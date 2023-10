Gợi ý thực đơn ăn dặm cho trẻ 5 tháng tuổi: Mẹ dễ nấu, bé ăn khỏe, tăng cân nhanh!

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các bác sĩ nhi khoa thì trẻ từ 6 tháng tuổi mới nên cho ăn dặm. Đó là thời điểm thích hợp khi hệ tiêu hóa của trẻ đã dần dần hoàn thiện và trẻ có thể tiếp nhận được các thực phẩm ngoài sữa mẹ. Tại nước ta, 6 tháng cũng là thời điểm mà các mẹ quay trở lại làm việc sau khi nghỉ chế độ thai sản.

Tuy nhiên, trên thực tế, một số trường hợp trẻ có thể ăn dặm khi mới 5 tháng tuổi. Đó là do một số mẹ bị thiếu sữa, ít sữa không đủ cho bé bú hoàn toàn. Cũng có một số trường hợp là do mẹ phải quay trở lại với công việc sớm hơn 6 tháng. Hoặc cũng có một số bé vì một lý do sức khỏe nào đó mà cần ăn dặm sớm hơn các bé khác để đảm bảo thể chất.

Nhiều trẻ bắt đầu ăn dặm từ tháng thứ 5!

Nên có thể nói, trường hợp bé 5 tháng tuổi tập ăn dặm là không hiếm, và bé có thể ăn dặm ở tháng thứ 5 nếu bé có những dấu hiệu muốn ăn như: bé thích thú với đồ ăn, thích nhìn người lớn ăn, bé hay nhai tóp tép trong miệng, bé bú mẹ xong vẫn đói và vẫn muốn bú tiếp và đặc biệt là bé đã có thể ngồi và giữ được cổ thẳng. Đây là những dấu hiệu cho thấy, bé đã sẵn sàng tập ăn dặm rồi nhé!