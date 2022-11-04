Mẹ nên ăn gì để sữa đặc và mát, cho bé phổng phao, mau lớn?

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong mỗi lít sữa mẹ có chứa khoảng 700 Kcl, 890ml, 74g chất đường bột, 42g chất béo và 13g chất đạm, một chỉ số dinh dưỡng tuyệt vời cho sự phát triển của bé yêu. Cụ thể, một số thành phần trong sữa mẹ được sản xuất tại chỗ trong các nang sữa của tuyến vú từ những phân tử hữu cơ vi sinh trong cơ thể của mẹ, những thành phần này không phụ thuộc nhiều vào chế độ dinh dưỡng. Còn một số thành phần khác được truyền trực tiếp từ huyết thanh của mẹ ở thời điểm tạo sữa và phụ thuộc trực tiếp vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày của người mẹ.

Việc đảm bảo được nguồn dinh dưỡng đầy đủ này sẽ giúp mẹ có đủ năng lượng giúp thể chất khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái, giúp hệ thống nội tiết và các hormone luôn được vận hành một cách tối ưu, từ đó sản xuất ra lượng sữa dồi dào cho bé bú.

Chính vì vậy, để đảm bảo nguồn dưỡng chất trong sữa mẹ được đầy đủ, chất lượng sữa mẹ luôn được đảm bảo thì thực đơn dính dưỡng của mẹ chính là chìa khóa. Chế độ ăn của mẹ sau sinh luôn cần được đảm bảo đầy đủ và cân bằng giữa các nhóm chất như: chất đường bột, chất đạm, các vitamin và khoáng chất.

Ngược lại, tình trạng ăn uống không đầy đủ dưỡng chất, sẽ gây ra những bệnh cho mẹ như loãng xương, thiếu máu, thiếu canxi, suy nhược cơ thể,… Vậy đâu là thực đơn khoa học, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và giúp sữa mẹ đặc, mát?

Mẹ ăn gì để sữa đặc và mát?

Để sữa mẹ đặc, mát và thơm, các mẹ cần bổ sung đầy đủ, đúng cách đa dạng các nguồn thực phẩm có lợi. Sau đây là những top thực phẩm dinh dưỡng mà mẹ cần bổ sung:

1. Hạt mè (vừng)

Hạt mè (vừng) là thực phẩm có chứa nhiều canxi, giàu chất xơ và các nguyên tố vi lượng như sắt, magie, đồng, photpho, mangan,…rất tốt cho phụ nữ đang cho con bú. Việc thường xuyên ăn các món ăn được chế biến từ vừng sẽ giúp cho sữa mẹ tiết ra nhiều hơn, đặc hơn và giàu chất dinh dưỡng hơn.

Hạt mè (vừng) giúp sữa đặc hơn, nhiều hơn và mát hơn!

Mẹ có thể chế biến vừng thành món muối vừng lạc thơm ngon để ăn cùng với cơm, trộn cùng với các món salad, cho thêm vào món canh rong biển. Ngoài ra, mẹ cũng có thể làm món sữa hạt từ hạt vừng kết hợp với các loại hạt dinh dưỡng khác, hoặc lựa chọn bột ngũ cốc nhiều loại hạt có cho thêm hạt vừng để uống hàng ngày nhé.

2. Gạo lứt

Ăn gì để sữa mẹ đặc, con tăng cân? Câu trả lời là mẹ đừng quên thường xuyên ăn cơm gạo lứt nhé. Món cơm gạo lứt vừa nhiều chất dinh dưỡng cho mẹ khỏe mạnh, vừa giàu các khoáng chất và dưỡng chất cần thiết giúp mẹ tăng tiết sữa, nguồn sữa ổn định và sữa cũng đặc hơn, thơm hơn cho bé bú.

Cách chế biến đơn giản nhất là ăn cơm gạo lứt, nấu cháo gạo lứt với rau củ quả. Bên cạnh đó, mẹ cũng có thể làm sữa gạo lứt, xay gạo lứt với các hạt khác để làm bột ngũ cốc để uống mỗi ngày, vừa giàu dinh dưỡng lại thơm ngon, dễ uống!

3. Rau thì là

Rau thì là không chỉ đơn giản là một loại rau gia vị, nhưng còn có công dụng lợi sữa và giúp hương vị sữa mẹ trở nên thơm ngon hơn nữa đấy! Bằng cách sao khô lá thì là để nấu trà uống hoặc dùng thì là cho vào các loại canh, cháo và ăn thường xuyên, hương vị và chất lượng sữa mẹ sẽ có nhiều thay đổi đáng kể.

Rau thì là là loại rau gia vị giúp sữa đặc và thơm hơn!

4. Cà rốt

Cà rốt cũng là thực phẩm giúp sữa mẹ ngọt thơm, đặc và mát hơn. Mẹ có thể chế biến thành các món như nước ép cà rốt, cà rốt nấu canh hoặc luộc hay nấu súp, nấu cháo,... đều là những món ăn rất tuyệt cho những mẹ nào đang băn khoăn tìm hiểu ăn gì để sữa mát con tăng cân. Ngoài ra, cà rốt cũng cung cấp rất nhiều vitamin A, tốt cho mắt, làm đẹp da, vô cùng thích hợp cho mẹ sau sinh hồi sức và làm đẹp nhé!

5. Hạnh nhân

Hạnh nhân vốn đã là một loại hạt dinh dưỡng lý tưởng cho các mẹ trong quá trình mang thai. Nào chỉ có vậy, cho tới khi cho con bú thì hạnh nhân vẫn là một loại hạt tuyệt vời giúp lợi sữa, tăng cường nguồn sữa, giúp sữa có nhiều chất dinh dưỡng, đặc hơn và thơm hơn đấy!

Mẹ có thể ăn hạnh nhân bằng cách dùng như một món ăn vặt, nhâm nhi vào lúc mẹ rảnh rỗi, hoặc cũng có thể chế biến thành sữa hạt, bột ngũ cốc, thêm vào nấu cháo… đều rất ngon và bổ. Các mẹ hãy nhớ tận dụng loại hạt thơm ngon này nhé.

Món sữa hạt thơm ngon, dinh dưỡng từ hạnh nhân!

6. Bồ công anh

Các mẹ nên ăn gì để sữa đặc và mát nữa nào? Đó chắc chắn là cây bồ công anh nhé. Đây là một cây rau, được xem như vị thuốc rất hữu ích cho sức khỏe, đặc biệt là tốt cho phụ nữ đang cho con bú. Đặc biệt, bồ công anh còn được dùng để chữa tắc tia sữa nếu như không may mẹ bị tắc tia sữa.

Cụ thể, theo các nghiên cứu, lá bồ công anh có chứa rất nhiều các khoáng chất như sắt, canxi, vitamin A, vitamin C, vitamin nhóm B… giúp sữa mẹ sánh đặc hơn. Khi mẹ ăn bồ công anh hoặc dùng bồ công anh để pha trà uống sẽ giúp tuyến sữa hoạt động tốt hơn, sữa tiết nhiều hơn, hương vị sữa thơm hơn và chất lượng sữa cũng sẽ đặc hơn.

7. Đu đủ xanh

Đu đủ xanh không tốt với phụ nữ mang thai nhưng nó lại rất tốt với những phụ nữ đang cho con bú. Cụ thể, đu đủ là món ăn truyền thống được sử dụng cho hầu hết các bà bầu giúp sữa mau về, sữa tiết nhiều hơn và giúp sữa ra đặc hơn.

Mẹ có thể chế biến đu đủ xanh thành nhiều món ăn lợi sữa như: đu đủ hầm móng giò heo, đu đủ xanh om cá chép, đu đủ nấu canh, đu đủ luộc… Vừa thơm ngon lại còn giúp gọi nguồn sữa chất lượng về cho mẹ nhé!

Đu đủ hầm móng giò heo là món ăn rất lợi sữa cho sản phụ sau sinh!

Ngoài những thực phẩm trên thì cũng có một số thực phẩm có thể làm tăng chất lượng sữa, giúp sẽ mẹ đặc và mát hơn mà sản phụ nên ăn, uống như: sữa chua, bí ngô, rau đay, các loại trái cây như vú sữa, hồng xiêm, rau ngót, cá chép, chè vằng, nước lá đinh lăng,…

Một số lưu ý giúp sữa mẹ đặc và mát hơn

Để sữa mẹ đặc và mát, phụ nữ sau sinh không chỉ nên chú ý đến chế độ ăn có những thực phẩm lợi sữa mà còn cần phải chú ý đến một số những vấn đề sau:

- Hãy cho bé bú sớm ngay sau khi sinh để kích sữa, tăng tiết sữa nhanh hơn.

- Hãy massage ngực để kích thích tuyến sữa hoạt động tốt hơn.

- Khi cho bé bú, mẹ hãy cho bé bú từ từ, vì lượng sữa đầu tiên thường trong và loãng hơn, sau khi bé bú một lúc thì phần sữa đặc mới tiết ra. Nên nếu bé bú quá nhanh sẽ không được hưởng phần sữa đặc.

Cho bé bú đúng cách cũng là phương pháp đảm bảo số lượng và chất lượng sữa mẹ!

- Mẹ cũng nên giữ tâm lý thoải mái, dành thời gian nghỉ ngơi để tránh bị stress, mệt mỏi, khiến cho chất lượng sữa suy giảm.

- Đồng thời cần hạn chế ăn các loại gia vị cay nóng và có hương vị nồng như tỏi, ớt, hạt tiêu,… vì những gia vị này có thể ảnh hưởng tới hương vị và chất lượng sữa mẹ.

- Bên cạnh đó, mỗi ngày mẹ nên uống khoảng 3 lít nước, vì nước rất quan trọng trong việc hình thành và tiết sữa mẹ. Nếu như mẹ uống quá ít nước sẽ không đủ lượng sữa cho bé bú. Mẹ có thể vừa uống nước lọc, vừa kết hợp thêm các loại nước khác như nước trái cây, nước ép rau củ quả để đạt được hiệu quả tốt nhất nhé.

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi mẹ bầu ăn gì để sữa đặc và mát, con bú mau tăng cân, phát triển tốt? Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các mẹ sẽ chọn lựa được một thực đơn thơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng, để nguồn sữa mẹ được chất lượng và bé yêu sẽ mau ăn chóng lớn hơn nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công!