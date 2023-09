Khi mang thai không nên ăn gì để tốt cho mẹ và bé?

Rau ngót là loại rau thường có mặt trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, trong thành phần rau ngót chứa chất papaverin có thể gây mềm tử cung và kích thích tử cung co bóp. Vì vậy, mẹ bầu không nên ăn rau ngót trong giai đoạn thai kỳ, đặc biệt trong 3 tháng đầu mang thai. Nếu sử dụng loại rau này có thể dẫn đến sảy thai hoặc động thai. Đây là thực phẩm phụ nữ mang thai không nên để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Rau ngót có thể gây động thai hoặc sảy thai – Ảnh minh họa: Internet

Măng tươi

Trong măng có chứa hàm lượng cyanide cao. Khi sử dụng măng, dưới tác động của enzym tiêu hóa, cyanide sẽ biến thành axit cyanhydric, một chất độc cho cơ thể. Đây là nguyên nhân gây nên tình trạng thiếu oxy tế bào và toan chuyển hóa nặng. Vì vậy, mẹ bầu cần hạn chế hoặc không sử dụng măng tươi trong giai đoạn thai kỳ.

Mướp đắng

Trong thành phần mướp đắng có chứa nhiều chất Quinin, Monodicine và Vicine làm co bóp tử cung, dẫn đến động thai hoặc sảy thai. Do đó, mẹ bầu trong 3 tháng đầu không nên sử dụng mướp đắng để đảm bảo an toàn cho thai nhi.

Không sử dụng mướp đắng trong 3 tháng đầu thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Giá đỗ

Trong các loại giá đỗ hoặc rau mầm có chứa nhiều các vi khuẩn rất khó rửa sạch. Vì vậy, mẹ bầu không nên ăn các loại rau này dưới hình thức như ăn sống hoặc ăn tái.

Rau răm

Rau răm có thể gây kích thích tiêu hóa, co bóp cơ trơn. Sử dụng nhiều rau răm có thể gây sảy thai.

Các loại đồ muối

Trong thành phần các loại dưa muối, cà muối,… có chứa hàm lượng nitric. Đặc biệt là khi các loại đồ muối này chưa đủ độ chua, hàm lượng nitric rất cao, ăn vào sẽ rất có hại cho cơ thể.

Ớt, gừng

Đây đều là những thực phẩm có tính nóng dễ gây ra hiện tượng táo bón. Ngoài ra, trong thành phần của gừng chứa chất gingerol gây mỏng mạch máu và có thể dẫn đến hiện tượng máu đóng cục. Vì vậy, bà bầu nên hạn chế sử dụng các loại thực phẩm này.

Đu đủ

Ăn đu đủ gây kích thích các cơ trơn hoạt động. Trong giai đoạn đầu mang thai, tử cung là một khối cơ trơn rất mỏng manh. Vì vậy khi sử dụng đu đủ sẽ gây mất an toàn cho thai nhi, dễ dẫn đến sảy thai. Nếu như bạn đang thắc mắc 3 tháng đầu không nên ăn quả gì thì đu đủ chính là câu trả lời cho bạn.

Đu đủ kích thích tử cung co bóp dẫn đến sảy thai, động thai – Ảnh minh họa: Internet

Dứa

Bà bầu không nên ăn quả gì? Ngoài đu đủ thì dứa là một loại quả các mẹ bầu cần tránh xa, vì trong dứa chứa thành phần Bromelain có khả năng làm mềm tử cung, kích thích tử cung co bóp dẫn đến nguy cơ bị sảy thai, động thai là rất lớn.

Cá chứa hàm lượng thủy ngân cao

Bà bầu không nên ăn gì trong 3 tháng đầu để giúp thai nhi phòng tránh dị tật bẩm sinh? Đáp án là các loại cá có chứa hàm lượng thủy ngân cao như: cá ngừ, cá thu, cá kiếm,…vì thủy ngân sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển và hệ thần kinh của thai nhi.

Ngoài ra, một số chị em thường băn khoăn trong quá trình thụ thai không nên ăn gì để dễ đậu thai. Các mẹ bầu cần tránh sử dụng các loại thực phẩm như: cà rốt, nội tạng động vật, các loại thịt đỏ giàu chất béo và các chất kích thích và cà phê.

Cà rốt có thể làm giảm khả năng thụ thai - Ảnh minh họa: Internet

Các thực phẩm nên sử dụng cho bà bầu

Ở trên, bạn đọc đã tìm hiểu được khi mang thai không nên ăn gì. Trong phần dưới đây là một số loại thực phẩm nên sử dụng trong giai đoạn mang thai:

Thịt lợn, gà, bò: Các loại thịt này khi được nấu chín khi ăn sẽ cung cấp nhiều chất sắt tạo ra các tế bào máu đỏ và giúp cơ thể mẹ có đủ oxy cung cấp cho thai nhi.

Súp lơ: Trong thành phần súp lơ chứa nhiều chất sắt rất cần thiết cho phụ nữ trong 3 tháng đầu mang thai, hình thành các tế bào máu đỏ cho bé.

Cá hồi: Rất giàu canxi và vitamin D có lợi cho sự phát triển của thai nhi.

Khoai lang: Giàu Beta – Caroten có thể chuyển đổi thành vitamin A kích thích sự phát triển cho thai nhi.

Bơ: Thành phần của bơ chứa nhiều axit béo không bão hòa đơn, chất xơ, kali làm giảm chứng chuột rút ở phụ nữ khi mang thai, cải thiện sức khỏe thai nhi.

Cam, quýt: Trong thành phần của cam, quýt giàu axit folic ngăn ngừa dị tật bẩm sinh ở thai nhi.

Các thực phẩm bà bầu nên sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung giải đáp thắc mắc khi mang thai không nên ăn gì và các thực phẩm nên sử dụng trong giai đoạn mang thai. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích để chị em phụ nữ biết cách phòng tránh và có một chế độ thai kỳ khỏe mạnh, an toàn.