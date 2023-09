Bà bầu kiêng ăn rau gì để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho con

Rau xanh là nguồn thực phẩm không thể thiếu để bổ sung vitamin, chất xơ cho mẹ và bé. Tuy nhiên, mẹ cần tìm hiểu và chọn lọc những loại rau nên ăn và tránh những loại rau dưới đây để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và sự an toàn cho thai nhi.

Bà bầu kiêng ăn rau gì để đảm bảo sức khỏe cho cơ thể và sự an toàn cho thai nhi? Khi mang thai, ngoài những loại rau bổ dưỡng, cung cấp đủ vitamin, chất xơ cho mẹ và bé, bà bầu còn cần lưu ý một số loại rau không tốt, có thể gây hại cho thai nhi. Mẹ bầu tham khảo những loại rau củ bà bầu không nên ăn và những loại trái cây cần tránh trong bài viết sau.

Ngải cứu gây co bóp tử cung mạnh, bà bầu không nên ăn - Ảnh minh họa: Internet.

Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu gần đây, ngải cứu là loại rau bà bầu nên hạn chế ăn. Bởi ngải cứu ăn vào khiến cơ thể bà bầu có nguy cơ bị co bóp tử cung mạnh và ra máu, dẫn đến sảy thai hoặc dễ sinh non.

Rau răm

Bà bầu kiêng ăn rau gì để đảm bảo an toàn cho bé? Câu trả lời chắc chắn có rau răm. Tuy là loại rau thơm rất được ưa chuộng và tăng mùi vị cho nhiều món ăn. Nhưng rau răm là một trong các loại rau thơm bà bầu không nên ăn.

Mẹ bầu ăn rau răm không tốt cho thai nhi - Ảnh minh họa: Internet.

Rau răm chứa thành phần khiến tình trạng co bóp tử cung mạnh hơn dễ dẫn tới sảy thai. Vì vậy, mẹ bầu nên hạn chế tối đa, nếu ăn thì chỉ nên ăn vài cọng rau răm để món ăn có mùi thơm.

Rau sam

Rau sam vừa là loại thảo dược, vừa là món rau chế biến được nhiều món ăn hấp dẫn. Tuy nhiên, rau sam thuộc nhóm những loại rau củ quả bà bầu không nên ăn. Vì rau sam gây kích thích tử cung khá mạnh, làm tăng số lần co bóp và mức độ co bóp của tử cung. Hậu quả dẫn đến là mẹ bầu có thể bị sảy thai, rất nguy hiểm.

Rau sam có thể gây kích thích tử cung rất mạnh nên mẹ bầu cần tránh - Ảnh minh họa: Internet.

Rau ngót

Bà bầu kiêng ăn rau gì để đảm bảo an toàn trong giai đoạn đầu? Trong tam cá nguyệt đầu của thai kỳ, mẹ nên hạn chế ăn rau ngót để đảm bảo sự an toàn cho bào thai.

Rau ngót có chứa papaverin nên nếu sử dụng nhiều dễ gây sảy thai - Ảnh minh họa: Internet.

Rau ngót là loại rau có thể gây hiện tượng co thắt tử cung, tiêu chảy do trong loại rau này có chứa papaverin nên nếu sử dụng nhiều (khoảng trên 30g) thì có nguy cơ gây sảy thai cao. Đặc biệt, mẹ bầu nào đã từng có tiền sử bị sảy thai hoặc sinh non thì nên tuyệt đối tránh ăn rau ngót.

Cải bó xôi

Cải bó xôi hay còn gọi là rau bina là loại rau có thể gây thiếu máu cho thai phụ. Nguyên nhân là trong cải bó xôi có chứa axit oxalic có khả năng ngăn chặn quá trình hấp thụ sắt cho cơ thể, dẫn tới cơ thể bị thiếu máu.

Cải bó xôi có thể gây thiếu máu nên mẹ bầu cần hạn chế ăn - Ảnh minh họa: Internet.

Vì vậy, nếu mẹ bầu muốn bổ sung cải bó xôi vào thực đơn thì nên kèm theo các món ăn có khả năng kích thích quá trình hấp thụ sắt như thịt, cá, các loại trái cây dồi dào vitamin A. Mẹ bầu cũng không nên ăn nhiều loại rau này.

Những loại quả bà bầu không nên ăn

Ngoài việc tìm hiểu bà bầu kiêng ăn rau gì thì mẹ bầu cũng cần biết những loại trái cây nào nên tránh.

Quả nhãn

Nhãn là loại quả nhiệt đới được nhiều người yêu thích bởi mùi vị thơm ngon. Tuy nhiên, đây là loại quả mẹ bầu không nên ăn bởi nhãn có tính nóng cao.

Mẹ không nên ăn nhiều nhãn vì gây nóng trong - Ảnh minh họa: Internet.

Nếu mẹ bầu ăn nhiều nhãn sẽ dễ bị nóng trong, động huyết và ra huyết, đau phần bụng dưới và thậm chí là gây hại cho thai nhi. Vì vậy, mẹ bầu cần hết sức lưu ý nếu có ý định ăn nhãn.

Dứa

Dứa là loại quả mà từ xưa tới nay vẫn ở trong danh sách trái cây nên tránh đối với mẹ bầu. Đặc biệt là ở giai đoạn 3 tháng đầu, dứa dễ gây co thắt tử cung gây tiêu chảy, sảy thai hoặc dị ứng cho mẹ bầu.

3 tháng đầu mẹ nên tránh ăn dứa - Ảnh minh họa: Internet.

Lý do là vì dứa có chứa bromelain có thể làm mềm tử cung, gây hại cho thai nhi. Nếu muốn ăn dứa, mẹ bầu nên để qua giai đoạn tam cá nguyệt đầu tiên thì có thể ăn với lượng vừa đủ, không nên ăn nhiều.

Đu đủ xanh

Nếu đu đủ chín chứa rất nhiều vitamin có lợi thì ngược lại, đu đủ xanh chứa khá nhiều thành phần gây hại cho mẹ bầu. Đu đủ xanh nhiều nhựa, có chứa nhiều enzymes và mủ gây nên sự co thắt mạnh dạ con và hậu quả có thể dẫn tới là mẹ bầu bị sảy thai.

Mẹ bầu cần tránh ăn đu đủ xanh trong giai đoạn đầu mang thai - Ảnh minh họa: Internet.

Đồng thời, trong đu đủ xanh có chứa prostaglandin và oxytocin là những chất hỗ trợ để khởi động khi mẹ sinh con. Vì vậy, nếu mẹ chưa đến ngày sinh, ăn nhiều đu đủ xanh có thể dẫn tới sinh non.

Trên đây là những loại thực phẩm giúp mẹ bầu trả lời được câu hỏi bà bầu kiêng ăn rau gì để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho bé. Trước khi lên thực đơn và đưa các loại thực phẩm vào bữa ăn, tốt nhất mẹ bầu nên tìm hiểu kỹ hoặc hỏi ý kiến bác sĩ để có chế độ dinh dưỡng tốt nhất.