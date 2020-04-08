Phụ nữ có bầu kiêng ăn gì để đảm bảo sức khỏe mẹ và thai nhi?

Xây dựng chế độ ăn uống dinh dưỡng và hợp lý là điều vô cùng quan trọng và cần thiết đối với mẹ bầu trong giai đoạn thai kỳ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi. Nhiều mẹ bầu thắc mắc có bầu kiêng ăn gì ? hay mang thai cần kiêng kị những gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây để giúp các mẹ biết được nên ăn gì và kiêng gì để tốt cho cả mẹ và thai nhi.

Một chế độ ăn uống dinh dưỡng lành mạnh không chỉ quan tâm đến những thực phẩm nên ăn mà còn phải quan tâm đến việc tránh các loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Điều đầu tiên mẹ bầu cần quan tâm đó là bắt đầu một chế độ ăn uống lành mạnh ngay từ đầu chu kỳ kinh nguyệt mà bạn dự tính sẽ thụ thai. Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho giai đoạn đầu tiên của thai kỳ.

Mẹ bầu nên bắt đầu một chế độ uống lành mạnh ngay từ đầu chu kỳ kinh nguyệt mà bạn dự tính sẽ thụ thai - Ảnh minh họa: Internet

Ở giai đoạn này, khi dạ con bị co bóp quá mức sẽ có thể dẫn tới nguy cơ sảy thai tự nhiên gây nguy hiểm đến thai nhi, vì vậy mẹ cần tránh ăn các loại thức ăn sau khi mới mang thai:

Mẹ bầu không nên ăn các thực phẩm tái sống như gỏi, nem chua hoặc thức ăn để lạnh, phô mai chưa tiệt trùng hoặc pate đông lạnh vì chúng có thể chứa vi khuẩn gây bệnh cho mẹ và ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của thai nhi.

Hạn chế dùng các loại cá có chứa nhiều thủy ngân như: Cá ngừ xanh, lươn vàng, cá kiếm, cá thu, trứng cá tầm muối...vì thủy ngân có thể gây ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh của thai nhi.

Bà bầu kiêng ăn rau gì?

Trong giai đoạn thai kỳ, mẹ có cần chế độ dinh dưỡng bổ sung đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu để đảm bảo sự phát triển toàn diện của thai nhi. Trong đó, mẹ cần bổ sung các loại thực phẩm có chứa nhiều chất xơ như là rau xanh. Tuy nhiên, không phải loại rau củ nào cũng tốt cho sức khỏe của mẹ bầu. Dưới đây là một số loại rau mà mẹ bầu nên kiêng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và thai nhi.

Rau chùm ngây : Rau chùm ngây có chứa alpha-sitosterol, đây là một trong những loại hormone có cấu trúc giống estrogen có tác dụng làm co cơ trơn tử cung, ngừa thai và làm sảy thai.

Rau ngót : Trong rau ngót có chứa chất papaverin, đây là chất có tác dụng giãn cơ trơn của mạch máu, giảm đau và hạ huyết áp. Nếu mẹ bầu sử dụng một lượng lớn rau ngót tươi hơn 30mg thì có thể khiến tử cung bị co thắt và dễ dẫn đến sảy thai.

Mẹ bầu ăn rau ngót sẽ khiến tử cung bị co thắt và dễ dẫn đến sảy thai - Ảnh minh họa: Internet

Rau răm : Rau răm được biết đến khi ăn sống sẽ giúp ấm bụng, tiêu thực và tán hàn. Tuy nhiên, nếu mẹ bầu sử dụng nhiều rau răm trong 3 tháng đầu thai kỳ sẽ khiến cơ thể mẹ dễ bị mất máu. Đặc biệt, trong rau răm còn có chứa chất kích thích tử cung co bóp nhiều dẫn đến sảy thai

Rau sam : Rau sam được biết đến là có thể gây kích thích mạnh đến tử cung và làm tăng tần suất co bóp tử cung, điều này rất dễ dẫn đến tình trạng sảy thai và nguy hiểm đến sức khỏe của mẹ bầu.

Bà bầu không nên ăn quả gì?

Các loại trái cây được biết đến là có chứa các vitamin và dưỡng chất cần thiết cho cơ thể trong giai đoạn thai kỳ. Tuy nhiên, trong số đó có số loại trái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ bầu, đặc biệt là thai nhi. Dưới đây là danh sách các loại trái cây mẹ bầu không nên ăn trong thời gian mang thai:

Dứa

Dứa là một trong những loại trái cây được xếp hạng cao trong danh sách trái cây mà mẹ bầu không nên ăn trong ba tháng đầu thai kỳ. Ăn nhiều dứa có thể khiến tử cung co bóp mạnh và dẫn đến sảy thai. Trong dứa có chứa bromelain, một loại enzyme có thể làm mềm cổ tử cung và gây nên tình trạng chuyển dạ sớm. Đây là lý do tại sao mà các bà bầu cần phải tránh ăn dứa khi đang mang thai.

Dứa là một trong những loại trái cây được xếp hạng cao trong danh sách trái cây mà mẹ bầu không nên ăn - Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ

Đu đủ được biết đến là loại quả cung cấp nhiều chất dinh dưỡng đa lượng và vitamin cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, đu đủ lại là một trong những loại trái cây không nên dùng cho phụ nữ đang mang thai. Đu đủ có thể khiến nhiệt độ cơ thể của mẹ bầu tăng cao gây ảnh hưởng đến quá trình mang thai.

Đu đủ có thể khiến nhiệt độ cơ thể của mẹ bầu tăng cao gây ảnh hưởng đến quá trình mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, đu đủ còn có rất nhiều mủ có thể kích thích co bóp tử cung mạnh, chảy máu và thậm chí dẫn đến sảy thai. Do đó, bạn nên tránh ăn đu đủ trong suốt thời gian mang thai để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và thai nhi.

Chuối

Nhiều người cảm thấy ngạc nhiên khi thấy chuối nằm trong danh sách các loại trái cây cần tránh trong giai đoạn mang thai. Mặc dù mẹ bầu ăn chuối khi mang thai được coi là an toàn, nhưng cũng nên tránh ăn chuối trong một số trường hợp nhất định.

Trong chuối có chứa chất chitinase là một chất gây dị ứng và có thể làm tăng nhiệt cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai bị dị ứng hoặc mắc bệnh tiểu đường được khuyên là không nên ăn chuối. Trong chuối có chứa chất chitinase là một chất gây dị ứng và có thể làm tăng nhiệt cơ thể. Vì vậy, phụ nữ bị dị ứng với chất chitinase nên tránh ăn chuối.

Như vậy, việc xây dựng một chế độ ăn uống dinh dưỡng và hợp lý khi mang thai sẽ giúp đảm bảo sức khỏe cho mẹ bầu và thai nhi một cách tốt nhất. Qua những thông tin chia sẻ trong bài viết trên, hy vọng sẽ giúp các mẹ biết được phụ nữ có bầu kiêng ăn gì để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe và đảm bảo thai nhi phát triển một cách toàn diện.