Bà bầu bị ho nên kiêng ăn gì và nên lưu ý những điều gì?

Trong thời gian mang thai, sức đề kháng trong cơ thể mẹ khá yếu, chính vì thế các vi khuẩn và virus rất dễ dàng tấn công và xâm nhập. Ho là một hiện tượng khá phổ biến gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé. Vậy trong giai đoạn này bà bầu bị ho nên kiêng ăn gì và nên ăn gì để các triệu chứng ho cảm nhanh chóng giảm xuống?

Bà bầu bị ho có nguy hiểm không?

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc mẹ bị ho nhiều trong thai kỳ. Nó có thể là do các bệnh lý về đường hô hấp, cũng có thể là do kích thích về đường yết hầu. Tuy nhiên dù vì bất cứ lý do nào đi chăng nữa thì nó cũng ảnh hưởng đến em bé và sức khỏe của mẹ.