Phụ nữ sau sinh nên ăn rau gì, mẹ đã biết chưa?

Rau xanh được biết đến là một trong những nhóm thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe , đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ sau sinh. Tuy nhiên, không phải loại rau nào cũng tốt, vì vậy các mẹ cần lựa chọn cẩn thận các loại rau để tránh gây ảnh đến sức khỏe. Bài viết dưới đây sẽ giúp các mẹ giải đáp thắc mắc phụ nữ sau sinh nên ăn rau gì cũng như một số loại rau không nên ăn để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Đặc biệt đối với những phụ nữ sau sinh, khi ăn rau xanh sẽ được nhiều lợi ích như:

Rau xanh là một trong những thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày. Rau xanh không chỉ chứa hàm lượng lớn các vitamin A, B1, B2, B3... và các khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, mà còn chứa nhiều chất xơ giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị chứng táo bón sau sinh. Hầu hết các mẹ sau sinh thường mắc chứng táo bón, gây khó chịu và ảnh hưởng đến tâm sinh lý. Vì vậy, việc bổ sung nhiều rau xanh có lợi và chứa nhiều chất xơ là giải pháp để trị táo bón hiệu quả

Rau xanh chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho phụ nữ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Trong rau xanh có chứa chất chống oxy hóa cao, giúp ngăn ngừa bệnh ung thư.

Bổ sung rau xanh vào chế độ ăn hàng ngày còn giúp các mẹ cải thiện tinh thần, giảm các triệu chứng căng thẳng, stress và trầm cảm sau sinh.

Ngoài ra, ăn rau xanh còn bổ sung lượng nước cần thiết cho cơ thể. Giúp cung cấp độ ẩm cho làn da hồng hào và mịn màng hơn.

Một số loại rau xanh còn giúp lợi sữa và có được nguồn sữa đầy đủ dưỡng chất cho bé bú.

Phụ nữ sau sinh nên ăn rau gì?

Phụ nữ sau sinh nên ăn rau gì? Dưới đây là những loại rau mà các chị em sau sinh cần bổ sung vào chế độ dinh dưỡng giúp phục hồi sức khỏe nhanh chóng và có được nguồn sữa đầy đủ chất cho bé.

Rau ngót

Rau ngót được xem là loại rau cấm kỵ đối với phụ nữ mang thai nhưng lại rất tốt cho phụ nữ sau sinh. Canh rau ngót được xem là món canh không thể thiếu trong chế độ ăn của các mẹ sau khi sinh. Rau ngót chứa nhiều vitamin A, B, C và canxi giúp mẹ lợi sữa, đẩy nhanh quá trình phục hồi và ngăn ngừa chứng viêm nhiễm có thể xảy ra sau khi sinh.

Rau ngót có chứa nhiều vitamin A,B,C và canxi giúp mẹ lợi sữa - Ảnh minh họa: Internet

Rau cải xoong

Bổ sung các loại rau vào chế độ dinh dưỡng sau sinh là việc vô cùng cần thiết, đặc biệt là các loại rau có màu xanh thẫm, trong đó phải kể đến là rau cải xoong. Nhiều chị em thắc mắc phụ nữ sau sinh có được ăn rau cải xoong không? Câu trả lời là có. Sau khi sinh ăn rau cải xoong giúp các mẹ bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể và hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Ngoài ra, rau cải xoong còn chứa rất nhiều vitamin C, B, E, K… và các khoáng chất, giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể mẹ và lợi sữa cho bé.

Sau khi sinh ăn rau cải xoong sẽ giúp các mẹ bổ sung nhiều chất dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Rau dền

Rau dền được biết đến là loại rau dễ trồng, dễ chăm sóc và có tính mát. Nhiều chị em thắc mắc phụ nữ sau sinh có nên ăn rau dền không? Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì sản phụ sau sinh nên ăn rau dền để hỗ trợ phục hồi sức khỏe sau sinh. Là loại rau dân dã nhưng rau dền lại chứa rất nhiều vitamin A, B1, B6 và các khoáng chất thiết yếu như canxi, sắt… giúp cung cấp năng lượng, ngăn ngừa thiếu máu và hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng, đặc biệt là đối những phụ nữ sau khi sinh.

Rau dền là loại rau dễ trồng, dễ chăm sóc và có tính mát - Ảnh minh họa: Internet

Rau mồng tơi

Rau mồng tơi do có tính nhớt nên nhiều mẹ sau sinh có thể không thích ăn. Tuy nhiên, phụ nữ sau khi sinh được khuyên là nên ăn rau mồng tơi vì đây lại là một loại rau giúp lợi sữa, da hồng hào và tốt cho xương khớp. Các thành phần vitamin A, B3, sắt, hoạt chất saponin… có trong rau mồng tơi rất tốt cho việc phục hồi sức khỏe của sản phụ sau sinh.

Rau ngải cứu

Ngải cứu là loại rau có mùi thơm nồng, hơi đắng và có tính nóng. Nhiều mẹ không biết phụ nữ sau sinh có nên ăn rau ngải cứu không? Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì phụ nữ sau khi sinh ăn rau ngải cứu sẽ rất tốt cho sức khỏe. Tinh dầu trong rau ngải cứu có tác dụng đào thải một lượng lớn chất béo có trong cơ thể, do đó mẹ sau sinh ăn lá ngải cứu sẽ giúp cải thiện vóc dáng rất tốt. Tuy nhiên, mẹ chỉ nên ăn rau ngải cứu 3 lần/tuần. Ngoài ra, các mẹ cũng cần bổ sung thêm các loại thực phẩm bổ dưỡng khác như rau củ quả, trái cây... để nhanh chóng phục hồi sức khỏe và có sữa cho con bú.

Phụ nữ sau sinh ăn rau ngải cứu rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, việc bổ sung các loại rau xanh có lợi vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày là điều vô cùng cần thiết đối với sản phụ sau sinh. Bên trên là những chia sẻ về các loại rau mà mẹ sau sinh nên ăn, hy vọng sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc phụ nữ sau sinh nên ăn rau gì để nhanh chóng phục hồi sức khỏe và có được nguồn sữa đầy đủ chất cho bé bú.