Sau sinh kiêng ăn gì thì tốt?

Nuôi dạy con 02/03/2020 13:02

Sau khi sinh xong, chế độ dinh dưỡng quyết định đến khả năng phục hồi sức khỏe của người mẹ và chất lượng sữa mẹ. Vậy sau sinh kiêng ăn gì thì tốt cho bà đẻ?

Sau sinh nên ăn gì và kiêng gì là câu hỏi mà nhiều chị em mới lần đầu làm mẹ không khỏi băn khoăn. Sau khi sinh, dù là sinh mổ hay sinh thường, các mẹ cũng cần có chế độ dinh dưỡng khoa học để nhanh chóng phục hồi thể trạng và tăng lượng sữa cũng như chất lượng sữa cho con bú. Việc sau sinh kiêng ăn gì và nên ăn gì cũng quyết định đến sự phát triển của trẻ trong giai đoạn đầu đời. Cùng tìm hiểu về vấn đề này trong bài viết dưới đây!

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Sau khi sinh, bà đẻ nên kiêng ăn gì? - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ cho con bú không nên ăn gì để tốt cho con?

Phụ nữ sau sinh nên kiêng ăn gì để tốt cho con cũng là một câu hỏi khiến nhiều bà mẹ quan tâm, bởi không chỉ có mẹ bị ảnh hưởng bởi các thức ăn mà em bé cũng bị ảnh hưởng nhiều do nguồn sữa mẹ là dinh dưỡng chính cho trẻ sơ sinh.

Tỏi

Tỏi là một loại gia vị được nhiều người ưa thích nhờ mùi vị hăng nồng cùng tác dụng tuyệt vời của tỏi. Tuy nhiên, tỏi lại khiến bé không mấy dễ chịu. Nếu ăn nhiều sẽ khiến trẻ lười bú.

Cà phê

Một số người nghiện cafe vì nó giúp bạn tỉnh táo hơn, có nhiều năng lượng hơn nhưng lại không hề hay biết rằng nó sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé, khiến bé mất ngủ, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trẻ.

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Cà phê có thể khiến giấc ngủ của trẻ bị ảnh hưởng - Ảnh minh họa: Internet

Rượu bia

Những loại đồ uống có chứa nhiều cồn như rượu bia có thể khiến bé mệt mỏi, mất tỉnh táo và tăng cân nhiều. Hơn nữa, rượu bia cũng sẽ khiến mẹ có nguy cơ giảm lượng sữa tiết ra.

Đậu phộng

Đậu phộng là một loại thực phẩm có thể khiến bé bị dị ứng khi bú sữa mẹ nghiêm trọng như khó thở, nổi mề đay, tiêu chảy,... Do đó, các mẹ hãy cẩn thận khi ăn những món có chứa động phộng khi đang cho con bú để tránh trường hợp bé bị dị ứng bởi đậu phộng.

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Đậu phộng có thể khiến trẻ bị dị ứng - Ảnh minh họa: Internet

Đồ ăn cay

Đồ ăn quá cay sẽ khiến vết mổ lâu lành hơn, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của người mẹ và tác động không tốt đến đường ruột và máu của em bé. Do đó, hãy giảm bớt tối đa đồ ăn cay trong thực đơn hàng ngày của mẹ đang cho con bú.

Dầu mỡ

Khi mới sinh xong, các mẹ hãy tránh xa thức ăn nhiều dầu mỡ bởi chúng sẽ khiến vóc dáng mẹ hơi mũm mĩm đồng thời chất lượng sữa không được đảm bảo. Hãy ưu tiên ăn món luộc, tránh xa các món chiên xào, rán để giảm lượng dầu mỡ đi vào cơ thể.

Bông cải xanh

Bông cải xanh hay súp lơ sẽ khiến bé bị đầy hơi, trướng bụng hoặc dị ứng ngứa ngáy. Tuy nhiên, không phải bé nào cũng gặp tình trạng này khi bú sữa mẹ ăn bông cải xanh. Tốt nhất, mẹ hãy theo dõi triệu chứng của bé, xem bông cải xanh có phải là thủ phạm không. Nếu đúng, thì hãy ngừng ăn bông cải xanh hoàn toàn. Còn không thì vẫn nên tiếp tục ăn bông cải xanh với lượng vừa phải vì chúng rất tốt cho cơ thể.

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Bông cải xanh có thể khiến trẻ bị đầy hơi, trướng bụng - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm quá nhiều gia vị

Các loại thực phẩm có quá nhiều gia vị như quá ngọt, quá mặn, quá cay khiến sữa mẹ bị ảnh hưởng, vị sữa khiến bé khó chịu và quấy khóc. Tốt nhất, các mẹ hãy xin lời khuyên của bác sĩ về các loại gia vị phù hợp cho trẻ.

Một số loại cá biển chứa thủy ngân có thể nhiễm vào sữa mẹ và ảnh hưởng đến trẻ. Theo khuyến cáo từ FDA, các mẹ đang cho con bú chỉ nên ăn 2 khẩu phần có cá và hải sản có vỏ ít thủy ngân.

Các sản phẩm từ bơ sữa

Có nhiều trẻ không hấp thụ được sữa bò. Khi mẹ ăn nhiều thực phẩm từ bơ sữa như phô mai, sữa chua,... sẽ sinh ra các tác nhân khiến trẻ bị dị ứng. Bé có thể bị đau bụng, ói, khó ngủ hoặc nổi chàm, thậm chí còn bị lở loét,... Bạn có thể dừng ăn các sản phẩm từ bơ sữa trong khoảng 2-3 tuần để theo dõi xem trẻ có hết dị ứng hay không. 

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Các sản phẩm từ bơ sữa có thể khiến trẻ bị dị ứng - Ảnh minh họa: Internet

Bà đẻ kiêng gì để nhanh phục hồi sau sinh?

Bạn không nên chăm chăm tìm kiếm những loại thức ăn tốt cho bà đẻ mà quên rằng có nhiều thực phẩm không nên ăn trong giai đoạn sau khi sinh xong. 

  • Rau cải đắng hoặc rau cải bẹ có tính mát dễ khiến mẹ bị đi tiểu són, tiểu nhắt, tiểu tiện nhiều lần, khiến mẹ bị mất nước, giảm lượng sữa tiết ra.
  • Thịt lợn và thịt trâu cũng là các loại thịt nên kiêng trong các tháng đầu sau sinh.
  • Các loại trái cây quá chua hoặc có tính nóng như xoài, cam, sầu riêng, nhãn, bơ,... Vì chúng sẽ khiến bé bú sữa dễ bị nóng trong, dị ứng rôm sảy,...
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Không nên ăn những loại trái cây quá chua - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những thông tin trong bài viết này, bạn sẽ tự trả lời được câu hỏi sau sinh kiêng ăn gì để tốt cho sức khỏe mẹ và bé. Mong rằng các mẹ sẽ chuẩn bị được kiến thức thật tốt trong việc chăm con khi lần đầu làm mẹ còn nhiều ngỡ ngàng và lúng túng.

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