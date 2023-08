Những nỗi bất an 'kinh điển' khi con mọc răng khiến ba mẹ thấp thỏm: Chuyên gia lý giải tại sao trẻ thường tiêu chảy khi mọc răng và phương pháp điều trị cực hữu hiệu

Tăng tiết nước bọt: Mặt trước áo của bé có bị ướt không? Con bạn có chảy nước dãi nhiều hơn bình thường một chút không? Tất cả trẻ sơ sinh đều cắn, nhai và chảy nước dãi nhiều hơn vào khoảng 4 tháng khi chúng mọc răng.

Phát ban trên mặt: Con bạn bị phát ban trên mặt do độ ẩm liên tục của nước dãi khi con mọc răng. Độ ẩm có thể gây kích ứng da của bé và gây phát ban.

Nhiệt độ cơ thể tăng nhẹ : Nhiệt độ cơ thể tăng nhẹ nếu ít hơn 38 độ C có thể là do bé đang mọc răng. Nhiệt độ cơ thể trên 38 độ C không phải do trẻ mọc răng và lúc này bạn cần phải hỏi ý kiến ​​bác sĩ.

Tiêu chảy khi mọc răng

Ảnh minh họa

Nếu bạn đang cho con bú sữa mẹ, phân của trẻ có thể có màu vàng, mềm, chảy nước và đôi khi vón cục. Nếu trẻ bú sữa công thức, phân của trẻ có màu từ lạt đến nâu và đặc hơn.

Nếu có sự thay đổi như:

Tần suất - Nếu bé đi ị nhiều lần trong ngày tức là bé đã bị tiêu chảy.

Thể tích - Tiêu chảy có nghĩa là tã sẽ đầy hơn bình thường.

Tính nhất quán - Nếu phân quá lỏng, bạn thậm chí có thể phải thay tã cho chúng.

Nếu con bạn bị tiêu chảy, màu sắc và mùi của phân cũng có thể thay đổi. Tiêu chảy có thể chuyển phân sang màu xanh và mùi có thể thực sự khó chịu.

Tại sao trẻ sơ sinh bị tiêu chảy khi mọc răng?

Ảnh minh họa

Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, việc mọc răng không trực tiếp gây ra tiêu chảy. Có những lý do khác khiến trẻ bị tiêu chảy khi mọc răng. Quá trình mọc răng thường bắt đầu vào khoảng tháng thứ 4-6, chính xác là thời điểm cha mẹ bắt đầu cho bé ăn dặm. Hệ tiêu hóa của bé cần có thời gian để làm quen với thức ăn mới, điều này có thể khiến phân của bé bị thay đổi, dẫn đến tiêu chảy.

Ngoài ra, cũng chính khoảng thời gian này mà các em bé bắt đầu mất đi các kháng thể mà chúng nhận được từ mẹ khi mới sinh ra. Ít kháng thể hơn khiến chúng dễ bị nhiễm trùng, dẫn đến tiêu chảy.

Để làm dịu nướu, trẻ bắt đầu đưa bất cứ thứ gì hoặc mọi thứ vào miệng, điều này làm tăng khả năng bị nhiễm trùng.

Điều trị tiêu chảy ở trẻ sơ sinh

Ảnh minh họa

Nếu con bạn cảm thấy khỏe và không giảm cân, tất cả những gì bạn cần để điều trị tiêu chảy cho con là tiếp tục thay tã và cho con uống nước và thức ăn lành mạnh.

Đảm bảo giữ cho em bé của bạn đủ nước và mất nước có thể dẫn đến một số vấn đề nghiêm trọng khác. Tiếp tục cho trẻ bú sữa mẹ hoặc sữa công thức như bình thường và nhẹ nhàng trong khi cho trẻ ăn thức ăn đặc.

Vì bé thường đưa mọi thứ vào miệng nên hãy đảm bảo rằng mọi thứ xung quanh bé đều sạch sẽ và không có mầm bệnh.

Mẹo giảm đau cho con khi mọc răng

Ảnh minh họa

- Dùng ngón tay xoa nướu cho trẻ. Bạn cũng có thể dùng vải bông nhúng nước để xoa dịu cơn đau cho con.

- Bạn có thể cho trẻ ăn xíu đồ lạnh khi mọc răng như thức ăn ướp lạnh trong túi ăn dạng lưới cho con mút.

- Nếu trẻ quấy khóc mà không thể xử lý cơn đau răng, bạn có thể hỏi ý kiến ​​bác sĩ và cho trẻ dùng thuốc giảm đau dành cho trẻ sơ sinh.

- Mọc răng trong một số trường hợp có thể gây đau dữ dội. Vì vậy, nếu con bạn cực kỳ cáu kỉnh trong hơn một hoặc hai ngày, hãy hỏi ý kiến ​​bác sĩ.

Khi nào bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ?

Ảnh minh họa

- Tiêu chảy không biến mất sau hai tuần

- Bé bị sốt hơn 2-3 ngày

- Có máu trong phân

- Bé bị sụt cân

- Bé bạn bị mất nước

- Bé có vẻ khập khiễng, không phản ứng, bơ phờ hoặc mắt lờ đờ.

Theo Times of India