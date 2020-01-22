Bé bị ho mẹ nên kiêng ăn gì và nên ăn gì để tốt cho sức khỏe của bé?

Một số nhóm thực phẩm rất tốt giúp lợi sữa và nâng cao sức đề kháng cho trẻ khi bé bị ho mẹ nên biết như sau:

Ở trẻ sơ sinh, bé hấp thụ nguồn dinh dưỡng chủ yếu qua sữa mẹ nên chế độ dinh dưỡng của mẹ có ảnh hưởng trực tiếp tới bé. Hay nói cách khác là ở giai đoạn này, mẹ ăn gì thì bé ăn thứ đó nên mẹ cần cẩn trọng trong thực phẩm nạp vào cơ thể. Vậy khi bé bị ho mẹ nên kiêng ăn gì và ăn gì để sức khỏe của bé tốt hơn?

Móng giò từ trước đến nay vẫn là món tẩm bổ vô cùng tốt cho mẹ sau khi sinh em bé. Không chỉ giúp cơ thể mẹ phục hồi nhanh chóng, móng giò còn giúp lợi sữa cho bé. Đây là nguồn dinh dưỡng dồi dào giúp bé được hấp thụ đủ chất từ nguồn sữa mẹ.

Mẹ nên ăn móng giò để lợi sữa và giúp bé nhanh khỏe - Ảnh minh họa: Internet.

Thịt gà

Trẻ bị ho có nên kiêng thịt gà? Nhiều người quan niệm rằng thịt gà gây ngứa, sẽ khiến tình trạng ho và viêm họng nặng hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây là quan điểm không có căn cứ. Thịt gà không phải thực phẩm gây ho kể cả đối với trẻ sơ sinh vì vậy không cần thiết phải kiêng khem.

Thịt gà là nguồn thực phẩm rất tốt, mẹ nên ăn để bổ sung dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet.

Ngược lại, thịt là còn chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng thiết yếu như: protein, canxi, kẽm tốt cho cả cơ thể mẹ và bé. Đây là nguồn dinh dưỡng giúp sữa mẹ cung cấp đủ chất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ, giúp trẻ có sức đề kháng tốt hơn.

Thịt bò

Ngoài thịt gà thì thịt bò cũng cung cấp lượng vitamin B12 khá dồi dào giúp cả mẹ và bé đều bổ máu. Từ đó, khả năng miễn dịch, sức đề kháng của bé cũng sẽ tăng lên, có khả năng chống lại các triệu chứng cảm thông thường, điển hình như tình trạng bé bị ho sẽ dần thuyên giảm.

Mẹ nên ăn thịt bò để nâng cao sức đề kháng cho bé - Ảnh minh họa: Internet.

Đu đủ

Khác với giai đoạn mang thai mẹ cần hạn chế ăn đu đủ, sau khi sinh em bé, đu đủ là nguồn trái cây giúp lợi sữa rất tốt mà mẹ không nên bỏ qua. Ngoài ra, đu đủ còn cung cấp lượng vitamin nhóm A, C, B, D, E giúp bé giảm ho hiệu quả.

Trứng

Bị ho có phải kiêng trứng không? Cũng theo một số quan điểm từ xưa, nhiều mẹ cho rằng trứng tanh và dễ gây lạnh đường hô hấp khiến bé lâu khỏi ho. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh điều này.

Hơn nữa, trứng còn là nguồn cung cấp các thành phần dinh dưỡng phong phú cho cả mẹ và bé như: canxi, photpho, protein, chất khoáng, sắt, và nhiều loại vitamin,... Đây là thực phẩm mẹ nên ăn, nếu mẹ bỏ qua tức là đã vô tình làm mất đi một nguồn dinh dưỡng có lợi cho bé.

Trứng là thực phẩm mẹ nên ăn để bổ sung dinh dưỡng cho bé - Ảnh minh họa: Internet.

Chuối xiêm

Chuối xiêm hay còn được gọi là chuối sứ, đây là loại hoa quả giúp bé tăng cân nhanh và đều. Chuối sứ chứa lượng lớn các khoáng chất như sắt, magie, kẽm, canxi. Đây còn là loại hoa quả giúp lợi sữa, tăng lượng sữa rất tốt, mẹ nên đưa chuối sứ vào thực đơn để giúp bé khỏe mạnh và nhanh khỏi bệnh hơn.

Bé bị ho mẹ nên kiêng ăn gì?

Ngoài những thực phẩm có lợi và giúp bé nâng cao sức đề kháng, mẹ cần kiêng một số thực phẩm sau để bé nhanh khỏi ho và khỏe mạnh hơn.

Thực phẩm tanh, có tính hàn như tôm, cua, cá

Trẻ bị ho có nên kiêng ăn tôm? Không phải tất cả các thực phẩm tanh đều không tốt cho người bị ho. Tuy nhiên, nhiều trường hợp cho thấy khi mẹ ăn tôm, cua, cá thì bé ho nhiều hơn. Vì vậy, trong giai đoạn này, mẹ nên hạn chế ăn và có thể thay thế bằng một số loại thịt lành tính đã nêu ở trên nhằm cung cấp đủ dinh dưỡng cho bé.

Mẹ nên kiêng ăn thực phẩm tanh để tránh bé bị ho nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet.

Thực phẩm chiên, rán, đồ ăn nhanh

Các thực phẩm này chứa nhiều chất béo bão hòa nên gây nóng cho cơ thể, khó tiêu hóa. Vì vậy, mẹ nên tránh ăn các đồ ăn nhanh hoặc thực phẩm chiên rán nhiều lần để tránh khiến cho bé ho nặng hơn và còn kèm theo tình trạng khó tiêu.

Cam, quýt

Nhiều người không tìm hiểu kỹ và cho rằng cam, quýt chứa nhiều vitamin C giúp tăng sức đề kháng cho bé. Quan điểm này hoàn toàn đúng nhưng chỉ khi bé khỏe mạnh. Nhiều chứng minh cho thấy rằng trong cam, quýt có chứa cellulite không nên dùng khi bé đang bị ho và mệt. Cellulite có nguy cơ khiến cho bé mệt mỏi hơn và luôn ở tình trạng khó chịu, hay khóc và bỏ bú sữa mẹ.

Mẹ không nên ăn cam, quýt khi bé bị ho - Ảnh minh họa: Internet.

Trên đây là một số thông tin giải đáp thắc mắc: Bé bị ho mẹ nên kiêng ăn gì và nên ăn gì để tốt cho sức khỏe của bé? Mẹ nên hạn chế các thực phẩm tanh, lạnh và có tính độc, cam, quýt và đồ ăn nhiều chất béo bão hòa. Ngoài ra, mẹ nên ăn thịt bò, thịt gà, móng giò, trứng, chuối xiêm,... để cung cấp đủ dinh dưỡng cho bé.