Tổng hợp những loại rau bà bầu không nên ăn trong thai kỳ

Chất xơ và các vitamin có trong rau củ là một phần vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của tất cả mọi người. Phụ nữ mang thai cũng cần phải tăng cường bổ sung những thực phẩm này để đảm bảo sức khỏe và sự phát triển toàn diện cho cả mẹ và bé trong suốt cả thai kỳ. Tuy nhiên có những loại rau bà bầu không nên ăn để tránh khỏi những tác động không mong muốn. Hãy đọc thật kỹ bài viết dưới đây và lưu ngay vào sổ tay của mình.

Không những vậy, theo nghiên cứu của các chuyên gia đầu ngành, trong mướp đắng chứa một hợp chất kích thích co bóp tử cung dẫn đến sinh non. Ngoài ra, đây còn là loại thực phẩm có khả năng làm giảm đường huyết, chính vì thế mẹ bầu và mẹ đang cho con bú không nên ăn mướp đắng thường xuyên.

Mướp đắng là một trong các loại rau bà bầu không nên ăn trong suốt cả thai kỳ và đến khi cho con bú. Trong mướp đắng chứa rất ít chất béo và chất xơ nên nó không phù hợp với chế độ ăn cần nhiều dưỡng chất của bà bầu.

Mướp đắng là một loại rau củ không nên ăn trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Rau ngót

Rau ngót cũng chính là một trong những loại rau củ bà bầu không nên ăn. Trong rau ngót tươi có chứa chất papaverin khá cao gây co thắt trơn tử cung dẫn đến tình trạng sảy thai cực kỳ cao. Chính vì thế, khi mang thai, tốt nhất mẹ hãy tránh xa loại rau này. Tuy nhiên vào thời gian đầu sau sinh, loại rau này lại là một thực phẩm cực kỳ tốt để đẩy toàn bộ sản dịch từ bên trong, giúp cơ thể mẹ nhanh chóng hồi phục hơn.

Rau ngót là một loại rau củ không nên ăn trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Rau răm

Rau răm là một loại gia vị tạo nên hương vị của rất nhiều món ăn. Tuy nhiên, trong giai đoạn 3 tháng đầu mới mang thai, mẹ hãy tránh xa loại rau này. Trong rau răm có chất gây kích thích co bóp tử cung cực kỳ mạnh, lại khiến mất máu nhiều, khó cầm. Chính vì thế, trong giai đoạn này, hãy hạn chế ăn rau răm hết mức có thể.

Rau răm là một loại rau củ không nên ăn trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Cải xoăn

Trong cải xoăn chứa rất nhiều các loại vitamin A, E,... đây là một thực phẩm rất tốt cho chị em trong thời kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên nó không tốt cho phụ nữ mang thai bởi đây cũng là một trong những loại rau kích thích co bóp cổ tử cung dẫn đến sinh non hoặc sảy thai, nhất là giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ. Chính vì thế, bạn nên hạn chế tối đa sử dụng cải xoăn, tuy nhiên mỗi bữa ăn 1 đến 2 thìa thì không có vấn đề gì.

Cải xoăn là một loại rau củ không nên ăn trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Rau sam

Trong rau sam chứa hàm lượng dinh dưỡng cực cao, đặc biệt là vitamin C và các axit béo tự nhiên. Loại rau này rất dễ trồng, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, mùi vị cũng rất dễ ăn. Tuy nhiên, đây là một trong những loại rau bà bầu không nên ăn trong 3 tháng đầu và tốt nhất hãy tránh xa loại rau này bởi nó cũng là một trong những loại thực phẩm kích thích mạnh cổ tử cung và gia tăng tần suất co bóp dẫn đến sảy thai.

Rau sam là một loại rau củ không nên ăn trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Rau chùm ngây

Chùm ngây được biết đến là một trong những loại rau có hàm lượng dưỡng chất vượt trội. Theo như sự phân tách của các chuyên gia khoa học, hàm lượng vitamin C trong loại rau này gấp 7 lần so với cam, gấp 4 lần canxi trong sữa, gấp 3 lần lượng kali trong chuối,...

Đây là một thực phẩm cực kỳ bổ dưỡng, tuy nhiên lời khuyên của chuyên gia là không nên ăn loại rau này trong suốt thai kỳ. Rau chùm ngây có chứa hợp chất giống hormon của estrogen có tác dụng ngừa thai đó là alpha - sitosterol, nó còn làm co bóp cổ tử cung và làm sảy thai. Những chị em đang có kế hoạch sinh em bé cũng nên hạn chế tối đa việc ăn rau chùm ngây.

Rau chùm ngây là một loại rau củ không nên ăn trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Rau ngải cứu

Theo Đông y học cổ truyền, ngải cứu có vị đắng, mùi thơm, tính ấm rất tốt trong việc điều hòa tuần hoàn máu và giảm đau. Ngải cứu là một trong những thành phần trong bài thuốc an thai khi bị động thai hoặc dọa sẩy. Tuy nhiên ở giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ, mẹ không nên lạm dụng sử dụng nhiều ngải cứu tránh trường hợp cổ tử cung co bóp mạnh dẫn đến sảy thai.

Ngải cứu là một loại rau củ không nên ăn trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Măng tươi

Măng tươi là một trong những thực phẩm được rất nhiều người yêu thích, kích thích ăn ngon miệng. Tuy nhiên trong măng tươi chứa hàm lượng Cyanide rất cao tạo thành chất độc Acid Cyanhydric gây nên hiện tượng thiếu oxy, thiếu máu rất nguy hiểm cho phụ nữ mang thai.

Măng tươi là một loại rau củ không nên ăn trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là tổng hợp những loại rau bà bầu không nên ăn trong suốt thời kỳ thai sản mẹ cần lưu ý. Các loại rau củ quả tuy là một phần không thể thiếu, tuy nhiên các mẹ nên để ý bổ sung đúng loại đúng chất tránh những tác hại không đáng có.