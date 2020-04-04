Tổng hợp những loại rau bà bầu không nên ăn trong thai kỳ

Nuôi dạy con 04/04/2020 19:15

Rau củ quả góp phần quan trọng trong thai kỳ. Tuy nhiên có những loại rau bà bầu không nên ăn để đảm bảo an toàn cho em bé và sức khỏe của mẹ. 

Nội dung bài viết

Chất xơ và các vitamin có trong rau củ là một phần vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của tất cả mọi người. Phụ nữ mang thai cũng cần phải tăng cường bổ sung những thực phẩm này để đảm bảo sức khỏe và sự phát triển toàn diện cho cả mẹ và bé trong suốt cả thai kỳ. Tuy nhiên có những loại rau bà bầu không nên ăn để tránh khỏi những tác động không mong muốn. Hãy đọc thật kỹ bài viết dưới đây và lưu ngay vào sổ tay của mình. 

Nhung loai rau ba bau khong nen an 1
Những loại rau bà bầu không nên ăn - Ảnh minh họa: Internet

Những loại rau bà bầu không nên ăn trong thai kỳ

Mướp đắng

Mướp đắng là một trong các loại rau bà bầu không nên ăn trong suốt cả thai kỳ và đến khi cho con bú. Trong mướp đắng chứa rất ít chất béo và chất xơ nên nó không phù hợp với chế độ ăn cần nhiều dưỡng chất của bà bầu. 

Không những vậy, theo nghiên cứu của các chuyên gia đầu ngành, trong mướp đắng chứa một hợp chất kích thích co bóp tử cung dẫn đến sinh non. Ngoài ra, đây còn là loại thực phẩm có khả năng làm giảm đường huyết, chính vì thế mẹ bầu và mẹ đang cho con bú không nên ăn mướp đắng thường xuyên. 

Nhung loai rau ba bau khong nen an 2
Mướp đắng là một loại rau củ không nên ăn trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Rau ngót

Rau ngót cũng chính là một trong những loại rau củ bà bầu không nên ăn. Trong rau ngót tươi có chứa chất papaverin khá cao gây co thắt trơn tử cung dẫn đến tình trạng sảy thai cực kỳ cao. Chính vì thế, khi mang thai, tốt nhất mẹ hãy tránh xa loại rau này. Tuy nhiên vào thời gian đầu sau sinh, loại rau này lại là một thực phẩm cực kỳ tốt để đẩy toàn bộ sản dịch từ bên trong, giúp cơ thể mẹ nhanh chóng hồi phục hơn. 

Nhung loai rau ba bau khong nen an 3
Rau ngót là một loại rau củ không nên ăn trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Rau răm

Rau răm là một loại gia vị tạo nên hương vị của rất nhiều món ăn. Tuy nhiên, trong giai đoạn 3 tháng đầu mới mang thai, mẹ hãy tránh xa loại rau này. Trong rau răm có chất gây kích thích co bóp tử cung cực kỳ mạnh, lại khiến mất máu nhiều, khó cầm. Chính vì thế, trong giai đoạn này, hãy hạn chế ăn rau răm hết mức có thể.

Nhung loai rau ba bau khong nen an 4
Rau răm là một loại rau củ không nên ăn trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Cải xoăn

Trong cải xoăn chứa rất nhiều các loại vitamin A, E,... đây là một thực phẩm rất tốt cho chị em trong thời kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên nó không tốt cho phụ nữ mang thai bởi đây cũng là một trong những loại rau kích thích co bóp cổ tử cung dẫn đến sinh non hoặc sảy thai, nhất là giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ. Chính vì thế, bạn nên hạn chế tối đa sử dụng cải xoăn, tuy nhiên mỗi bữa ăn 1 đến 2 thìa thì không có vấn đề gì.

Nhung loai rau ba bau khong nen an 5
Cải xoăn là một loại rau củ không nên ăn trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Rau sam

Trong rau sam chứa hàm lượng dinh dưỡng cực cao, đặc biệt là vitamin C và các axit béo tự nhiên. Loại rau này rất dễ trồng, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, mùi vị cũng rất dễ ăn. Tuy nhiên, đây là một trong những loại rau bà bầu không nên ăn trong 3 tháng đầu và tốt nhất hãy tránh xa loại rau này bởi nó cũng là một trong những loại thực phẩm kích thích mạnh cổ tử cung và gia tăng tần suất co bóp dẫn đến sảy thai. 

Nhung loai rau ba bau khong nen an 6
Rau sam là một loại rau củ không nên ăn trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Rau chùm ngây

Chùm ngây được biết đến là một trong những loại rau có hàm lượng dưỡng chất vượt trội. Theo như sự phân tách của các chuyên gia khoa học, hàm lượng vitamin C trong loại rau này gấp 7 lần so với cam, gấp 4 lần canxi trong sữa, gấp 3 lần lượng kali trong chuối,... 

Đây là một thực phẩm cực kỳ bổ dưỡng, tuy nhiên lời khuyên của chuyên gia là không nên ăn loại rau này trong suốt thai kỳ. Rau chùm ngây có chứa hợp chất giống hormon của estrogen có tác dụng ngừa thai đó là alpha - sitosterol, nó còn làm co bóp cổ tử cung và làm sảy thai. Những chị em đang có kế hoạch sinh em bé cũng nên hạn chế tối đa việc ăn rau chùm ngây. 

Nhung loai rau ba bau khong nen an 7
Rau chùm ngây là một loại rau củ không nên ăn trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Rau ngải cứu

Theo Đông y học cổ truyền, ngải cứu có vị đắng, mùi thơm, tính ấm rất tốt trong việc điều hòa tuần hoàn máu và giảm đau. Ngải cứu là một trong những thành phần trong bài thuốc an thai khi bị động thai hoặc dọa sẩy. Tuy nhiên ở giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ, mẹ không nên lạm dụng sử dụng nhiều ngải cứu tránh trường hợp cổ tử cung co bóp mạnh dẫn đến sảy thai.

Nhung loai rau ba bau khong nen an 8
Ngải cứu là một loại rau củ không nên ăn trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Măng tươi

Măng tươi là một trong những thực phẩm được rất nhiều người yêu thích, kích thích ăn ngon miệng. Tuy nhiên trong măng tươi chứa hàm lượng Cyanide rất cao tạo thành chất độc Acid Cyanhydric gây nên hiện tượng thiếu oxy, thiếu máu rất nguy hiểm cho phụ nữ mang thai. 

Nhung loai rau ba bau khong nen an 9
Măng tươi là một loại rau củ không nên ăn trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là tổng hợp những loại rau bà bầu không nên ăn trong suốt thời kỳ thai sản mẹ cần lưu ý. Các loại rau củ quả tuy là một phần không thể thiếu, tuy nhiên các mẹ nên để ý bổ sung đúng loại đúng chất tránh những tác hại không đáng có. 

Phụ nữ sau sinh nên ăn rau gì, mẹ đã biết chưa?

Phụ nữ sau sinh nên ăn rau gì, mẹ đã biết chưa?

Phụ nữ sau sinh nên ăn rau gì là câu hỏi được rất nhiều mẹ quan tâm. Một số loại rau chứa nhiều chất xơ giúp lợi sữa và phục hồi sức khỏe sau sinh rất tốt.

Xem thêm
Từ khóa:   những loại rau bà bầu nên ăn bà bầu không nên ăn gì bà bầu nên ăn rau gì trong 3 tháng đầu

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 21 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?