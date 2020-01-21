Bà bầu bị ho nên kiêng ăn gì và nên lưu ý những điều gì?

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc mẹ bị ho nhiều trong thai kỳ. Nó có thể là do các bệnh lý về đường hô hấp, cũng có thể là do kích thích về đường yết hầu. Tuy nhiên dù vì bất cứ lý do nào đi chăng nữa thì nó cũng ảnh hưởng đến em bé và sức khỏe của mẹ.

Trong thời gian mang thai, sức đề kháng trong cơ thể mẹ khá yếu, chính vì thế các vi khuẩn và virus rất dễ dàng tấn công và xâm nhập. Ho là một hiện tượng khá phổ biến gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé. Vậy trong giai đoạn này bà bầu bị ho nên kiêng ăn gì và nên ăn gì để các triệu chứng ho cảm nhanh chóng giảm xuống?

Trong thời gian thai nghén, mẹ bầu cần phải giảm hết tất cả các lượng thuốc nạp vào cơ thể tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi. Vì vậy, điều phải làm duy nhất đó chính là điều chỉnh chế độ ăn uống và kiêng hoàn toàn những thực phẩm dưới đây.

Mẹ bầu nào có thành tử cung mỏng hoặc sức khỏe yếu, ho nhiều và liên tục dễ dẫn đến kích thích, co thắt tử cung, nhẹ thì có thể là động thai, dọa sinh non sớm; nặng thì có thể khiến sảy thai trong thời gian từ 1 đến 2 tháng đầu.

Ho nhiều với tần suất dày đặc dễ gây nên tình trạng co thắt vùng ngực, điều này khiến cho mẹ bầu cảm thấy chán ăn mệt mỏi, đặc biệt những cơn ho thường xuất hiện dày đặc vào ban đêm khiến mẹ rất khó ngủ. Điều này không những ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe của mẹ mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Nếu trong gia đình có người thường xuyên hút thuốc lá thì mẹ phải tránh ngay hoặc yêu cầu người đó dừng sử dụng ngay lập tức. Không chỉ khi bị ho mới tránh mà trong suốt cả thai kỳ mẹ nên tránh không tiếp xúc với khói thuốc, tránh ảnh hưởng đến hệ hô hấp của mẹ và sự phát triển của con yêu.

Thực phẩm tanh như tôm cua

Bà bầu bị ho nên kiêng gì? Tôm cua mặc dù là những món ăn rất tốt cho sự phát triển toàn diện của em bé, và bổ sung hàm lượng cao các chất dinh dưỡng cho cơ thể mẹ. Nhưng nếu bị ho lâu, ho dài ngày thì mẹ nên tránh tuyệt đối không ăn những loại thực phẩm này. Theo nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, hệ hô hấp dễ kích thích bởi mùi tanh của hải sản. Chính vì thế mẹ nên chú ý kiêng tuyệt đối để đảm bảo cho sức khỏe của con yêu.

Tránh các thực phẩm tanh như tôm cua - Ảnh minh họa: Internet

Da gà

Da gà chính là một trong những nguyên nhân đến nguyên nhân ho dai dẳng và ho mạnh hơn, đặc biệt những cơn ho sẽ xuất hiện với tần suất dày đặc vào ban đêm nếu mẹ lỡ ăn phải da gà.

Dừa và mía

Những tháng cuối thai kỳ, các mẹ thường uống rất nhiều nước mía và nước dừa để không bị khô ối, đồng thời để khi sinh con ra cho sạch. Tuy hai loại nước này tốt là thế nhưng khi bị ho mẹ bầu nên dừng một thời gian. Dừa và mía có tính hàn, sử dụng càng nhiều càng ho mạnh, điều này thật sự không tốt cho sức khỏe của thai nhi.

Hạn chế uống nước dừa và nước mía - Ảnh minh họa: Internet

Những lập luận trên có lẽ đã đủ để lý giải cho các mẹ hiểu rõ vấn đề có thai bị ho nên kiêng ăn gì.

Những lưu ý khi bị ho trong thời kỳ thai nghén

Ngoài những loại thực phẩm cần tránh, mẹ nên ghi nhớ một số lưu ý dưới đây để vừa đảm bảo sức khỏe của cả hai mẹ con, lại vừa nhanh chóng khỏi bệnh:

Đầu tiên phải bổ sung trong chế độ ăn uống các thực phẩm giàu vitamin C và có tình chất làm ấm, nâng cao sức đề kháng.

Ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, khoa học

Thường xuyên súc miệng bằng nước muối sinh lý để các loại vi khuẩn không có cơ hội tấn công.

Không sử dụng thuốc tùy ý khi chưa có sự chỉ định của bác sĩ

Mặc ấm và tránh đi ra những nơi có gió mạnh.

Ghi nhớ một số lưu ý khi bị ho trong thai kỳ - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây chính là đáp án cho câu hỏi bà bầu bị ho nên kiêng ăn gì. Mẹ hãy để ý chăm sóc cơ thể mình nhiều hơn bởi phía trong mẹ còn là một hài nhi bé bỏng nữa.