cảm giác an toàn cho bé sẽ giúp tâm lý của bế tốt hơn và giấc ngủ được sâu hơn. Nếu tạo được các thói quen này hàng ngày thì chắc chắn bé yêu của các bạn sẽ không còn trằn trọc hay quấy khóc khi ngủ nữa, nhất là vào ban đêm. 

Be 3 tuoi tran troc kho ngu 7
 Tạo thói quen gần gũi các bé trước khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Việc khó ngủ của các bé đều khiến cha mẹ lo lắng vậy nên các cặp bố mẹ cần chú ý đến các tác nhân nhỏ nhất ảnh hưởng đến giấc ngủ của của các bé. Qua đây, chắc hẳn các bạn cũng hiểu rõ hơn vì sao các bé 3 tuổi trằn trọc khó ngủ. Mong rằng những thông tin này có thể giúp các bạn bảo vệ giấc ngủ bé yêu của mình tốt hơn. 

Thực đơn ăn dặm cho bé 11 tháng để trẻ thông minh mau lớn

Thực đơn ăn dặm cho bé 11 tháng để trẻ thông minh mau lớn

Thực đơn ăn dặm cho bé 11 tháng có làm mẹ đau đầu? Giai đoạn này bé đã bắt đầu nhai thô được rồi. Hãy cùng khám phá những thực đơn phong phú qua bài viết dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   bé khó ngủ nguyên nhân bé khó ngủ phương pháp chữa khó ngủ cho bé

TIN MỚI NHẤT

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 5 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?