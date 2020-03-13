Sau khi mổ đẻ, mẹ phải chịu những cơn đau và mất sức. Vì vậy việc ăn uống, đi lại, di chuyển khó khăn. Bên cạnh đó, việc mổ đẻ với tác động của dao kéo nếu như không được chăm sóc cẩn thận sẽ để lại sẹo. Vậy sản phụ sau khi đẻ mổ kiêng ăn gì và nên ăn gì là những điều mà các mẹ và cả gia đình cần phải quan tâm.

Sau khi đẻ mổ, sản phụ nên tuyệt đối tránh 11 nhóm thực phẩm sau đây:

Đứng đầu trong danh sách mổ đẻ kiêng ăn gì đó chính là đồ uống có cồn, chất kích thích. Vì trong các loại nước uống này có chứa nhiều cồn, cafein đặc biệt nguy hiểm đối với những ai sinh mổ. Nếu mẹ uống đồ uống này sẽ khiến cho trẻ bị đầy bụng khi bú sữa mẹ.

Không uống nước có cồn, chất kích thích - Ảnh minh họa: Internet

Món khó tiêu và nhiều gia vị

Những món ăn khó tiêu và có nhiều gia vị là loại thức ăn nóng, gây đầy hơi, khó chịu đối với mẹ. Vì sức khỏe của mẹ và con hãy hạn chế ăn các loại đồ ăn này.

Ớt

Ớt là loại gia vị khoái khẩu của nhiều người. Có người quen ăn ớt nếu không ăn sẽ cảm thấy nhạt miệng và không còn ngon. Loại quả này cũng có tác dụng chống lại bệnh tiểu đường, giảm đau và ung thư dạ dày…

Tuy nhiên đây cũng là loại thực phẩm đứng trong danh sách đẻ mổ phải kiêng cử. Khi ăn ớt, mẹ bầu bị ợ nóng, khó chịu, sữa cho bé bú sẽ bị nóng ảnh hưởng đến con.

Thức ăn nhanh

Thức ăn nhanh là những món được ưa chuộng, tiện lợi đối với người dùng. Dinh dưỡng đến từ các loại thức ăn này cung cấp năng lượng cho người bình thường. Nhưng đối với những sản phụ đẻ mổ thì chúng sẽ gây ra rối loạn tiêu hóa, ợ chua.

Không nên ăn thức ăn nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Tỏi

Trong số những loại thực phẩm mà mẹ nên tránh có cả tỏi. Tỏi rất tốt đối với sức khỏe nhưng đây là một loại thực phẩm đại kỵ đối với mẹ khi sinh mổ. Tỏi sẽ khiến dạ dày bị kích ứng, xuất hiện táo bón làm ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của mẹ sau sinh.

Món Mughlai

Mughlai là một món súp thịt bò nấu cùng với đậu. Món ăn này có nhiều nước xốt gây khó tiêu và khiến dạ dày khó chịu.

Sữa

Mẹ sau khi mổ uống sữa khiến cho dạ dày bị kích ứng. Nếu uống sữa lạnh sẽ gây chướng bụng. Còn sữa nóng sẽ làm mẹ ợ chua. Vì thế mẹ không nên uống sữa khi sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn.

Sau khi sinh mổ mẹ bầu hạn chế uống sữa - Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt

Một số mẹ sẽ bị kích ứng với các loại hạt sau khi sinh mổ vì thế hãy thật chú ý các loại thực phẩm như lạc hay đậu nành.

Rau muống

Từ trước đến nay, rau muống vẫn luôn là một loại thực phẩm mà những người bị thương tránh ăn. Bởi vì khi ăn rau muống, quá trình liền sẹo sẽ lâu hơn, tăng quá trình tạo mủ, gây viêm loét để lại sẹo lồi. Vì thế mẹ cũng hãy nhớ tuyệt đối không nên ăn loại rau này.

Mẹ tuyệt đối không nên ăn rau muống - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm lên men

Sữa chua là thực phẩm tốt cho hệ tiêu hóa. Nhưng lại là nguyên nhân khiến cho mẹ bị đầy hơi sau sinh. Vì vậy hãy tránh hoàn toàn sau khi sinh mổ.

Đồ uống lạnh, đồ từ nguyên liệu sống

Khi uống các đồ lạnh hoặc chế biến từ nguyên liệu rau củ quả sống, một vài loại sẽ khiến cho mạch máu của mẹ bị tắc nghẽn, khó lưu thông sau khi sinh. Đặc biệt nên kiêng nước ép cải bắp, dưa hấu.

Không nên uống nước ép dưa hấu - Ảnh minh họa: Internet

Món ăn cho bà đẻ sau sinh mổ

Bên cạnh các loại thực phẩm phụ sản nên kiêng sau khi sinh thì cũng có những loại thực phẩm tốt cho mẹ giúp hồi phục sức khỏe, liền vết sẹo. Đó là:

Trứng gà

Trứng gà cực kỳ tốt, lành tính đối với người bình thường đặc biệt là mẹ trong thời kỳ mang thai. Đối với mẹ sinh mổ, ăn trứng giúp vết thương mau lành, tăng tiết sữa, nhanh hồi phục sức khỏe. Nhưng mẹ nên lưu ý là không ăn quá nhiều trong một bữa đặc biệt là lòng trắng trứng.

Cá chép

Mỗi một tuần, phụ nữ sau khi sinh hay phụ nữ có thai cũng nên ăn cá chép 1 lần. Trong loại thực phẩm này chứa nhiều protid giúp thúc đẩy co bóp tử cung, đẩy máu thừa ra bên ngoài nhanh hơn, rút ngắn thời gian ra sản dịch của phụ sản.

Mẹ nên ăn cá chép để nhanh hồi phục - Ảnh minh họa: Internet

Đường đỏ

Đường đỏ là thực phẩm có tính ôn, ích khí, giúp hoạt huyết lại rất dễ tiêu hóa. Ăn đường đỏ sau khi sinh mổ sẽ giảm đau, lợi sữa. Vì vậy, hãy kết hợp trong việc chế biến món ăn để tạo sự hấp dẫn cũng như giúp mẹ ăn ngon miệng hơn, hồi phục nhanh chóng, trị cao huyết áp và không bị lạnh sau khi sinh.

Hoa quả

Ăn hoa quả giúp mẹ được cung cấp các khoáng chất, vitamin và chất xơ. Từ đó ngăn ngừa táo bón, giúp tiêu hóa tốt hơn. Các loại hoa quả mẹ nên ăn như: chuối, táo, lê, nho, cam, quýt, bưởi…

Như vậy là các kiến thức về đẻ mổ kiêng ăn gì và nên ăn gì đã được giới thiệu rất cụ thể trong bài viết giúp mẹ có được những sự lựa chọn thích hợp cho bản thân mình.