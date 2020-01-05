Thực đơn ăn dặm cho bé 11 tháng để trẻ thông minh mau lớn

Đây là kiểu ăn dặm hiện đại và phổ biến với nhiều bé Việt Nam. Các mẹ có thể chuẩn bị cầu kỳ một chút nhưng bé lại rất thích ăn và bổ sung được đủ các loại dinh dưỡng :

Khi bé sắp tròn 11 tuổi, bé đã có khả năng nhai nhất định, việc tiêu hoá cũng tốt hơn, bé đã có thể ăn những món thô nghiền nhỏ. Vì thế thực đơn ăn dặm cho bé 11 tháng cũng cần thay đổi. Hãy cùng nhau tìm hiểu!

Lưu ý cho 1 xíu muối – chỉ khoảng vài hạt hoặc một số vị khác như mayonaise, miso Nhật hoặc ketchup.

Giai đoạn này bé có thể ăn 3 bữa/ngày, mỗi bữa cách nhau khoảng 4 tiếng, bé có thể được bổ sung thêm bữa phụ vào buổi chiều và uống thêm sữa.

Có nên cho bé ăn nhiều loại gia vị sớm không?

Nếu áp dụng đúng theo phương pháp ăn dặm kiểu Nhật, bé phải đủ 1 tuổi với nên dùng gia vị cho các món ăn. Tuy nhiên, nếu bé nhà bạn khảnh ăn, bạn có thể bổ sung một chút xíu gia vị để món ăn thêm hương vị:

3g bơ.

3g đường trắng.

0.12g muối.

0.84g xì dầu.

3g mayonaise.

3g ketchup.

Phương pháp chế biến

Trước đây, những món ăn dặm thường chỉ được nấu và ninh nhừ. Tuy nhiên, các mẹ bây giờ có thể thay đổi thành rán, om, xào… 9 tháng bé có thể ăn cháo đặc, sang đến tháng 10, 11 bé có thể ăn cơm nát. Về phần rau củ, thường sẽ thái khoảng 6-8 mm sau đó đem đi hấp nhừ nhưng vẫn giữ được tinh chất dinh dưỡng cho trẻ.

Một số thực đơn tham khảo

Ngày 1: Nui xào bò (sáng); cơm nát + Củ quả hấp + Tim gan gà xào (trưa); cơm nát + Cái bó xôi nấu thịt gà (Tối).

Ngày 2: Súp khoai tây đậu phụ (Sáng); Cơm nát + Thịt lợn + Củ cải sốt bơ (Trưa); Cháo cá hồi + Canh rau ngót nấu nước xương (Tối).

Ngày 3: Súp khoai môn thịt lợn (Sáng); Cháo cua biển + Canh rau cải cúc (Trưa); Cơm nát + Thịt lợn nấu cải sen (Tối).

Trẻ ăn rất ngon miệng - Ảnh minh họa: Internet

Thực đơn ăn dặm blw cho bé 10 tháng

Nhìn chung về khẩu phần dinh dưỡng, giờ ăn hay thời gian chuẩn bị đồ ăn của phương pháp ăn dặm blw cũng tương đối giống ăn dặm kiểu Nhật. Tuy nhiên, việc ăn dặm blw giúp bé chủ động hơn trong việc ăn uống và cũng giúp cho bố mẹ dễ dàng nắm bắt những món ăn ưa thích của bé.

Thực đơn ăn dặm blw cho bé 10 tháng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, ăn dặm blw có thể là trở ngại khi bé có thể hóc hoặc nôn. Cha mẹ nên chủ động quan sát và hỗ trợ bé kịp thời.

Một số thức đơn blw đa dạng và đầy đủ chất dinh dưỡng

Bữa 1: Cải thìa, thịt bò, bầu luộc, tráng miệng: xoài.

Bữa 2: Bông cải, cơm, cá thác lác, tráng miệng: đu đủ.

Bữa 3: Trứng chiên, bí đao, ớt chuông, bánh mì, tráng miệng: hồng xiêm.

Bữa 4: Thịt bò, cần tây, măng tây, tráng miệng: kiwi.

Bữa 5: Nui xào tôm, bí đao, cải xanh, tráng miệng: xoài.

Bữa 6: Cơm hạt chia; thịt bò, su su, tráng miệng: đu đủ.

Bữa 7: Bánh mì, sốt cà nêm cá hồi rong biển; trứng ốp la.

Bữa 8: Cơm trộn rong biển vụn, rau trộn, trứng hấp rau thập cẩm.

Bữa 9: Cà rốt, đậu ve, su su, tôm xào hành, cơm rắc mè, canh rau thập cẩm.

Bữa 10: Sườn sốt bắp, cơm cuộn rong biển, canh bắp rau mồng tơi.

Bữa 11: Cơm nát, thịt bò xào măng tây, rau cải, tráng miệng: nho không hạt.

Bữa 12: Nui xào bò, cơm cuộn rong biển, ớt chuông; tráng miệng: cherry.

Bữa 13: Cà rốt xào đậu cove, canh bí đỏ, đậu hũ chiên, cơm trắng, tráng miệng: chè đậu đen.

Ăn dặm blw - Ảnh minh họa: Internet

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Đối với phương pháp ăn dặm blw, bạn nên trình bày món ăn một cách cẩn thận và hấp dẫn để các bé có hứng thú với chuyện ăn uống.

Những kiến thức về chủ đề thực đơn ăn dặm cho bé 11 tháng đã được chúng tôi tổng hợp trong bài viết này. Đây chắc chắn là những bữa ăn ngon và hợp lý giúp bạn có thể nhiều lựa chọn cho bé nhà mình. Chúc các bé hay ăn chóng lớn và thật khoẻ mạnh.