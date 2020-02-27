Phụ nữ sau sinh nên kiêng gì và kiêng trong bao lâu?

Nuôi dạy con 27/02/2020 09:49

Phụ nữ sau sinh nên kiêng gì? Có nên kiêng cữ theo cách trong dân gian hay không? Cùng tìm câu trả lời ngay trong bài viết sau.

Sau sinh phụ nữ nên kiêng cữ gì và trong bao lâu để đảm bảo sức khỏe của cả mẹ và bé là câu hỏi luôn được các mẹ bầu quan tâm. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu về phụ nữ sau sinh nên kiêng gì, thời gian ở cữ là bao lâu và cách kiêng như thế nào.

Kiêng cữ sau sinh khoa học

Giữ cho tinh thần thoải mái

Tinh thần căng thẳng không những ảnh hưởng đến nguồn sữa của người mẹ mà còn làm ảnh hưởng đến tâm trí và sức khỏe tinh thần của mẹ bầu. Khi tinh thần của mẹ thoải mái thì cũng sẽ ảnh hưởng đến bé, do bé có thể hấp thụ và cảm nhận trực tiếp từ mẹ. Nếu mẹ vui thì bé vui, mẹ trầm cảm buồn bã thì bé quấy khóc dẫn đến chậm lớn.

Mẹ bầu không dùng thực phẩm cũ và lạnh

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Phụ nữ sau sinh nên kiêng gì và kiêng trong bao lâu? - Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể mẹ bầu sau sinh còn yếu nên cần tránh các loại thực phẩm được lên men hay đồ ăn để qua đêm. Mẹ bầu cũng nên tránh những món ăn có tính hàn như cua hay rau đay, không nên ăn quá sớm những thức ăn tanh như cá, ốc. Bên cạnh đó mẹ nên tránh những thức ăn gây dị ứng và đặc biệt không ăn đá lạnh. Những đồ ăn này có thể làm mẹ bầu bị tiêu chảy, đầy hơi.

Không tập thể dục nặng

Sau sinh vóc dáng của mẹ bầu bị ảnh hưởng rất nhiều nhưng cũng không nên vì vậy mà vội vàng tập thể dục nặng nhọc lấy lại vóc dáng. Khi mẹ có thể hoạt động bình thường thì nên bắt đầu từ những động tác thật nhẹ nhàng, không nên vận động mạnh vùng bụng vì có thể gây ảnh hưởng đến tử cung, âm đạo và đáy xương chậu. Bên cạnh đó nếu mẹ bầu tập thể dục nặng sau khi sinh khiến cơ thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn đến khả năng hồi phục của tử cung chậm hơn.

Không mang vác vật nặng

Sau khi sinh người mẹ nếu mang vác vật nặng sẽ phải dùng đến cơ bụng làm ảnh hưởng đến vết mổ sau khi sinh. Đối với các mẹ sinh mổ cần thận trọng hơn vì vết thương bên ngoài có vẻ lành lặn nhưng thực chất vết thương chưa lành hẳn.

Không quan hệ tình dục ngay sau khi sinh

Cơ thể người mẹ cần thời gian từ 20 đến 30 ngày để có thể hoàn toàn làm sạch sản dịch sau khi sinh nên quan hệ lúc này là không nên. Hơn thế nữa sau khi sinh cơ thể của người mẹ khô khan và đau do vết thương mổ nên chuyện quan hệ sẽ khiến mẹ thêm khó chịu, tăng khả năng bị rách vết thương, gây nhiễm trùng vùng kín.

Không sử dụng rượu

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Phụ nữ sau sinh nên kiêng rượu và đồ uống có cồn - Ảnh minh họa: Internet

Những loại đồ uống có chứa chất cồn mẹ bầu nên tránh bởi chúng có thể dẫn đến huyết áp cao. Thêm vào đó khi mẹ đang cho con bú mà sử dụng rượu thì sữa mẹ sẽ bị trộn với rượu, bé bú sữa này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Rượu cũng có thể làm giảm lượng sữa mẹ khiến bé chậm lớn, còi cọc và yếu ớt.

Không tự ý sử dụng thuốc

Khi mẹ nuôi con bằng sữa tự nhiên của mình thì không nên sử dụng bất cứ loại thuốc kháng sinh, thuốc trị mụn có chứa steroid, chất kích thích hormone hay các loại thuốc điều trị bệnh khác vì bé có thể thông qua sữa mẹ mà dung nạp các loại thuốc trên vào cơ thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bà đẻ nên ăn gì sau sinh

Cá hồi

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Cá hồi tốt cho phụ nữ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi là món ăn nhiều chất dinh dưỡng thích hợp cho mẹ bầu bởi nó có nhiều DHA quan trọng cho sự phát triển thần kinh của bé.

Thực phẩm từ sữa ít chất béo

Những sản phẩm từ sữa như sữa chua hay phô mai quan trọng cho người mẹ sau khi sinh con. Sữa cung cấp cho cả mẹ và bé một lượng lớn vitamin D, protein, vitamin B tốt cho xương.

Thịt bò

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Thịt bò tốt cho phụ nữ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Thịt bò giàu chất sắt nên có thể cung cấp năng lượng cho mẹ trong thời gian cho bé bú sữa mẹ bởi trong thời gian chăm sóc em bé mẹ rất vất vả.

Rau củ

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Phụ nữ sau sinh nên ăn rau củ - Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau xanh như cải bó xôi, súp lơ có chứa nhiều vitamin A tốt cho cả mẹ và bé. Bên cạnh đó rau củ còn là nguồn canxi, vitamin C, sắt và chất chống oxy hóa có lợi cho tim mạch. Mẹ bầu cũng nên bổ sung thêm nhóm thực phẩm từ các loại đậu, đặc biệt là những loại đậu tối màu như đậu đen hay đậu thận. Đây là nhóm thực phẩm tốt cho mẹ sau sinh nhờ lượng sắt và đạm thực vật dồi dào.

Trái cây

Phụ nữ sau sinh và đang cho con bú nên bổ sung lượng trái cây phù hợp để tiếp thêm năng lượng. Bên cạnh những loại trái cây yêu thích bạn nên dùng thêm các loại trái cây họ cam quýt vì chúng chứa nhiều vitamin C tốt cho mẹ và bé.

Trứng

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Ăn trứng tốt cho phụ nữ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Trứng là thực phẩm tốt cho mẹ sau sinh vừa dễ nấu vừa đáp ứng được nhu cầu protein hàng ngày, đây là thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn của phụ nữ sau sinh.

Bà đẻ kiêng cữ bao lâu

Theo quan niệm dân gian, phụ nữ sau sinh cần phải kiêng cữ trong vòng 3 tháng, trong thời gian này mẹ cần ở trong phòng kín, không nói chuyện với người lạ, không tắm rửa, không dùng điện thoại…

Người xưa cho rằng nếu mẹ không được kiêng cữ sẽ dễ bị ốm, đau nhức xương khớp, tay chân đau mỏi, nhức đầu... Tuy nhiên, ngày nay với sự tiến bộ của y học, các chuyên gia đã chứng minh việc kiêng cữ sau sinh nên thực hiện trong 1 tháng. Từ 3 đến 4 ngày sau khi sinh người mẹ đã có thể tắm rửa, làm vệ sinh cơ thể.

Phụ nữ sau sinh nên kiêng gì là vấn đề được các mẹ quan tâm rất nhiều, các mẹ nên chú ý kiêng cữ cẩn thận trong thời gian cần thiết để cả mẹ và bé luôn khỏe mạnh.

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